Berkay’ın Nişantaşı tarzı olay oldu: Baba-kız turunda dikkat çeken turuncu terlik detayı
Üçüncü kez baba olmaya hazırlanan Berkay, kızı Zeynep Mira ile çıktığı Nişantaşı turunda objektiflere takıldı. Rahat tarzıyla dikkat çeken ünlü şarkıcının özellikle parlak turuncu terlikleri sosyal medyada gündem oldu. Berkay, hem aile hayatıyla ilgili konuştu hem de Sinan Akçıl’ın milli takım için hazırladığı şarkıya destek verdi.
Pop müziğin sevilen isimlerinden Berkay Şahin, kızı Zeynep Mira ile birlikte Nişantaşı'nda görüntülendi.
BABA-KIZ GÜNÜ
Rahat kombin tercih eden ünlü şarkıcı, alışveriş turunda gazetecilerin sorularını yanıtlarken samimi açıklamalarda bulundu. "Bugün baba-kız günü" diyerek keyifli halleriyle dikkat çeken Berkay'ın sokak stili ise sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
PARLAK TURUNCU TERLİKLERİ
Şort ve spor kombinini tamamlayan parlak turuncu terlikler, magazin gündeminde kısa sürede tartışma konusu oldu. Kimi kullanıcılar ünlü şarkıcının tarzını rahat ve doğal bulurken, kimi sosyal medya kullanıcıları ise kombini eleştirdi.
"UMARIM EN ÇOK SİNAN'IN ŞARKISI DİNLENİR"
Öte yandan Berkay, Milli takım için Sinan Akçıl tarafından hazırlanan yeni marş hakkında konuştu.Ünlü şarkıcı, meslektaşına destek verdi. "Üreten herkesi tebrik ediyorum. Umarım en çok Sinan'ın şarkısı dinlenir. Şarkıyı ilk dinleyenlerden biri de bendim" diyen Berkay, şarkının milli takıma moral olmasını temenni etti. Dünya Kupası hedeflerine de değinen sanatçı, "Çok umutluyuz, harika bir kadromuz var. Allah ülkemize başarı nasip etsin" ifadelerini kullandı.
ÜÇÜNCÜ ÇOCUKLARI DA KIZ OLACAK
2016 yılında Özlem Ada Şahin ile dünyaevine giren ünlü şarkıcı, 2017'de Arya'yı, 2019'da ise Zeynep Mira'yı kucağına almıştı. Geçtiğimiz haftalarda çiftin üçüncü çocuklarının da kız olacağı öğrenilmişti. Berkay ve Özlem Ada Şahin çifti geçtiğimiz günlerde de gündeme gelmişti.
55 MİLYON TL'LİK VİLLA
İddialara göre ünlü şarkıcı, hamile eşi için Zekeriyaköy'den yaklaşık 55 milyon TL değerinde bir villa satın aldı. Çiftin yeni evlerine taşındığı da konuşulanlar arasında yer aldı.
"ALTINCI AY ALTI KİLO"
Berkay, kısa süre önce sosyal medyada yaptığı eğlenceli paylaşımla da dikkat çekmişti. 6 aylık hamile olan eşi Özlem Ada'nın yemek yerken çekilen görüntülerini paylaşan şarkıcı, videoya "Hamişim dertli, altıncı ay 6 kilo dertli" notunu düşmüştü.