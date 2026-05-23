Tan Taşçı sahnede tehlike atlattı! Konserde alevler yüzüne püskürdü
Ünlü şarkıcı Tan Taşçı, İzmir’de verdiği konserde sahne efekti kazası yaşadı. Performans sırasında kullanılan alev makinelerinden çıkan ateşin bir anda yüzüne doğru yükselmesiyle neye uğradığını şaşıran şarkıcının o korku dolu anları, seyircilerin cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.
- Şarkıcı Tan Taşçı'nın İzmir konserinde sahne şovunun bir parçası olan alev makineleri kontrolden çıktı.
- Alevler Tan Taşçı'nın yüzüne doğru püskürünce şarkıcı ani bir refleksle geri çekildi ve kısa süreli şaşkınlık yaşadı.
- Olay anı seyircilerin cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi ve sosyal medyada hızla yayıldı.
- Sahnedeki alevli şov durduruldu ancak Tan Taşçı konserine ara vermeden devam etti.
- Kaza görüntüleri sosyal medyada gündem olurken, sahne önlemlerinin yetersizliği hakkında çok sayıda yorum yapıldı.
Şarkıcı Tan Taşçı, İzmir'de gerçekleştirdiği konser sırasında beklenmedik bir olayla karşı karşıya kaldı. Stadyumu dolduran kalabalığa şarkılarını seslendirdiği esnada, sahne şovunun bir parçası olarak devreye giren alev makineleri kontrolden çıktı. Şarkıcının tam önünde bulunan sistemden yükselen alevler, bir anda doğrudan Tan Taşçı'nın yüzüne doğru püskürdü.
SEYİRCİLER GÖZLERİNE İNANAMADI: O ANLAR KAMERADA
Ateşin aniden üzerine doğru gelmesiyle neye uğradığını şaşıran ve ani bir refleksle geriye doğru kaçan Tan Taşçı, kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı. Ön sıralardaki dinleyicilerin büyük korku ve panik yaşadığı o tehlikeli anlar, konseri izleyen vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından anbean kaydedildi.
Yaşanan olayın ardından sahnedeki alevli şov durdurulurken, Taşçı duraksamadan şarkısını söylemeye ve konserine devam etti.
SOSYAL MEDYADA KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU
Konserdeki alev kazasına ait video görüntüleri, konserin hemen ardından sosyal medya platformlarına düştü. Kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşılan görüntüler magazin gündeminin merkezine oturdu. Kullanıcılar sahne önlemlerinin yetersizliğine dair çok sayıda yorumda bulunurken, yaşanan kaza gecenin en çok konuşulan olayı haline geldi.
MERAK EDİLENLER
Tan Taşçı'nın sahnesinde ne oldu, yaralandı mı?
Tan Taşçı'nın İzmir konserinde sahne efekti olarak kullanılan alevler bir anda yüzüne doğru püskürdü. Şarkıcı ani bir refleksle geri çekildi ve olayda herhangi bir ciddi yaralanma yaşanmadı.
Olay sonrası konser iptal edildi mi?
Hayır, yüzüne doğru yükselen alevlerin ardından kısa süreli bir şaşkınlık yaşayan Tan Taşçı, sahneyi terk etmedi ve performansına ara vermeden programını tamamladı.