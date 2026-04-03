CANLI YAYIN
Geri

A Milli Takım marşını kim yapacak? Sinan Akçıl ve Rafet El Roman peş peşe hamleler

24 yıl sonra gelen Dünya Kupası bileti, müzik dünyasını ayağa kaldırdı! Sinan Akçıl, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüşerek “Düm Tek Tek gibi bir şarkıyla bayrağımızı yine dalgalandırırız” derken, Rafet El Roman'dan sürpriz bir karşı hamle geldi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Sinan Akçıl, A Milli Takım için marş yazacağını açıkladı ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüştüğünü belirtti.
  • Akçıl, 'Düm Tek Tek' gibi Türkçe-İngilizce bir şarkı yazarak Türk bayrağını dünyada dalgalandırmayı hedeflediğini söyledi.
  • Rafet el Roman da Milli Takım için yeni bir şarkı hazırladığını duyurdu.
  • Rafet el Roman'ın marşında 'Kırmızı beyaz sancağında, Ay yıldız yanar şafağında' ve 'Şampiyon kim göreceksin' gibi sözler yer alıyor.
  • Her iki sanatçının projeleri sosyal medyada farklı tepkiler aldı.

A Milli Takım'ın tarihi başarısı milyonları sevince boğarken, bu büyük coşku müzik dünyasına da taşındı. Sinan Akçıl yeni bir projeye adım atarak Milli Takıma marş yazacağını açıkladı.

Fotoğraflar: Sosyal medya

Sabah'tan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre; Akçıl, bu projeyle ilgili "720 şarkım var 500'den fazlası hit ama 'Düm Tek Tek' gibi bir şey yazarsam (Türkçe-İngilizce) bayrağımızı yine dalgalandırırız dünyada" dedi.

Ünlü şarkıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bakalım hayırlısı, modum iyi olur, konsantre olursam yaparız gerekeni. Federasyon Başkanımız İbrahim Bey ile de bir görüştük, bir sözüm var ona da. Ben şarkıyı yaptıktan sonra olay şöyle gelişecek; şarkıyı yayınlayacağız, bir kısım daha dinlemeden linçleyecek, bir kısım sevecek, sonra yavaş yavaş dinledikçe 'Aslında güzelmiş' gibi ortak bir noktada buluşulacak

"ŞAMPİYON KİM GÖRECEKSİN!"

Rafet el Roman da Milli Takım için şarkı yaptığını açıkladı. Herkes Rafet el Roman'ın 'Macera dolu Amerika' şarkısını yeniden düzenleyeceğini düşünürken, ünlü sanatçı yeni bir şarkı hazırladığını belirtti.

🎶 RAFET EL ROMAN'IN MARŞI

Kırmızı beyaz sancağında / Ay yıldız yanar şafağında

Gümbür gümbür ses verilsin / Türkiye geliyor dolu dizgin

Tribüne doğru salla salla / Önce sağına dön, sonra soluna

Bir selam olsun ey gözünü sevdiğim/ Şampiyon kim göreceksin.

💬 SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ!

"Sinan Akçıl Eurovision'da dünyayı sallamıştı, milli takımın ruhunu o çözer!"

"Rafet El Roman'ın sözleri çok enerjik, 'Şampiyon kim göreceksin' kısmı tribünde yıkılır."

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler