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Rock Müziğin Kraliçesi Şebnem Ferah İstanbul'u salladı! 6 yıl sonra sahneye döndü: Yeni konser tarihleri belli oldu

Türk rock müziğinin efsane ismi Şebnem Ferah, 6 yıllık aranın ardından İstanbul'da hayranlarıyla buluştu. KüçükÇiftlik Park'ta gerçekleşen dönüş konseri binlerce kişiyi bir araya getirirken, bilet bulamayan hayranlar Maçka Parkı'nı doldurdu. Duygusal anların yaşandığı gecede Ferah, hem unutulmaz şarkılarıyla hem de yaptığı konuşmalarla dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı.

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Rock Müziğin Kraliçesi Şebnem Ferah İstanbul’u salladı: 6 yıl sonra sahneye döndü

Türk rock müziğinin güçlü sesi Şebnem Ferah, tam 6 yıl sonra İstanbul'da yeniden sahneye çıktı. Uzun süredir konser vermeyen sanatçının KüçükÇiftlik Park'ta gerçekleşen dönüş konseri, yılın en çok konuşulan müzik etkinliklerinden biri oldu. Yoğun ilgi gören konserin biletleri satışa çıktıktan yalnızca 20 dakika sonra tükenirken, binlerce müziksever Şebnem Ferah'ı yeniden canlı dinleyebilmek için konser alanına akın etti.

Efsane şarkılarıyla geri geldi: Ferah’tan unutulmaz performans

BİRÇOK UNUTULMAZ ESERİNİ SESLENDİRDİ

Yoğun alkışlar ve büyük tezahüratlar eşliğinde sahneye çıkan Ferah, geceye sevilen şarkılarından "Okyanus" ile başladı.

Video Oynatma İkonu Şebnem Ferah 6 yıl sonra KüçükÇiftlik Park'ı salladı

Konser boyunca "Çakıl Taşları", "Sil Baştan", "Bu Aşk Fazla Sana", "Can Kırıkları", "Yağmurlar", "Mayın Tarlası", "Senin Adın Ne?" ve daha birçok unutulmaz eserini seslendirdi.

Duygusal anlar: Şebnem Ferah’ın büyüleyen sahne dönüşü

Binlerce kişi sanatçının şarkılarına hep bir ağızdan eşlik ederken, zaman zaman duygu dolu anlar yaşandı. Sahneye çıkmadan önce büyük heyecan yaşadığını söyleyen Şebnem Ferah, konser sırasında yaptığı konuşmalarla da dinleyicileri duygulandırdı. Ünlü sanatçı, "Buraya gelirken çok tedirgin olarak gelmekle birlikte eve geliyormuş gibi hissettim" diyerek sözlerine başladı.

Hasret sona erdi: Ferah’tan samimi itiraflar

"BENİM EVİM OLDUĞUNUZU ANLAMIŞIM"

Konseri izlemeye gelenlere seslenen Ferah, "Uzun ara olunca insan biraz dertleşmek istiyor. Galiba yokluğunuzda sizin benim evim olduğunuzu anlamışım" sözleriyle büyük alkış aldı. Şarkı aralarında duygularını paylaşan sanatçı, bu geceyi yıllardır hayal ettiğini belirterek, "Benim bu anı kaç kere zihnimde ve kalbimde canlandırdığımı bilemezsiniz" ifadelerini kullandı.

Güçlü mesaj: Şebnem Ferah’tan kadın cinayetlerine tepki

Gecenin en dikkat çeken anlarından biri ise "Sözde Namus" performansı sırasında yaşandı. Şarkı söylenirken sahne arkasındaki dev ekranda erkek şiddeti sonucu hayatını kaybeden kadınların isimleri ve sayıları gösterildi. Şarkının sözleriyle ekranda akan isimler birleşince konser alanında duygu dolu anlar yaşandı.

