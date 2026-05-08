LİSEDEKİ 'ZÜRAFA' LAKABI VE AKRAN ZORBALIĞI

Boyu nedeniyle çocukluk ve gençlik yıllarında zor günler geçirdiğini itiraf eden Güneş, o günleri şu şekilde aktardı: "Tabii, canım. Ama lisede artık boyum çok uzadığı için insanlar korkuyordu. Bir de o noktada birazcık daha böyle kendimle de dalga geçmeye başladığım bir noktaydı. Ben 1. sınıfa giderken boyum 1.70 falandı, 1.68 falandı. 4'ün sonu 5'e başlarken voleybola başladım. Voleybola başladığımda da 1.76'ydı. O yüzden yani evet, çok çok zorbalığa uğradığım dönemler oldu o zamanlar. Ben küçükken işte vardı bu. Hep görmezden gelmeye çalışıyordum ama bir noktada kabul ettim bunu yani. Zürafa falan diyorlardı. Tatlı bir hayvan bu arada"