19 Mayıs'ta Dubai'de sahne alan Rafet El Roman çok konuşulan bir geceye imza attı. Sanatçının konser sırasında sergilediği dans figürleri sosyal medyada olay oldu. Sanatçı daha önceki sahne şovlarında da benzer danslarla adından söz ettirmişti.

Seyirciler ikiye bölündü

Kimi izleyiciler bu performansı "tam bir enerji patlaması" olarak yorumlarken kimileri ise "Rafet El Roman evrenden sinyal aldı" esprileri yaptı. Dakikalar içinde viral olan görüntüler magazin dünyasının en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi.