Rafet El Roman'ın sahne şovu gündem oldu! Gören bir daha baktı
Dubai’de verdiği konserle gündeme oturan Rafet El Roman bu kez şarkılarından çok sahnedeki sıra dışı tavırlarıyla konuşuluyor. Kalabalığın enerjisine kendini fazlasıyla kaptıran sanatçı performans sırasında yaptığı ilginç figürler ve ani hareketlerle sosyal medyada viral oldu. Sanatçı daha önceki sahne şovlarında da benzer danslar sergilemişti. Rafet El Roman sosyal medya hesabı üzerinden yorumlara yanıt verdi.
Hızlı Özet Göster
- Rafet El Roman, 19 Mayıs'ta Dubai'de sahne alarak dikkat çeken bir performans sergiledi.
- Sanatçının konser sırasında sergilediği hareketler sosyal medyada viral oldu.
- İzleyiciler performansı enerji patlaması ve esprili yorumlarla değerlendirdi.
- Rafet El Roman'ın sahne boyunca yerinde duramayıp spontane hareketler sergilediği gözlemlendi.
- Sosyal medyada yayılan görüntüler sonrası Rafet El Roman'ın bir sonraki performansı merakla bekleniyor.
19 Mayıs'ta Dubai'de sahne alan Rafet El Roman çok konuşulan bir geceye imza attı. Sanatçının konser sırasında sergilediği dans figürleri sosyal medyada olay oldu. Sanatçı daha önceki sahne şovlarında da benzer danslarla adından söz ettirmişti.
Seyirciler ikiye bölündü
Kimi izleyiciler bu performansı "tam bir enerji patlaması" olarak yorumlarken kimileri ise "Rafet El Roman evrenden sinyal aldı" esprileri yaptı. Dakikalar içinde viral olan görüntüler magazin dünyasının en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi.
Sahne boyunca yerinde duramadı
Konser alanını dolduran binlerce hayranın tezahüratları sonrası sanatçının enerjisinin giderek yükseldiği görüldü. Sahne boyunca yerinde duramayan Rafet El Roman, zaman zaman ritimle bağlantısını tamamen koparıp spontane hareketler sergiledi.
Özellikle sosyal medyada paylaşılan kısa videolarda sanatçının mimikleri ve ani dans geçişleri dikkat çekti.
Sosyal medyada yorum yağdı
Görüntülerin yayılmasının ardından sosyal medya kullanıcıları da yorumlarıyla gündeme dahil oldu. Dubai konseri sonrası gözler şimdi Rafet El Roman'ın bir sonraki sahne performansına çevrildi.
"Sahnede kendimi durduramıyorum"
Ünlü şarkıcı Dubai'de sergilediği sahne şovuna ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı ve şu sözleri kaydetti:
Biliyorsunuz 31 yıldır aynı dansı yapıyorum. 97 yılında çıkan "Seni sevmiyorum" şarkımla beraber… o günden bugüne kadar mevzu hep aynı ne yapalım sahnede durduramıyorum kendimi. Sevenler tabi ki her zaman güzel yorumlar yazıyor sevmeyenler ise acımasızca yorumlar yazıyor. Herkese selamlar sevgiler.
Berkay’ın Nişantaşı tarzında turuncu terlikleri dikkat çekti
Mabel Matiz gözaltında