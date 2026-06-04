Melisa Aslı Pamuk'un sosyal medya paylaşımındaki 13 bin dolarlık detay: Satın almak için yıllarca beklemek gerekiyor
Cannes Film Festivali'nin en şık isimlerinden biri olan Melisa Aslı Pamuk, Fransa tatilinden yaptığı peş peşe paylaşımlarla sosyal medyada büyük ses getirdi. Güzel oyuncunun "Kız terapisi" notuyla lüks bir mekandan yayınladığı fotoğraflardaki detay dikkat çekti. Masada adeta bir başyapıt gibi sergilenen ve moda dünyasının en ulaşılmaz yatırımlarından biri olarak bilinen o lüks parçanın değeri ise tam anlamıyla dudak uçuklattı.
Hızlı Özet Göster
- Melisa Aslı Pamuk, 79. Cannes Film Festivali'nde kırmızı halıda dikkat çekti.
- Oyuncu, Fransa'da 'Kız terapisi' notuyla lüks bir mekanda fotoğraflar paylaştı.
- Paylaşımlarında siyah bir çanta ön plana çıktı ve moda dünyasının en pahalı parçalarından biri olarak tanımlandı.
- Söz konusu çantanın orijinal fiyatı 13 bin dolar (yaklaşık 600 bin TL) ve satın alınması oldukça zor.
- Lüks ikinci el piyasasında çantanın fiyatı 35-45 bin dolar (1.6-2 milyon TL) arasında değişiyor.
79. Cannes Film Festivali'nde kırmızı halının en şık isimlerinden biri olan Melisa Aslı Pamuk, Fransa tatilinden yaptığı peş peşe paylaşımlarla gündeme geldi.
GÖZ KAMAŞTIRAN LÜKS
Gökhan Kaya'nın özel haberine göre sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncu, "Kız terapisi" notuyla lüks bir mekandan kareler yayınladı. Fotoğraflardaki detaylar ise arkadaki o "ince kurguyu" ve göz kamaştıran lüksü ortaya çıkardı.
"VİDEO BAHANE ÇANTA ŞAHANE"
Güzel oyuncu, masadaki kahveleri ve telefon ekranından kendisini çeken arkadaşıyla olan anını oldukça doğal bir kare gibi paylaştı. Ancak telefonun hemen arkasına kusursuz bir simetriyle yerleştirilmiş olan siyah çanta, fotoğrafın odak noktası haline geldi. Bu kare tam anlamıyla "Video bahane, çanta şahane!" dedirtti.
MODA DÜNYASININ EN ULAŞILMAZ YATIRIMI
Güzel oyuncunun hem mekanın içindeki masadan yaptığı o paylaşım hem de mekanın ikonik kapısının önünde elinde tuttuğu o meşhur çanta, aslında aynı lüks gecenin birbirini tamamlayan parçaları olarak öne çıkıyor. Masanın tam ortasında adeta bir başyapıt gibi sergilenen o parça, moda dünyasının en ulaşılmaz yatırımlarından biri.
UZUN LİSTELERDE YILLARCA SÜREN BEKLEYİŞ
13 bin dolar yani yaklaşık 600 bin TL olan bu çantayı doğrudan raftan satın almak mümkün olmuyor. Uzun bekleme listelerinde yıllarca kalmak gerekiyor. Mağazalarda bulunmadığı için lüks ikinci el piyasasında bu çantanın fiyatı 35 bin ile 45 bin dolar (1 milyon 600 bin TL- 2 milyon TL) değişiyor.
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