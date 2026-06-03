Taşacak Bu Karadeniz oyuncuları arasındaki aşk üçgeni! Zeynep Atılgan ve Ali Öner'in samimi görüntüleri dikkat çekti

"EN BAŞINDAN BERİ BENİM GERÇEKLİĞİMDİ"

Sizin henüz bugün emin olduğunuz şüpheler maalesef en başından beri benim gerçekliğimdi. Bu nedenle yaşananlarla ilgili pek bir şey söylenmesine ihtiyaç yok aslında her şey zaten olması gerektiği kadar görünür ve anlaşılır durumda.