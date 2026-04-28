Aytaç Şaşmaz ile yaşadığı ilişkinin ardından yarış pilotu Cem Bölükbaşı ile aşk yaşayan Cemre Baysel, özel hayatı ve açıklamalarıyla yeniden gündeme geldi.
"OLMUYORSA DEMEK Kİ OLMUYORDUR"
Kısa süre önce ilişkisini sonlandıran oyuncu, katıldığı programda samimi itiraflarda bulundu. YouTube programına konuk olan Baysel, ikili ilişkilerle ilgili soruya dikkat çeken bir yanıt verdi. "İnsan yontmayı tercih etmiyorum" diyen oyuncu, mücadeleci bir yapısı olduğunu ancak sonuç alamadığında zorlamadığını belirtti. "Denerim, olmuyorsa demek ki olmuyordur" sözleriyle ilişkilere bakışını özetledi.
"BEN ÇALIŞIP TEVEKKÜL EDİYORUM"
Son dönemde sıkça konuşulan "manifest" akımına da değinen Baysel, başarıyı farklı bir yerden yorumladı. İstediklerinin sadece dilemekle gerçekleşmeyeceğini vurgulayan oyuncu, "Bir şeyi çok istiyorsam, sadece 'Ben istiyorum' demekle olmayacağını bilirim. Bunun için çok çalışmak, emek vermek ve sabretmek gerekiyor. İstediğim bir şeyi elde etmek için elimden gelen her şeyi yapıyorum ve sonunda ona ulaşıyorum. Bu, '777' dediğim için olan bir şey değil. Ben çalışıp tevekkül ediyorum" ifadelerini kullandı.
ANNELİK HAKKINDAKİ YORUMU
Özel hayatına dair çarpıcı bir açıklama daha yapan 27 yaşındaki oyuncu, annelikle ilgili düşüncelerini de paylaştı. Şu an için böyle bir hayali olmadığını söyleyen Baysel, "Annelik nedir, nasıl olunur bilmiyorum" diyerek bu konudaki duruşunu ifade etti.
"ÇOK TAKDİR GÖRÜYORDUM"
Kariyerine de değinen oyuncu, 15 yaşında setlerle tanıştığını ve eğitim hayatını aksatmamak için büyük çaba gösterdiğini anlattı. Ünlü oyuncu, "Lise bire giderken bir yandan okula gidiyor, bir yandan da sete gidiyordum. Kendime laf söyletmemek için derslerime asılıyor, ödevlerimi tamamlıyordum. Bu disiplinimden dolayı çok takdir görüyordum. Hiç tanımadığım insanlara dokunabiliyor olma fikrini ve bu duyguyu çok sevdim." dedi.
YÖNETMENLİĞE İLGİ DUYUYOR
Cemre Baysel, oyunculuğun yanı sıra yönetmenliğe de ilgi duyduğunu dile getirdi. Yönetmenliği "bir ruha üflemek" olarak tanımlayan oyuncu, "Yönetmenlik, benim için oyunculuğun da ötesinde çok saygıdeğer bir meslek. Bir gün ben de bir dünya kurmak ve oyuncularla fikir tartışmak istiyorum, bu konuda kafamın çalıştığını hissediyorum." sözlerini ifade etti.
ZAMANSIZ VE YERSİZ
Tarzıyla da dikkat çeken Baysel, giyim konusunda alışılmışın dışında seçimler yaptığını belirtti. "Hava sıcakken kalın, soğukken ince giyinebilirim" diyen oyuncu, stilini "zamansız ve yersiz" olarak tanımladı.
