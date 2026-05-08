Milli voleybolcu Zehra Güneş, konuk olduğu bir YouTube programında özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Hakkında çıkan 'evlilik ve 45 milyonluk transfer' haberlerine isyan eden Güneş, lise yıllarındaki boy zorbalığına ve aldığı ciddi tehditlere kadar her şeyi ilk kez sansürsüz paylaştı
Zehra Güneş, magazin dünyasında hakkında üretilen asılsız senaryolara karşı sessizliğini şu sözlerle bozdu: "45 milyon olayı da buna girer. Nişanlandım, evlendim, boşandım haberleri filan. Şey çok fena, insanların hayal gücü gerçekten sınırsız bir noktada ve nerede duracaklarını bilmiyorlar. Bana istedikleri her şeyi söyleyebilirler ama mesela aileme gelince konu, orada kendimi ne kadar tutabilirim bilmiyorum."
"Yani tuttuğum zamanlar çok oldu" diyen yıldız isim, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tutmam gerektiğini de biliyordum. Mesela babam çok sinirlenir. Babamı bu duruma alıştırmam uzun sürdü diyebilirim ama yani böyle aileme gelince konu orası birazcık daha farklı bir nokta oluyor benim için. Çünkü şey bile konuşuldu; yani 'Annen kapalı, sen nasıl voleybol oynuyorsun?' bile konuşuldu yani o yüzden. Çünkü annem çok sevmez öyle. Benim bir tane fotoğrafım vardır kupa aldıktan sonra; annem, babam, ben. Ondan sonra olay oldu zaten"
"ERKEK OLSAM GAYRİMEŞRU ÇOCUĞUM ÇIKARDI"
Ünlü voleybolcu, hakkındaki bilgi kirliliğini çarpıcı bir örnekle eleştirdi: "Çocuğum falan yok Allah'tan şu ana kadar. Ben erkek olsam muhtemelen bir tane gayrimeşru çocuğum çıkardı benim. Onu yazamıyorlar sadece kadın olduğum için. O yüzden de bu hayal gücü ve gelinen nokta güldürüyor beni bir tık. Ama insanlar bence artık nerede durması gerektiğini bilmeli, özellikle aileme gelince."
"TAKİP EDİLDİĞİM VE KORKTUĞUM DÖNEMLER OLDU"
Başarılı sporcu, hayran kitlesinin büyüklüğüyle gelen karanlık tarafa da değinerek yaşadığı ürkütücü olayları anlattı: "Ürktüğüm bir olay evet oldu. Kadın olarak özellikle bunlarda daha fazla zorlanıyoruz. Yani öyle bir dönem vardı: Tehdit edildiğim, takip edildiğim. Tabii federasyonumuz, kulübümüz hepsi böyle hemen işleme geçtiler. O yüzden yani korktuğum, çok korktuğum dönemler oldu. Saçma olay çok var."
Güneş, sözlerine şöyle devam etti: "Yani özellikle sosyal medyada dijital zorbalığa uğradığımız bir dönemdeyiz. Çok fazla herkes, her alandaki insan bence. Bu noktada böyle hayal gücümüz çok yüksek ve hikayeleştirmeyi çok seviyoruz olayları bence. Hangisinden başlasam ki?"
"HİÇBİRİNİN GERÇEKLİĞİ YOK"
Hakkında çıkan maddi taleplerle ilgili iddiaları da yalanlayan milli yıldız, sözlerini şöyle noktaladı: "Mesela Zehra 45 milyonlar mı istemiş... Yani hiçbirinin gerçekliği yok. Zaten birisine cevap vermeye başlasam... Öyle bir şeyim de yok yani. İnsanlar istediğini konuşabilirler, benimle alakalı istediğini söyleyebilirler."
LİSEDEKİ 'ZÜRAFA' LAKABI VE AKRAN ZORBALIĞI
Boyu nedeniyle çocukluk ve gençlik yıllarında zor günler geçirdiğini itiraf eden Güneş, o günleri şu şekilde aktardı: "Tabii, canım. Ama lisede artık boyum çok uzadığı için insanlar korkuyordu. Bir de o noktada birazcık daha böyle kendimle de dalga geçmeye başladığım bir noktaydı. Ben 1. sınıfa giderken boyum 1.70 falandı, 1.68 falandı. 4'ün sonu 5'e başlarken voleybola başladım. Voleybola başladığımda da 1.76'ydı. O yüzden yani evet, çok çok zorbalığa uğradığım dönemler oldu o zamanlar. Ben küçükken işte vardı bu. Hep görmezden gelmeye çalışıyordum ama bir noktada kabul ettim bunu yani. Zürafa falan diyorlardı. Tatlı bir hayvan bu arada"
MERAK EDİLENLER
Zehra Güneş kimdir ve kaç yaşındadır?
Zehra Güneş, 7 Temmuz 1999 İstanbul doğumlu, Türk milli voleybolcu ve VakıfBank Spor Kulübü'nün kaptanıdır. 2026 yılı itibarıyla 26 yaşındadır.
Zehra Güneş'in boyu kaç ve hangi mevkide oynuyor?
Zehra Güneş, 1.97 m boyundadır ve sahada orta oyuncu (middle blocker) pozisyonunda görev yapmaktadır.
Voleybola kaç yaşında ve nerede başladı?
Voleybol kariyerine 12 yaşında VakıfBank altyapısında adım atmıştır. Kariyerinin büyük bölümünü bu kulüpte geçirerek dünya çapında bir yıldıza dönüşmüştür.
Arabadaki sohbet sosyal medyayı salladı! Nuri Alço’nun 33 yaş küçük eşinin o sözleri çok konuşuldu: “Kölenim ben senin...”