Savcılık, şarkının müstehcen olup olmadığının tespiti için Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu'ndan rapor alınmasını talep etmişti.

Sanatçı, soruşturma sürecinde şarkıyı kendi sosyal medya hesaplarından kaldırdığını ve konserlerinde söylememeye karar verdiğini ifade etti.

Mabel Matiz savunmasında şarkının müstehcen amaçlı olmadığını, halk müziğinden esinlenerek Fransız bir grup için yazıldığını belirtti.

Savcılık, şarkının cinsel arzuyu tahrik edici nitelikte olduğu ve yaş sınırı olmadan yayımlandığı gerekçesiyle Mabel Matiz hakkında 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep etmişti.

Ünlü şarkıcı Mabel Matiz, 'Perperişan' adlı şarkısının sözleri nedeniyle "müstehcenlik" iddiasıyla yargılandığı davada beraat etti. Savcılık, sanatçı hakkında 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep etmişti.

6 AYDAN 3 YILA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ

Hazırlanan iddianamede, "Perperişan" isimli şarkının sözlerinin cinsel arzuyu dolaylı yoldan tahrik edici nitelikte olduğu, bedensel ve ruhsal metaforlarla erotik çağrışımlar oluşturduğu iddia edilmişti.

Şarkının Mabel Matiz'in rızası ve onayı doğrultusunda sosyal medya ile dijital platformlarda umuma açık şekilde yayımlandığı, yayınlara herhangi bir yaş sınırlaması uygulanmadığı belirtilmişti.

İddianamede, şarkının çocukların erişebileceği platformlarda yayımlanmış olmasının, sanatçıya yöneltilen suçlamanın nitelikli halini oluşturduğu öne sürülmüş ve Mabel Matiz'in 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

"MÜSTEHCEN BİR AMAÇ TAŞIMIYOR" DEMİŞTİ

Duruşmada savunma yapan Mabel Matiz, şarkıyı yaklaşık 1,5 yıl önce yazdığını belirterek söz konusu parçanın müstehcen içerikli bir amaç taşımadığını söylemişti.

Matiz, şarkının halk müziğinden esinlenerek Fransız bir grup için yazıldığını ifade etmiş, "cici bebe toy" ifadesinin Ankara ağzıyla kullanılan sözlerden olduğunu anlatmıştı.

Sanatçı, "Ben bu konularda oldukça hassasım, sanatçı duruşum ortadadır. Niyetimin bu olmadığını vicdanım rahat bir şekilde söyleyebilirim" sözleriyle suçlamaları reddetmişti.

"GÖZÜ KARA BİR AŞKIN İFADESİ" SAVUNMASI

Mabel Matiz savunmasında, şarkıdaki ifadelerin "gözü kara bir aşkın ihtişamını" anlattığını belirtmişti.

"Ruhen toy" ifadesinin ham bir bireyi anlattığını söyleyen Matiz, "sal kuşu hanesine" sözünün ise haber göndermek anlamında kullanıldığını dile getirmişti.

Sanatçı, şarkının bir erkeğin bir kadına ya da bir erkeğin başka bir erkeğe hitabı şeklinde yorumlanamayacağını, parçanın herkes tarafından söylenebilecek nitelikte olduğunu vurgulamıştı.

ŞARKIYI KONSERLERİNDE SÖYLEMEMİŞTİ

Mabel Matiz, soruşturma sürecinde hassasiyet gösterdiklerini ve şarkıyı kendi sosyal medya hesaplarından kaldırdıklarını söylemişti.

Ancak parçanın başka hesaplarda paylaşılmasının kendi kontrolü dışında olduğunu belirten sanatçı, dava süreci nedeniyle şarkıyı konserlerinde de söylememeye karar verdiğini ifade etmişti.

Matiz ayrıca, çocukların etkilenmemesi için bazı Türk halk müziği eserlerini geçmişte gerekli hassasiyeti göstererek değiştirerek söylediğini de anlatmıştı.