Kadir İnanır’a tedavi sürecinde Coşkun Sabah'tan moral ziyareti: "Gözlerinin içi güldü"

Yeşilçam’ın usta ismi Kadir İnanır, devam eden tedavi sürecinde dostlarının ziyaretleriyle moral buluyor. Son olarak Coşkun Sabah’ın ziyareti sonrası usta sanatçının sağlık durumuna ilişkin "Çok mutlu oldu, gözlerinin içi güldü. Ve onu çok iyi gördüğümü söyleyebilirim." sözlerini ifade etti. Geçtiğimiz aylarda da fizik tedavi ile ayağa kalkmıştı.

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Kadir İnanır, 24 Mart 2024'te beyin damarına pıhtı atması nedeniyle Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, yoğun bakım sürecinin ardından tedavisine devam edilmişti.

FİZİK TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Uzun süredir gözlerden uzak bir şekilde fizik tedavi sürecini sürdüren usta oyuncunun sağlık durumu, sevenleri tarafından yakından takip ediliyor. Son olarak sanatçı Coşkun Sabah, Kadir İnanır'ı tedavi gördüğü merkezde ziyaret etti.

"GÖZLERİNİN İÇİ GÜLDÜ"

Sabah, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İnanır'ı iyi gördüğünü belirterek, "Türkiye'ye mal olmuş ülkenin değeri olmuş çok önemli şahsiyeti Kadir İnanır ı ziyaret ettim. Çok mutlu oldu, gözlerinin içi güldü. Ve onu çok iyi gördüğümü söyleyebilirim. Acil şifalar dileklerimle." ifadelerini kullandı.

MORAL ZİYARETLERİ

Tedavi sürecinde zaman zaman moral ziyaretleri alan İnanır'ın, yakın dostlarıyla bir araya gelerek motivasyonunu yüksek tutmaya çalıştığı öğrenildi. Geçtiğimiz dönemde fizik tedaviyle birlikte ayağa kalkabilmesi, sağlık durumunda olumlu ilerleme olarak değerlendirilmişti.

SEVENLERİNDEN DESTEK

Usta oyuncunun son görüntülerinde daha iyi bir durumda olduğu gözlemlenirken, doktorlarının kontrolünde tedavisine devam ettiği aktarıldı. Ailesi ve yakın çevresi, sürecin sabırla ilerlediğini ve olumlu gelişmelerin sürdüğünü belirtiyor. Sevenleri ise sosyal medyada "geçmiş olsun" mesajlarıyla İnanır'a destek olmaya devam ediyor.

KADİR İNANIR KİMDİR?

➡Kadir İnanır, 1949 yılında Ordu'nun Fatsa ilçesinde doğmuş, aslen Trabzon Sürmeneli olan Türk sinemasının usta oyuncularından biridir. Uzun yıllar Yeşilçam'da sayısız filmde rol alarak Türk sinemasının en önemli erkek oyuncuları arasında yer almıştır.

EĞİTİM HAYATI NEDİR?

➡İlk ve ortaöğrenimini Fatsa'da tamamlayan İnanır, İstanbul Haydarpaşa Lisesi'nden mezun olmuştur. Ardından Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon Bölümü'nü bitirerek eğitim hayatını tamamlamıştır.

KARİYERİNDE ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR NELERDİR?

➡Sanat hayatına 1968'de adım atan Kadir İnanır, "Selvi Boylum Al Yazmalım", "Tatar Ramazan", "Bir Yudum Sevgi" ve "Kara Gözlüm" gibi unutulmaz yapımlarda rol almıştır. Kariyeri boyunca 180'den fazla filmde yer alarak Türk sinemasında önemli bir yer edinmiştir.

ÖZEL HAYATI VE SAĞLIK SÜRECİ NASILDIR?

➡İnanır, zaman içinde çeşitli sağlık sorunları yaşamış, 2024 yılında beyin damarına pıhtı atması nedeniyle hastaneye kaldırılmıştır. Tedavi süreci devam ederken, yakın çevresi ve sevenleri tarafından sık sık ziyaret edilerek moral bulmaktadır.

