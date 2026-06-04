Rock Müziğin Kraliçesi Şebnem Ferah İstanbul’u salladı: 6 yıl sonra sahneye döndü

Büyük ilgi gören dönüş konserinin ardından Şebnem Ferah'ın yeni konser tarihleri de açıklandı. Ünlü sanatçı, 13 Haziran ve 21 Haziran'da İzmir'de, 27 Haziran'da ise yeniden İstanbul KüçükÇiftlik Park'ta sahneye çıkacak. 6 yıllık özlemi sona erdiren Şebnem Ferah, dönüş konseriyle hem hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı hem de Türk rock müziğinin neden hala en güçlü isimlerinden biri olduğunu bir kez daha gösterdi.

Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.