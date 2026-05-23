Tan Taşçı sahnede tehlike atlattı! Konserde alevler yüzüne püskürdü

Tan Taşçı'nın sahnesinde ne oldu, yaralandı mı?

Tan Taşçı'nın İzmir konserinde sahne efekti olarak kullanılan alevler bir anda yüzüne doğru püskürdü. Şarkıcı ani bir refleksle geri çekildi ve olayda herhangi bir ciddi yaralanma yaşanmadı.

Olay sonrası konser iptal edildi mi?

Hayır, yüzüne doğru yükselen alevlerin ardından kısa süreli bir şaşkınlık yaşayan Tan Taşçı, sahneyi terk etmedi ve performansına ara vermeden programını tamamladı.