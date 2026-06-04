Rock Müziğin Kraliçesi Şebnem Ferah İstanbul'u salladı! 6 yıl sonra sahneye döndü: Yeni konser tarihleri belli oldu
Türk rock müziğinin efsane ismi Şebnem Ferah, 6 yıllık aranın ardından İstanbul'da hayranlarıyla buluştu. KüçükÇiftlik Park'ta gerçekleşen dönüş konseri binlerce kişiyi bir araya getirirken, bilet bulamayan hayranlar Maçka Parkı'nı doldurdu. Duygusal anların yaşandığı gecede Ferah, hem unutulmaz şarkılarıyla hem de yaptığı konuşmalarla dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı.
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