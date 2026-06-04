Melisa Aslı Pamuk'un sosyal medya paylaşımındaki 13 bin dolarlık detay: Satın almak için yıllarca beklemek gerekiyor

MODA DÜNYASININ EN ULAŞILMAZ YATIRIMI

Güzel oyuncunun hem mekanın içindeki masadan yaptığı o paylaşım hem de mekanın ikonik kapısının önünde elinde tuttuğu o meşhur çanta, aslında aynı lüks gecenin birbirini tamamlayan parçaları olarak öne çıkıyor. Masanın tam ortasında adeta bir başyapıt gibi sergilenen o parça, moda dünyasının en ulaşılmaz yatırımlarından biri.