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Taşacak Bu Karadeniz oyuncuları arasındaki aşk üçgeni! Zeynep Atılgan ve Ali Öner'in samimi görüntüleri dikkat çekti

Geçtiğimiz ağustos ayında nişanlanarak evlilik yoluna giren Taşacak Bu Karadeniz oyuncusu Ali Öner ile Livanur Aydın'ın ayrılığının perde arkası magazin dünyasında konuşulmaya devam ediyor. Sosyal medyada karşılıklı hamlelerle kesinleşen ayrılığın ardından ortaya çıkan sezon finali gecesinden Öner'in Zeynep Atılgan ile samimi görüntüleri iddiaları doğruladı.

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Taşacak Bu Karadeniz oyuncularının aşk dolu gecesi

Best Model of Turkey yarışmasında podyuma çıktıktan sonra oyunculuk kariyerine adım atan Ali Öner ile Livanur Aydın, geçtiğimiz ağustos ayında ilişkilerini resmiyete dökerek nişanlanmıştı. Bir dönem sosyal medyada paylaştıkları mutluluk kareleriyle dikkat çeken çift, kısa süre sonra sessiz sedasız ayrılık kararı almıştı.

Sessiz sedasız ayrılık: Sosyal medyada çift hareketliliği

NİŞAN FOTOĞRAFLARINI KALDIRMIŞLARDI

Ayrılığın ardından çiftin sosyal medya hesaplarında yaptıkları değişiklikler dikkat çekmiş, nişan fotoğraflarını kaldırmaları ve birbirlerini takipten çıkmaları ilişkinin sona erdiğini netleştirmişti. Ancak ayrılığın ardından ortaya atılan iddialar magazin gündeminde yeniden hareketlilik yarattı.

Set içi yakınlaşma iddiası: Aşk üçgeni mi?

İddialara göre Ali Öner'in rol aldığı "Taşacak Bu Deniz" dizisindeki partneri Zeynep Atılgan ile yakınlaşması, ilişkide gerilime neden oldu. Bu durumun özellikle set ortamında gelişen samimi görüntülerle birlikte büyüdüğü ve ayrılık sürecini hızlandırdığı öne sürüldü.

Sezon finali gecesinde gündem olan samimi görüntüler

ATILGAN VE ÖNER'DEN SAMİMİ ANLAR

Söz konusu iddialar, dizinin sezon finali yemeğinde oyuncu kadrosunun bir araya gelmesiyle birlikte sosyal medyada yeniden gündeme taşındı. Atılgan ve Öner'in samimi görüntüleri, eski ilişkiye dair tartışmaları da yeniden alevlendirdi.

Video Oynatma İkonu İşte Zeynep Atılgan ve Ali Öner'in görüntüleri

Sosyal medyada yayılan videoya yorum yağdı.

Livanur Aydın’dan sessizliği bozan açıklama

Tüm bu gelişmelerin ardından gözler Livanur Aydın'a çevrildi. Uzun süre sessizliğini koruyan Aydın, aylar sonra yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Aydın, ilişkinin üzerinden zaman geçtiğini vurgulayarak, yaşanan sürecin kendisi için kapandığını ifade etti. Aydın açıklamasında, şu sözleri ifade etti:

Destekçilerine teşekkür: Zor bir sürecin ardından

"NİŞANLILIK SÜRECİNİN SONA ERMESİNİN ÜZERİNDEN AYLAR GEÇTİ"

Son dönemde bana gönderdiğiniz tüm güzel mesajlar, desteğiniz ve iyi dilekleriniz için teşekkür etmek istiyorum. Uzun süren bir ilişki ve nişanlılık sürecinin sona ermesinin üzerinden aylar geçti. Bu süreç boyunca herhangi bir açıklama yapmayı tercih etmedim. Ancak aradan geçen zamana rağmen bu konuyla ilgili hala çok fazla mesaj alıyorum.

İsmi karıştırılan Aydın’dan sitem dolu sözler

Bana, aileme ve yakın çevreme sürekli sorular yöneltiliyor. Yapılan haberlerde, paylaşımlarda ve yorumlarda ismimin hâlâ bu konuyla birlikte anılmasından rahatsızlık duyuyorum ve bu nedenle kısa bir açıklama yapmak istedim. Hayatta bazen insanların seçimleri, davranışları ve ortaya koydukları tavırlar söylenecek tüm sözlerin önüne geçiyor.

Gerçekler ve şüpheler: Sessiz itiraf

"EN BAŞINDAN BERİ BENİM GERÇEKLİĞİMDİ"

Sizin henüz bugün emin olduğunuz şüpheler maalesef en başından beri benim gerçekliğimdi. Bu nedenle yaşananlarla ilgili pek bir şey söylenmesine ihtiyaç yok aslında her şey zaten olması gerektiği kadar görünür ve anlaşılır durumda.

Geleceğe odaklı yeni hayat planı

Ben ise geçmişe dönüp herhangi bir şeyi anlatma ya da tartışma niyetinde değilim. Bugün olduğum yerde huzurla, kendi hayatıma ve hedeflerime odaklanarak devam ediyorum. İsteğim, aylar önce sona ermiş bu konunun artık benim adıma da kapanması ve ismimin bu olaylarla birlikte anılmaması.

Hayat devam ediyor: Umutlu gelecek mesajı

"ENERJİMİ GELECEĞE AYIRMAYI TERCİH EDİYORUM"

Hayat devam ediyor ve ben önüme bakarak enerjimi geçmişe değil, geleceğe ayırmayı tercih ediyorum. Bu süreçte yanımda olan, bana destek veren ve sevgisini hissettiren herkese tekrar teşekkür ederim.

Sosyal medyada ayrılık yorumları

Sosyal medyada "Midemizi bulandırdınız", "Rezillikleri, gerçek mi?" ve "Apaçık belli sevgililer" yorumları yapıldı. Öte yandan çiftin ayrılık nedenine ilişkin ortaya atılan "aldatma" iddialarını doğrulayan yeni bir açıklama yapılmadı.

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Meryem Yurt
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