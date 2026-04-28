Oktay Çubuk’un kalbi durdu: Ünlü oyuncu apar topar yoğun bakıma alındı

ATV’nin Can Borcu dizisinde oynayan ünlü oyuncu Oktay Çubuk’tan hayranlarını endişelendiren bir haber geldi. Oyuncunun Portekiz tatili sırasında aniden fenalaştığı ve acil olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Oktay Çubuk’un kalbi durdu: Ünlü oyuncu apar topar yoğun bakıma alındı
  • Oyuncu Oktay Çubuk, Portekiz'in başkenti Lizbon'da aniden fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.
  • Çubuk'un kısa süreli kalp durması yaşadığı ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hayata döndürüldüğü belirtildi.
  • 30 yaşındaki oyuncu şu anda yoğun bakım ünitesinde tedavi altında bulunuyor.
  • Çubuk'un hayati tehlikeyi atlattığı ancak tedbir amaçlı hastanede gözetim altında tutulacağı bildirildi.
  • Oyuncu, annesi Nilhan Çetinyamaç Çubuk'a iş seyahatinde eşlik etmek için Portekiz'e gitmişti.

İlk belirlemelere göre kalbinin bir süre durduğu öne sürülen Çubuk'un, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yeniden hayata döndürüldüğü ve yoğun bakımda tedavi altına alındığı bildirildi.

Oktay Çubuk’un kalbi durdu: Ünlü oyuncu apar topar yoğun bakıma alındı-2

TATİLDE FENALAŞTI KALBİ DURDU

İddialara göre Oktay Çubuk, annesi Nilhan Çetinyamaç Çubuk'a iş seyahatinde eşlik etmek için Portekiz'in başkentine gitti. Burada bulunduğu sırada aniden fenalaşan oyuncu, çevredekilerin yardımıyla hızla hastaneye kaldırıldı.

Oktay Çubuk’un kalbi durdu: Ünlü oyuncu apar topar yoğun bakıma alındı-3

KALBİNİN DURDUĞU BELİRTİLDİ

Hastaneye kaldırılan oyuncunun kısa süreli kalp durması yaşadığı öne sürüldü. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yeniden hayata döndürülen Çubuk'un yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı ifade edildi.

Oktay Çubuk’un kalbi durdu: Ünlü oyuncu apar topar yoğun bakıma alındı-4

SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

30 yaşındaki oyuncunun hayati tehlikeyi atlattığı, ancak tedbir amaçlı olarak bir süre daha hastanede gözetim altında tutulacağı bildirildi. Doktorların süreci yakından takip ettiği öğrenildi.

Oktay Çubuk’un kalbi durdu: Ünlü oyuncu apar topar yoğun bakıma alındı-5

OKTAY ÇUBUK'UN BİYOGRAFİSİ

Oktay Çubuk, 12 Mart 1996 tarihinde İzmir'de doğdu. Eğitim hayatına İzmir Amerikan Koleji'nde başlayan Çubuk, üniversite öğrenimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü'nde tamamladı. Oyunculuk alanındaki eğitimini ise Cüneyt Sayil Atölye'de aldı.

Kariyerine ilk adımını "Cennetin Gözyaşları" dizisiyle atan genç oyuncu, kısa sürede farklı yapımlarda rol alarak adını duyurdu. Televizyon ve sinema projelerinde yer alan Çubuk, özellikle genç kuşağın dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi.

Bugüne kadar rol aldığı yapımlar arasında "Cennetin Gözyaşları", "Aşk Ağlatır", "Ölmeyi Bitirdiğimde", "Bir Nefes Daha", "Sol Yanım", "Duran", "Baba", "Ah Nerede", "Adım Farah" ve "Can Borcu" bulunuyor.

