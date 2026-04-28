Yüksel Mermer ile oğlu Zafer Murat Mermer karşı karşıya: “Drone tacizi” iddiası krizi büyüttü I Skandal savunma

İş insanı Yüksel Mermer, oğlu Zafer Murat Mermer ile yaşadığı arazi anlaşmazlığının yeni bir boyuta taşındığını ifade etti. Evinin dronla görüntülendiğini iddia eden baba, özel hayatının ihlal edildiğini belirterek savcılığa başvurdu. Oğul Mermer ise çekimlerin şirkete ait arazi için yapıldığını savundu. Aile içindeki kriz, yargıya taşındı.

  • İstanbul Etiler'de iş adamı Yüksel Mermer, oğlu Zafer Murat Mermer tarafından drone ile evinin görüntülerinin çekildiğini iddia etti.
  • Yüksel Mermer, özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiğini belirterek savcılığa suç duyurusunda bulundu.
  • Zafer Murat Mermer, çekimlerin şirketine ait arazinin satış süreci için yapıldığını ve herhangi bir ihlal olmadığını savundu.
  • Mermerler ailesinde daha önce de miras ve şirket ortaklığı konularında anlaşmazlıklar yaşanmıştı.
  • Olay, İstanbul Etiler'deki Mermerler ailesinin evinde drone ile görüntü çekme iddiası üzerine ortaya çıktı.

Otomotiv sektörünün köklü ailelerinden Mermerler ailesinde sular durulmuyor.

Söz konusu evin drone ile görüntüleri

DRONE TACİZİ

Günaydın'dan Batuhan Altınbaş'ın haberine göre İstanbul Etiler'deki evinde huzuru kaçan iş adamı Yüksel Mermer (81), oğlu Zafer Murat Mermer (55) ile yaşadığı arazi anlaşmazlığının 'drone tacizine' dönüştüğünü öne sürerek şikayetçi oldu.

OLAYIN ARKASINDAN OĞLU ÇIKTI

Olay geçtiğimiz aylarda Etiler'de meydana geldi. İddiaya göre, iş adamı Yüksel Mermer ve oğlu arasında taşınmaz ve arazi anlaşmazlığı nedeniyle bir süredir husumet yaşanıyordu. Baba Mermer, ocak ayının başlarında evinin bulunduğu bölgede tanımadığı kişilerin dronla görüntü aldığını fark edince savcılığın yolunu tuttu. Olayın arkasında oğlu Zafer Murat Mermer'in olduğu ortaya çıktı.

ÖZEL HAYAT GİZLİLİĞİ İHLALİ

Savcılıkta ifade veren baba, şunları söyledi:

Evimin önüne 3 erkek geldi. Bu şahıslar eve girmeye çalıştılar ancak evde kimse olmadığı için açılmayınca bekleyip evimin dışından fotoğraf çekmeye başladılar. Eşim işteydi ve ben evde yalnızdım. Şahısların çekim yapmalarından dolayı tedirgin oldum. Komşularım da rahatsız oldu. Yanlarına gittiğimde, herhangi bir açıklama yapmadan çekim yapmaya devam ettiler. Bunun üzerine polis çağırdım. Polis gelmeden olay yerinden ayrıldılar. Bu şahısların bahçe kısmını ve evimin dış cephelerini dron kamera ile çektiğini gördüm. Bu beni daha da tedirgin etti. Olayın özel hayatın gizliliğini ihlal ettiğini düşünüyorum. Şahıslardan davacı ve şikayetçiyim.

SKANDAL SAVUNMA

İddiaların odağındaki oğul Mermer, arazinin kendisine ait olduğunu söyleyerek skandal bir savunma yaptı. Oğul Mermer, "Şirketime ait arazinin satış süreçleri için görüntü alınmasını istedim. Özel hayatın gizliliğini ihlal edecek bir durum yok. Babamın bu şikayeti, arazi satışını engelleme çabasının bir parçasıdır." şeklinde ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Şirketler Grubu'nda daha önce de miras krizi yaşanmış, grup hissedarlarından Zafer Murat Mermer, bazı şirketlerdeki ortaklık paylarının hukuka aykırı biçimde sonlandırıldığını iddia ederek, Yönetim Kurulu Başkanı olan babası Yüksel Mermer ve şirket ortağı kuzeni Serkan Samrıoğlu hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Minik diva bebe yolda: Melike Şahin konserde hamile olduğunu açıkladı
Konserinde hamile olduğunu açıkladı!

