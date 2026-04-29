Filmin yönetmeni Murat Çeri

"ÜMİDİM KIRILDIĞINDA BENİ ÜMİTLENDİRDİ"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a filme verdiği desteklerden dolayı ayrıca teşekkür eden Çeri, şöyle devam etti:

Devlet düzeyinde yegane destekçimiz oldu. Sonra Kısakürek ailesine, ağabeylikleri ve kardeşlikleri için teşekkür ediyorum. Mehmet Kısakürek'e de 'ruhu şad olsun' diyerek teşekkür ediyorum. Çünkü 80, 90 yıl sonra ilk defa Necip Fazıl'ın 'Bir Adam Yaratmak' eserini, benim gibi tek bir film yapmış birine emanet etti. Ümidim kırıldığında, beni ümitlendirdi. Bir yönetmen için ya da benim gibi Necip Fazıl'a hayran olan biri için böyle bir şeref olamazdı.