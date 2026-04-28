Yüksel Mermer

ÖZEL HAYAT GİZLİLİĞİ İHLALİ

Savcılıkta ifade veren baba, şunları söyledi:

Evimin önüne 3 erkek geldi. Bu şahıslar eve girmeye çalıştılar ancak evde kimse olmadığı için açılmayınca bekleyip evimin dışından fotoğraf çekmeye başladılar. Eşim işteydi ve ben evde yalnızdım. Şahısların çekim yapmalarından dolayı tedirgin oldum. Komşularım da rahatsız oldu. Yanlarına gittiğimde, herhangi bir açıklama yapmadan çekim yapmaya devam ettiler. Bunun üzerine polis çağırdım. Polis gelmeden olay yerinden ayrıldılar. Bu şahısların bahçe kısmını ve evimin dış cephelerini dron kamera ile çektiğini gördüm. Bu beni daha da tedirgin etti. Olayın özel hayatın gizliliğini ihlal ettiğini düşünüyorum. Şahıslardan davacı ve şikayetçiyim.