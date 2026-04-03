A Milli Takım'ın tarihi başarısı milyonları sevince boğarken, bu büyük coşku müzik dünyasına da taşındı. Sinan Akçıl yeni bir projeye adım atarak Milli Takıma marş yazacağını açıkladı.
Sabah'tan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre; Akçıl, bu projeyle ilgili "720 şarkım var 500'den fazlası hit ama 'Düm Tek Tek' gibi bir şey yazarsam (Türkçe-İngilizce) bayrağımızı yine dalgalandırırız dünyada" dedi.
Ünlü şarkıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:
Bakalım hayırlısı, modum iyi olur, konsantre olursam yaparız gerekeni. Federasyon Başkanımız İbrahim Bey ile de bir görüştük, bir sözüm var ona da. Ben şarkıyı yaptıktan sonra olay şöyle gelişecek; şarkıyı yayınlayacağız, bir kısım daha dinlemeden linçleyecek, bir kısım sevecek, sonra yavaş yavaş dinledikçe 'Aslında güzelmiş' gibi ortak bir noktada buluşulacak
"ŞAMPİYON KİM GÖRECEKSİN!"
Rafet el Roman da Milli Takım için şarkı yaptığını açıkladı. Herkes Rafet el Roman'ın 'Macera dolu Amerika' şarkısını yeniden düzenleyeceğini düşünürken, ünlü sanatçı yeni bir şarkı hazırladığını belirtti.
🎶 RAFET EL ROMAN'IN MARŞI
Kırmızı beyaz sancağında / Ay yıldız yanar şafağında
Gümbür gümbür ses verilsin / Türkiye geliyor dolu dizgin
Tribüne doğru salla salla / Önce sağına dön, sonra soluna
Bir selam olsun ey gözünü sevdiğim/ Şampiyon kim göreceksin.
💬 SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ!
"Sinan Akçıl Eurovision'da dünyayı sallamıştı, milli takımın ruhunu o çözer!"
"Rafet El Roman'ın sözleri çok enerjik, 'Şampiyon kim göreceksin' kısmı tribünde yıkılır."