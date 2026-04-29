Necip Fazıl Kısakürek’in aynı adlı eserinden "Bir Adam Yaratmak" beyaz perdede: "Değerimiz birdi bin oldu"

Necip Fazıl Kısakürek’in aynı adlı eserinden uyarlanan "Bir Adam Yaratmak" adlı film, Atatürk Kültür Merkezi’nde izleyiciyle buluştu. Yönetmen Murat Çeri, projeyi “hayalinin ötesinde” sözleriyle anlattı. Başrolde yer alan Engin Altan Düzyatan ise eserin derinliğine dikkat çekti. Film, 1 Mayıs’ta vizyona girecek

  • Necip Fazıl Kısakürek'in 'Bir Adam Yaratmak' eseri Murat Çeri yönetiminde sinemaya uyarlandı.
  • Film, Engin Altan Düzyatan'ın başrolünde yer aldığı 'Hüsrev' karakteriyle 1 Mayıs'ta vizyona girecek.
  • Yönetmen Murat Çeri, filmin Kısakürek ailesinin desteğiyle gerçekleştiğini ve gençlere ulaşmayı hedeflediğini söyledi.
  • Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy filme destek veren devlet kurumu olarak öne çıktı.
  • Engin Altan Düzyatan, filmin hayatı ve ölüm korkusunu sorgulayan önemli bir eser olduğunu belirtti.

Şair ve mütefekkir Necip Fazıl Kısakürek'in aynı adlı eserinden beyaz perdeye uyarlanan 'Bir Adam Yaratmak' filminin galası, AKM'de gerçekleştirildi.

"DEĞERİMİZ BİRDİ BİN OLDU"

Murat Çeri'nin yönettiği, yapımcılığını Filimetre Medya Yapım'ın üstlendiği filmde, Engin Altan Düzyatan 'Hüsrev' karakterini canlandırıyor. İsmail Hakkı, Deniz Barut, Hakan Meriçler, Gülper Özdemir, Altan Erkekli ve Serpil Tamur'un da yer aldığı filmin yönetmeni Murat Çeri, "Eğer kaderimin senaryosunu yazsaydım, böyle bir senaryo yazardım. O yüzden Allah'a hamdediyorum. Değerimiz birdi, Cumhurbaşkanı Külliyesi'nde bin oldu. Bu filmde emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.

"ÜMİDİM KIRILDIĞINDA BENİ ÜMİTLENDİRDİ"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a filme verdiği desteklerden dolayı ayrıca teşekkür eden Çeri, şöyle devam etti:

Devlet düzeyinde yegane destekçimiz oldu. Sonra Kısakürek ailesine, ağabeylikleri ve kardeşlikleri için teşekkür ediyorum. Mehmet Kısakürek'e de 'ruhu şad olsun' diyerek teşekkür ediyorum. Çünkü 80, 90 yıl sonra ilk defa Necip Fazıl'ın 'Bir Adam Yaratmak' eserini, benim gibi tek bir film yapmış birine emanet etti. Ümidim kırıldığında, beni ümitlendirdi. Bir yönetmen için ya da benim gibi Necip Fazıl'a hayran olan biri için böyle bir şeref olamazdı.

GENÇLERE ULAŞTIRMA ÇABASI

Günaydın'dan İlker Gezici'n haberine göre filmin senaryosunda Kısakürek'in metnine sadık kaldığını, dili de sadeleştiremediğini aktaran Çebi, "Bu filmi gençlere ulaştırmak çabasındayım. Çünkü bazı eserler vardır, oturursunuz izlersiniz ve hiçbir şey anlamadığınızı zannedersiniz ama filmden kalbinizde başka duygularla çıkarsınız. Bu da böyle bir eser" dedi.

"ÇOK ZOR BİR İŞİN ALTINDAN KALKTI"

1 Mayıs'ta vizyona girecek olan filmin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan, "Bir Adam Yaratmak"ın önemli bir eser olduğunu belirterek, şunları söyledi:

İnsanın hayatı, ölüm korkusunu sorguladığı ve içinde birçok metafor bulunduran çok değerli bir eser. Bunun tabii ki sinemaya uyarlanması çok kolay değildi. O yüzden Murat Çeri, çok zor bir işin altından kalktı. Tekste zarar vermeyecek şekilde belirli sahneler ekledik. Bir ay Hüsrev'le haşır neşir oldum.

