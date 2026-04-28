55 yaşında ikiz bebek sürprizi! Nuray Sayarı’na Berna Laçin’den tek cümlelik yorum

55 yaşında ikiz bebek beklediğini açıklayan Nuray Sayarı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ünlü astrologun sürpriz hamilelik haberi kısa sürede gündem olurken, Berna Laçin’in yaptığı esprili yorum da dikkat çekerek tartışmaları alevlendirdi.

Nuray Sayarı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hem duygulandırdı hem de sevindirdi. Ünlü astrolog, "Allah'a sonsuz şükürler olsun. Allah 'ol' der olur" sözleriyle hamilelik haberini duyururken, üçüncü kez anne olmaya hazırlandığını açıkladı.

MUTLULUKLARINI EVLİLİKLE TAÇLANDIRMIŞLARDI

Ünlü astrolog Nuray Sayarı, 15 Ağustos 2025'te Ahmet Destan ile dünyaevine girmişti. Beykoz'da gerçekleştirilen sade törenle hayatlarını birleştiren çift, evliliklerinin ardından mutluluklarını sık sık sosyal medyada paylaşarak takipçileriyle buluşturuyordu.

SEVİNDİRİCİ HABER GELDİ

Sayarının bugün yaptığı paylaşım, sevenlerini heyecanlandırdı. Ünlü isim, sosyal medya hesabı üzerinden hamile olduğunu duyurarak büyük bir sürprize imza attı.

ÜÇÜNCÜ KEZ ANNE OLUYOR

Daha önce iki çocuk sahibi olan Nuray Sayarı, bu kez üçüncü kez annelik duygusunu yaşayacağını açıkladı. Paylaşımı kısa sürede yoğun ilgi gördü.

İKİZ BEBEK MÜJDESİ

Sevindirici haber bununla da sınırlı kalmadı. Sayarı, hamileliğinin ikiz olduğunu belirterek mutluluğunu ikiye katladı.

Duyurusuna duygusal bir not da ekleyen ünlü astrolog, "Allah'a sonsuz şükürler olsun. Allah 'ol' der olur" ifadelerini kullandı.

HAMİLELİĞİN ÜÇÜNCÜ AYINDA

Paylaşımından anlaşıldığı üzere Sayarı'nın üç aylık hamile olduğu öğrenildi. Bu haber, hayranları tarafından sevinçle karşılandı.

BERNA LAÇİN'DEN DİKKAT ÇEKEN YORUM

Gelişmenin ardından sahneye Berna Laçin çıktı. Ünlü oyuncu, habere esprili bir yorum yaparak "Hah patlatsam mı bir tane ben de son düzlükte ben de" ifadelerini kullandı. Bu paylaşım kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekti ve gündemin en çok konuşulan yorumlarından biri haline geldi.

