CANLI YAYIN
Geri

Kubilay Kaan Kundakçı dosyasında yeni gelişme: Şarkıcı Vahap Canbay'a 4 yıla kadar hapis talebi

Ümraniye'de 21 yaşındaki amatör futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Aleyna Tutuş'un şikayeti üzerine şarkıcı Vahap Canbay hakkında "basit tehdit" ve "ısrarlı takip" suçlarından iddianame hazırlandı. Savcılık, Canbay için toplamda 4 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kubilay Kaan Kundakçı dosyasında yeni gelişme: Şarkıcıya Vahap Canbay’ 4 yıla kadar hapis talebi

Ümraniye'de, amatör futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın (21) hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin tutuklanan Aleyna Tutuş'un (Kalaycıoğlu) şikayeti üzerine şarkıcı Vahap Canbay hakkında "basit tehdit" ve "ısrarlı takip" suçlarından 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Eski ilişkide psikolojik baskı iddiası

PSİKOLOJİK BASKI VE ŞİDDET

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Tutuş'un avukatının dosyaya sunduğu dilekçeye yer verildi. Dilekçede, rap müzik şarkıcısı olan şüpheli Vahap Canbay'ın, Aleyna Tutuş'un eski erkek arkadaşı olduğu belirtilerek, şüpheli Canbay'ın ilişki süresince müştekiye psikolojik baskı ve şiddet uygulaması nedeniyle ilişkinin bittiği anlatıldı.

Stüdyo önünde rahatsız edici bekleme

CANBAY'DAN TEHDİT

Şüpheli Canbay'ın müştekiye yönelik onu sektörden sileceği ve bir daha iş yaptırmayacağı şeklinde tehditlerde bulunduğu aktarılan dilekçede, müştekinin kendisi ile görüşmek istememesine rağmen şüpheli Canbay'ın çeşitli yollardan müşteki Tutuş'u rahatsız ettiği öne sürüldü. Dilekçede, 19 Mart'ta şüphelinin arkadaşlarıyla birlikte bir araçla müştekinin çalışmak için gittiği stüdyo önüne gelerek beklediği kaydedildi.

Canbay’dan suçlamalara red savunması

SUÇLAMALARI REDDETTİ

İddianamede, şüpheli Vahap Canbay'ın soruşturma kapsamında alınan savunmasına yer verildi. Canbay, hiçbir zaman müştekiyi piyasadan sileceğine dair bir söyleminin olmadığını, şarkılarını yapması için destek olduğunu ve müşteki Tutuş'u ısrarlı bir şekilde takip etmediğini savunarak, üzerine atılı suçlamaları reddetti.

Duygusal çöküş sinyalleri

SES KAYITLARI İNCELENDİ

İddianamede, 19 Mart'ta Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma dosyasındaki müşteki vekilinin sunduğu ses kayıtlarının da incelendiği belirtilerek, bu ses kayıtlarında şüpheli Canbay'ın ağlamaklı bir ses tonuyla müşteki Tutuş'a başkasıyla ilişkisi olup olmadığı hususunda sorular sorduğu ve intihar edeceğine yönelik söylemlerde bulunduğunun anlaşıldığı kaydedildi.

Ölüm olayı öncesi kritik dakikalar

STÜDYO ÖNÜNDE BEKLEDİ

Konuşmanın ardından şüpheli Canbay'ın, Kubilay Kaan Kundakçı'nın kullandığı araçla müşteki Tutuş'un çalışmak için gittiği stüdyonun önüne geldiği ve burada beklediği aktarılan iddianamede, saat 23.00 sıralarında ise soruşturması ayrı yürütülen Kundakçı'nın ölümüyle sonuçlanan olayın yaşandığı anlatıldı.

Müzik piyasasından silme tehdidi

ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDEN İLETİŞİM

İddianamede, şüpheli Canbay'ın ilişkilerinin bitmesinin ardından müştekiye yönelik "Seni müzik piyasasından silerim, sana bir daha iş yaptırmam, şarkılarına telif attırırım" şeklinde söylemlerde bulunduğu, müştekinin kendisini tüm iletişim kanallarından engellemesine rağmen üçüncü kişiler aracılığıyla iletişim kurmaya çalıştığı belirtilerek, üzerine atılı suçları işlediği vurgulandı.

Vahap Canbay’a hapis talebi

İDDİANAME HAZIRLANDI

Hazırlanan iddianamede şüpheli Vahap Canbay'ın "basit tehdit" suçundan 9 aydan 2 yıla kadar, "ısrarlı takip" suçundan ise 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianame, değerlendirilmesi için Anadolu Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

Ümraniye’deki silahlı saldırı raporu

AĞIR YARALANARAK HAYATINI KAYBETTİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ümraniye Tatlısu Mahallesi'nde 19 Mart'ta park halindeki araçta arkadaşıyla oturan Kubilay Kaan Kundakçı'nın, olay yerine iki araçla gelen sanıklardan birinin silahla ateş etmesi sonucu ağır yaralanması ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin iddianame hazırlanmıştı.

Cinayet anının güvenlik kamerası detayları

İddianamede, güvenlik kamerası görüntülerinin bilirkişi incelemesine göre, hayatını kaybeden Kundakçı'nın içinde bulunduğu aracın önüne iki aracın yanaştığı, araçtan inen şüpheli Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun belinden silah çıkararak maktulün bulunduğu aracın ön yolcu kapısını açıp ateş ettiği anlatılıyor.

Planlı saldırı izleri

PLANLI CİNAYET İDDİASI

Kundakçı'nın ölümcül yaralanmaya yol açan tek kurşunla hayatını kaybettiği aktarılan iddianamede, sanıkların olaydan saatler önce bölgeye gelip gittikleri, saldırının spontane değil planlı olabileceğine yönelik kuvvetli şüphe oluştuğu kaydediliyor.

Cinayet davasında müebbet istemi

HTS kayıtları, cep telefonu incelemeleri ve kriminal raporlara göre, olay öncesi sanıklar arasında yoğun irtibat bulunduğu, olay sonrası bazı temasların devam ettiği vurgulanan iddianamede, sanık Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun, "kasten öldürme", Aleyna Tutuş ve Zuhal Kalaycıoğlu'nun ise "kasten öldürmeye azmettirme" suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

Sanıklara farklı ceza talepleri

Sanıklar Hüseyin Can Avcı, Mustafa Rece ve Bilal Kadayıfçıoğlu'nun ise "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 10 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması öngörülen iddianamede, Metin Kadayıfçıoğlu'nun "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ile "suçluyu kayırma" suçlarından 1 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Yardım ve kayırma suçlamaları

İddianamede, sanık Engin Taşkıran hakkında "suçluyu kayırma" ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından 6 aydan 10 yıla kadar, sanıklar İzzet Yıldızhan ve Ahmet Özkoç'un ise "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapsi talep ediliyor.

Fotoğraflar Takvim arşiv ve sosyal medyadan alınmıştır.