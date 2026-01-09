Mabel Matiz müstehcenlik suçlamasıyla hakim karşısında!

Kaynak: DHA

"BU KONULARDA OLDUKÇA HASSASIM"

Duruşmada savunma yapan Mabel Matiz, "Söz konusu şarkımı yaklaşık 1 buçuk yıl önce yazdım. Şarkıyı bahse konu sosyal medya hesaplarımdan herkese açık bir şekilde paylaştım. Söz konusu parçada yer alan sözler kesinlikle müstehcen içerikli bir amaç taşımamaktadır. Halk müziğinden esinlenerek Fransız bir grup için yazdığım bir parçadır. Parçadaki 'cici bebe toy' Ankara ağzıyla söylenen ifadelerdir. Şarkıda öyle bir niyet ve anlam yoktur. Ben bu konularda oldukça hassasım, sanatçı duruşum ortadadır. Niyetimin bu olmadığını vicdanım rahat bir şekilde söyleyebilirim. Ruhen 'toy', ham bir bireyi ifade etmektedir. 'Sal kuşu hanesine' yine haber göndermek amacıyla yazılmış bir sözdür. Şarkım da 'gözü kara' bir aşkın ihtişamının ifadeleridir. Bugün baktığınızda ben değil de arabesk bir sanatçı söyleseydi bu şarkıyı böyle olur muydu bilmiyorum. Söz konusu parça herkese hitap etmekte olup herkes tarafından da söylenebilir niteliktedir. Bu nedenle bu şarkıyı bir erkeğin bir kadına hitap ettiği ya da erkeğin erkeğe hitap ettiğini söylemek mümkün değildir. Şarkılarımı herkes, herkes için söyleyebilir. Söz konusu parça sosyal medya hesaplarında herkese açık bir şekilde paylaşıldıktan sonra, soruşturma aşamasında olduğumuz için tarafımızca gerekli hassasiyetler gösterilerek kaldırılmıştır. Ancak etki alanım sınırlı olduğu için diğer sosyal medya hesaplarında paylaşılması benim dışımdadır. Davamız devam ettiği için konserlerimde de söylememeye karar verdim. Benim birçok Türk halk müziği eserini, gerekli hassasiyeti göstererek çocukların etkilenmemesi adına değiştirerek söylediğim olmuştur" dedi.