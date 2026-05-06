Ünlü oyuncu Begüm Kütük, 2026 yılının Şubat ayında babası Celalettin Kütük'ü toprağa vererek hayatının en zor günlerini yaşamıştı. "En güvenli limanımdın" dediği babasının eksikliğini her an hisseden ünlü oyuncu, baharın gelişi olan Hıdırellez'i bu kez kalbi buruk bir şekilde karşıladı.
"BABİŞKO HEP SEN YAKARDIN"
5-6 Mayıs gecesi evinin önünde Hıdırellez ateşini kız kardeşiyle birlikte hazırlayan Begüm Kütük, aile geleneğini bozmadı. Ateşi yakan Kütük, "Babişko hep sen yakardın" diyerek rahmetli babasını anmayı da ihmal etmedi.
ATEŞTEN ATLAYIP DİLEK TUTTULAR
Duygusal anların yaşandığı gecede iki kız kardeş, babalarının hatırasını yaşatmak adına ateşin üzerinden atlayarak dileklerini tuttu. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Begüm Kütük, takipçilerine hem hüznü hem de aile mirasına sahip çıkmanın huzurunu hissettirdi.
Babasının mirası olan o ateşi bu yıl kendisi alevlendiren Kütük, özlemini binlerce kişiyle paylaşmış oldu.