Ünlüler geceye akın etti: Şebnem Ferah rüzgarı

ÜNLÜLER AKIN ETTİ

Şebnem Ferah'ın dönüş konseri sanat ve spor dünyasının ünlü isimlerini de bir araya getirdi. Geceyi izleyenler arasında Kenan Doğulu, Mazhar Alanson, Ogün Şanlısoy, Aleyna Tilki, Derya Uluğ, Zeynep Bastık, Beren Saat, Tolga Sarıtaş, Merve Dizdar, Mina Demirtaş, Erdem Yener ve milli voleybolcu Zehra Güneş gibi çok sayıda ünlü isim yer aldı.

Derya Uluğ’dan Şebnem Ferah’la paylaşım

"HAYATIMIN EN GÜZEL ANLARINDAN BİRİ"

Konser sonrası sosyal medya adeta Şebnem Ferah paylaşımlarıyla doldu. Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, konserin ardından kuliste Şebnem Ferah ile çekildiği fotoğrafı paylaşarak, "Hayatımın en güzel anlarından biri" notunu düştü.

Zeynep Bastık gözyaşlarına boğuldu

GÖZYAŞLARI İÇİNDE PAYLAŞIM YAPTI

Koyu bir Şebnem Ferah hayranı olan Zeynep Bastık ise konser sırasında gözyaşlarını tutamadı. Özellikle "Çakıl Taşları" performansında duygulanan Bastık, daha sonra yaptığı paylaşımda, "Seni çok seviyorum. Senin gibi biri bir daha gelmeyecek Şebo'm. Varlığın bir lütuf" ifadelerini kullandı.

Bilet bulamayanlar parkta konser yaptı

Konser alanının dışında yaşanan görüntüler ise gecenin en dikkat çekici olaylarından biri oldu. Bilet bulamayan binlerce hayran, KüçükÇiftlik Park'ın hemen yanındaki Maçka Parkı'nda toplandı. Parkın dört bir yanında toplanan kalabalık, konser alanından yükselen şarkılara eşlik etti.

İkinci konser alanı: Maçka Parkı’nda müzik şöleni

MAÇKA'DA İKİNCİ BİR KONSER ALANI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, parkın konser alanı kadar kalabalık olduğu görüldü. Şarkılar yükseldikçe yüzlerce kişi hep bir ağızdan eşlik ederken ortaya adeta ikinci bir konser alanı çıktı.

Sosyal medya Şebnem Ferah’la çınladı

Şebnem Ferah'ın sahnelere dönüşü sosyal medyada da gündemin zirvesine yerleşti. Hayranlar tarafından yapılan paylaşımlarda, "Kraliçe geri döndü", "Şahane bir konserdi", "Özlemişiz", "Hiç değişmemiş" ve "Yılların özlemi bitti" gibi yorumlar dikkat çekti.

Gözyaşları içinde veda: Ferah’tan duygusal teşekkür

"BİRAZ FAZLA HEYECANDAN"

Konserin sonunda duygularına hakim olmakta zorlanan Şebnem Ferah, seyircisine teşekkür ederken gözyaşlarını tutamadı. Ünlü sanatçı, "Hayatımda ilk defa bu kadar duygulanarak, sesimi kontrol etmeye çalışarak şarkı söyledim. Sürçülisan ettiysek affola, biraz fazla heyecandan... Saygınızdan ve sevginizdendir. Bir dahaki sefere her şey daha güzel olur inşallah. Sizleri çok seviyorum" dedi.

Müjde: Şebnem Ferah’tan yeni konser tarihleri

Büyük ilgi gören dönüş konserinin ardından Şebnem Ferah'ın yeni konser tarihleri de açıklandı. Ünlü sanatçı, 13 Haziran ve 21 Haziran'da İzmir'de, 27 Haziran'da ise yeniden İstanbul KüçükÇiftlik Park'ta sahneye çıkacak. 6 yıllık özlemi sona erdiren Şebnem Ferah, dönüş konseriyle hem hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı hem de Türk rock müziğinin neden hala en güçlü isimlerinden biri olduğunu bir kez daha gösterdi.

Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

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Meryem Yurt
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