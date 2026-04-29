Sanatçı Ebru Gündeş’in 10 yaş gençleştiren estetiğinin fiyatı dudak uçuklattı: Resmen servet harcadı

Ebru Gündeş, uzun aranın ardından hem sahneye dönüşü hem de değişimiyle gündem oldu. Ünlü sanatçı, konser sırasında yarım yüz gerdirme ameliyatı yaptırdığını açıkladı. Operasyonun maliyetine dair ortaya atılan iddialar ise dikkat çekti. Gündeş'in yeni tarzı ve görünümü sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Türkiye'nin en güçlü seslerinden biri olarak gösterilen Ebru Gündeş, müzik kariyerindeki başarısını yıllardır sürdürmeye devam ediyor. Albümleri ve sahne performanslarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan usta sanatçı, uzun bir aranın ardından yeniden gündeme geldi.

YÜZÜNÜ GİZLEMESİ MERAK KONUSU OLDU

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından "Şapkasız çıkmadığımız günler" notuyla paylaşım yapan Ebru Gündeş, kısa sürede dikkatleri üzerine çekmişti. Sanatçının yüzünü kasketle gizlemesi merak konusu olurken, bunun estetik operasyonundan kaynaklandığı ortaya çıktı.

İLK KEZ ESTETİK MÜDAHALEYİ AÇIKLADI

Sahneye çıkan Gündeş, konser sırasında yaptığı açıklamayla geçirdiği estetik operasyonunun detaylarını açıkladı. Ünlü şarkıcı, "Yarım yüz gerdirme ameliyatı yaptırdım. Nasıl, 10 yaş gençleşmiş miyim?" sözleriyle estetik müdahaleyi ilk kez dile getirdi. Bu itiraf, izleyicilerden büyük ilgi gördü.

"20 YAŞ GENÇ GÖRÜNÜYORSUN" İLTİFATI

Konseri izleyen isimler arasında yer alan Demet Akbağ ve Yılmaz Erdoğan'da bulunuyordu. Ünlü isimler de sanatçıya "20 yaş genç duruyorsun" şeklinde iltifat etti. Gündeş'in sahnedeki enerjisi ve değişimi, izleyenlerden tam not aldı.

10 MİLYON TL'LİK HARCAMA

Öte yandan bir televizyon programında ortaya atılan iddiaya göre, sanatçının bu operasyon için yaklaşık 200 bin dolar, yani 10 milyon TL civarında bir harcama yaptığı öne sürüldü. Bu rakam, sosyal medyada en çok konuşulan detaylardan biri oldu.

BOŞANMANIN ARDINDAN BÜYÜK DEĞİŞİM

Son dönemde yalnızca müziğiyle değil, özel hayatı ve tarzıyla da konuşulan Ebru Gündeş, geçirdiği değişimle dikkat çekiyor. Şubat 2024'te Dubai'de evlendiği iş insanı Murat Özdemir ile evliliğini kısa süre önce sonlandıran sanatçı, ayrılığı "fikir ayrılıkları" şeklinde açıklamıştı.

YARIM YÜZ GERDİRME OPERASYONU NEDİR?

Yarım yüz gerdirme, klasik yüz germe ameliyatına göre daha sınırlı bir alanda uygulanan cerrahi bir işlemdir. Genellikle yüzün alt bölgesine odaklanan bu yöntem; yanak, çene hattı ve boyun başlangıcındaki sarkmaları toparlamayı amaçlar. Bu sayede yüz hatları daha belirgin hale gelirken, kişi daha genç ve dinç bir görünüm elde edebilir.