NAKİL BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİ Operasyon öncesi hastane odasından paylaştığı videoda helallik ve dua isteyen Cansever, 26 Mart Perşembe günü ameliyat masasına yattı. Menajeri Erhan Arı, naklin başarılı geçtiğini belirterek; "Cansever'in aylardır süren lösemi tedavisi, 26 Mart perşembe günü gerçekleşen ilik nakli operasyonu ile başarılı bir şekilde sonuçlanmıştır. Tedavisi bir süre daha hastanede devam edecektir. Bu süreçte destek olan tüm sevenlerimize teşekkür ederiz. Dualarınızı eksik etmeyin" diyerek sevenlerinin yüreğine su serpti.

SON DURUMUNU AÇIKLADI: "6 AY DAHA DEVAM EDECEK" Ameliyat sonrası her adımı merak edilen sanatçı, nihayet sessizliğini bozdu. Sosyal medya üzerinden son halini paylaşan ve sağlık durumuna dair en taze bilgileri veren Cansever, şunları söyledi: "Hayırlı cumalar. Çok yazan çok soran var. Cevap veremiyoruz herkese fakat buradan bildiriyorum. Şu an iyiyim, her şey kontrol altında. Merak etmeyin bu süreç 6 ay devam edecek. Kontroller ve terapiler. Sizin duanızla daha iyi olacağım. Allah herkesten razı olsun"