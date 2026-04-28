Türk halk müziğinin güçlü isimlerinden Bedia Akartürk, uzun bir aranın ardından yeniden gündeme geldi.
OPERASYONLARIN ARDINDAN KAYBOLDU
85 yaşındaki usta sanatçı, yaklaşık dört yıl önce yüz germe operasyonu geçirdi. Ameliyatın ardından kamuoyunda çok sık görünmeyen sanatçı, bu süreçte daha sakin bir hayat yaşamayı tercih etti. Son olarak bir röportaj sırasında görüntülenmesiyle yeniden dikkatleri üzerine çekti.
DAHA FİT BİR GÖRÜNÜM
Paylaşılan karelerde Bedia Akartürk'ün daha fit bir görünüme kavuştuğu gözlemlendi. Yüz hatlarının belirgin şekilde değiştiği ve cilt görünümünün daha gergin olduğu dikkat çekti. Bu değişim, sosyal medya kullanıcılarının en çok yorum yaptığı detaylar arasında yer aldı.
YILLARA MEYDAN OKUYAN DURUŞ
Sanatçının son hali kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Takipçileri, Akartürk'ün enerjisinden ve yıllara meydan okuyan duruşundan övgüyle bahsetti. Usta sanatçının sahne kimliği ve güçlü sesiyle hâlâ hafızalardaki yerini koruduğu da sıkça vurgulandı.
PEK ÇOK ESERE İMZA ATTI
Kadife sesiyle Türk halk müziğinde önemli bir yere sahip olan Bedia Akartürk, kariyeri boyunca pek çok esere imza attı. Sanatçının estetik sonrası değişimi kadar, yıllar geçse de gündemde kalmayı başarması da dikkat çekiyor. Son görüntüsüyle yeniden konuşulan Akartürk, magazin dünyasında öne çıkan isimlerden biri olmayı sürdürüyor.