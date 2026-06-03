Taşacak Bu Karadeniz oyuncuları arasındaki aşk üçgeni! Zeynep Atılgan ve Ali Öner'in samimi görüntüleri dikkat çekti
Geçtiğimiz ağustos ayında nişanlanarak evlilik yoluna giren Taşacak Bu Karadeniz oyuncusu Ali Öner ile Livanur Aydın'ın ayrılığının perde arkası magazin dünyasında konuşulmaya devam ediyor. Sosyal medyada karşılıklı hamlelerle kesinleşen ayrılığın ardından ortaya çıkan sezon finali gecesinden Öner'in Zeynep Atılgan ile samimi görüntüleri iddiaları doğruladı.
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