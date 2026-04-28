Minik diva bebe yolda: Melike Şahin konserde hamile olduğunu açıkladı

Melike Şahin, İstanbul’da verdiği konserde hayranlarını şaşırtan bir açıklamaya imza attı. Sahne performansı sırasında duygusal anlar yaşayan sanatçı, ilk kez anne olacağını duyurarak büyük alkış topladı. Hem müzik kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Şahin’in bu sürprizi, geceye damga vurdu.

  • Şarkıcı Melike Şahin, İstanbul'da verdiği konserde ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hamile olduğunu duyurdu.
  • Melike Şahin, 2023 yılında Sedat Arpalık ile evlenmişti.
  • Şahin, konserde 'Sağ Salim' şarkısını seslendirdikten sonra ilk kez anne olacağını açıkladı.
  • Sanatçı, sosyal medyada büyüyen karnını gösterdiği bir fotoğraf paylaştı.
  • Melike Şahin, 'Deli Kan', 'Nasır' ve 'Diva Yorgun' şarkılarıyla tanınıyor.

Melike Şahin, sosyal medyada yaptığı paylaşımla ve İstanbul'daki konserinde verdiği müjdeli haberle gündeme oturdu. "Deli Kan", "Nasır" ve "Diva Yorgun" gibi şarkılarıyla tanınan sanatçı, büyüyen karnını gösterdiği pozla hamile olduğunu duyurdu. Bir süredir özel hayatıyla da konuşulan Şahin'in bu mutlu haberi, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.

MELİKE ŞAHİN İSTANBUL KONSERİNDE BÜYÜK SÜRPRİZ

Şarkıcı Melike Şahin, İstanbul'da verdiği konserde hayranlarını hem duygulandırdı hem de şaşırttı. Sahne performansının ortasında yaptığı açıklamayla unutulmaz bir ana imza attı.

2023'TE EVLİLİKLE TAÇLANAN BİRLİKTELİK

Uzun yıllardır birlikte olduğu Sedat Arpalık ile 2023 yılında evlenen Şahin, özel hayatında da mutlu bir dönemden geçiyor. Çiftin birlikteliği evlilikle taçlanmıştı.

SAHNEDEKİ HEYECANI DİKKAT ÇEKTİ

Konser boyunca enerjisiyle göz dolduran sanatçı, sahnede yaptığı konuşmada heyecanını gizleyemedi. İzleyicilerinden destek isteyen Şahin, geceye farklı bir anlam yükleyeceğinin sinyallerini verdi.

MÜJDELİ HABERİ ŞARKI SONRASI PAYLAŞTI

"Sağ Salim" şarkısını seslendirdikten sonra dinleyicilerine dönen Şahin, ilk kez anne olacağını açıkladı. Bu sözler salondaki hayranları arasında büyük bir coşku yarattı.

SOSYAL MEDYADA DA PAYLAŞTI

Konser öncesinde de sosyal medya hesabından büyüyen karnını gösteren bir fotoğraf paylaşan sanatçı, bu mutlu haberi takipçileriyle önceden de paylaşmıştı.

TATLI BİR BEKLEYİŞ BAŞLADI

Melike Şahin ve eşi Sedat Arpalık, şimdi hayatlarının bu yeni dönemine hazırlanıyor. Ünlü çift, ilk çocuklarını kucaklarına almak için gün sayıyor.

İşte Melike Şahin'in sosyal medya paylaşımı...

