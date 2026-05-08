'Ağla Gözbebeğim' ve 'Kime Bu İnat' şarkılarıyla hafızalara kazınan ünlü sanatçı Cansever, bir süredir hayatının en zorlu sınavını veriyor.
KORKUTAN TEŞHİS: "KEMOTERAPİYE BAŞLAYACAĞIM"
Cansever, geçtiğimiz aylarda hayranlarını üzen haberi bizzat duyurmuştu. Kendisine lösemi teşhisi konulduğunu açıklayan sanatçı, "Doktorlarım çok iyi. Cuma günü kemoterapiye başlayacağım. Allah'ın adıyla ve sizin dualarınızla inşallah… İnşallah her şey çok güzel olacak. Sizi çok seviyorum, dualarınızı bekliyorum " diyerek uzun sürecek bir tedavi maratonunun ilk sinyalini vermişti.
BEKLENEN MÜJDE: DONÖR BULUNDU!
Zorlu kemoterapi sürecinin ardından Cansever'den beklenen o büyük haber Mart ayında geldi. Kendisi için uygun dönorün bulunduğunu açıklayan sanatçı, "Canım canlarım donör bulundu. Allah'ın izniyle 18 Mart hastaneye yatacağım. 29 Mart ilik nakli yapılacak" sözleriyle umudu yeniden yeşertmişti.
NAKİL BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİ
Operasyon öncesi hastane odasından paylaştığı videoda helallik ve dua isteyen Cansever, 26 Mart Perşembe günü ameliyat masasına yattı. Menajeri Erhan Arı, naklin başarılı geçtiğini belirterek; "Cansever'in aylardır süren lösemi tedavisi, 26 Mart perşembe günü gerçekleşen ilik nakli operasyonu ile başarılı bir şekilde sonuçlanmıştır. Tedavisi bir süre daha hastanede devam edecektir. Bu süreçte destek olan tüm sevenlerimize teşekkür ederiz. Dualarınızı eksik etmeyin" diyerek sevenlerinin yüreğine su serpti.
SON DURUMUNU AÇIKLADI: "6 AY DAHA DEVAM EDECEK"
Ameliyat sonrası her adımı merak edilen sanatçı, nihayet sessizliğini bozdu. Sosyal medya üzerinden son halini paylaşan ve sağlık durumuna dair en taze bilgileri veren Cansever, şunları söyledi: "Hayırlı cumalar. Çok yazan çok soran var. Cevap veremiyoruz herkese fakat buradan bildiriyorum. Şu an iyiyim, her şey kontrol altında. Merak etmeyin bu süreç 6 ay devam edecek. Kontroller ve terapiler. Sizin duanızla daha iyi olacağım. Allah herkesten razı olsun"
MERAK EDİLENLER
Cansever hangi hastalığa yakalandı?
Ünlü sanatçıya lösemi (kan kanseri) teşhisi konulmuş ve tedavisi için Almanya'da hastaneye yatırılmıştır.
İlik nakli yapıldı mı?
Evet, Cansever 26 Mart Perşembe günü başarılı bir ilik nakli operasyonu geçirmiştir.
Cansever'in şu anki sağlık durumu nasıl?
Sanatçı yaptığı son açıklamada durumunun iyi ve her şeyin kontrol altında olduğunu, ancak tedavinin 6 ay boyunca kontrollerle devam edeceğini belirtmiştir.