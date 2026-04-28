Pelin Karahan ve Bedri Güntay 12 yıllık evliliklerini sonlandırdı: Ortak sorumluluğumuz devam edecektir

Pelin Karahan ile Bedri Güntay, 2014 yılında başlayan ve iki çocukla devam eden evliliklerini anlaşmalı olarak sonlandırdı. Çiftin Ali Demir ve Eyüp Can adında iki çocuğu bulunuyor. Karahan ile Güntay, boşanmanın ardından sosyal medya üzerinden ortak bir açıklama yayımladı.

Pelin Karahan ve Bedri Güntay’ın ortak boşanma açıklaması

ANLAŞMALI OLARAK SONLANDI

Pelin Karahan ve Bedri Güntay'ın boşanma açıklaması şu şekilde:

"Kamuoyuna saygıyla duyurulur, Bugün itibarıyla evliliğimizi, karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde, anlaşmalı olarak sonlandırmış bulunmaktayız. Bundan sonraki süreçte de. iki çocuğumuzun ebeveynleri olarak ortak sorumluluğumuz ve birbirimize duyduğumuz saygı devam edecektir."

Çocukları için ortak sorumluluklarını yerine getirecekler

KAMUOYUNA TEK RESMİ AÇIKLAMA

Sözlerini sürdüren Karahan ve Güntay, "Çocuklarımızın üstün yararının korunması ve gelişim süreçlerinin olumsuz etkilenmemesi adına, basın mensuplarının ve kamuoyunun, aile hayatımızın gizliliğine gerekli hassasiyeti göstermesini önemle rica ederiz. Bu konuya ilişkin yapacağımız tek ve nihai açıklama işbu metindir. Saygılarımızla." ifadelerini kullandı.

Pelin Karahan ve Bedri Güntay evleri ayırdı iddiaları

BOŞANMADAN ÖNCE AYRI EVLER

Kamuoyunda "Kavak Yelleri" dizisiyle tanınan Pelin Karahan ile iş insanı Bedri Güntay'ın evliliklerinin sona ermesi, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Çiftin boşanma sürecinden önce bir süre ayrı yaşadığı iddiaları da daha önce gündeme gelmişti.

Pelin Karahan evliliğin kendi hayatındaki yansımalarını açıkladı

KARAHAN'DAN EVLİLİK AÇIKLAMASI

Öte yandan Pelin Karahan, daha önce verdiği röportajlarda evliliğin emek ve düzen gerektirdiğini, çocuklarının sorumluluğunun yoğunluğunun zaman zaman zorlayıcı olduğunu dile getirmişti. Karahan, aile hayatına dair yaptığı açıklamalarda iki çocukla birlikte yoğun bir tempo içinde olduğunu ve bu durumun zaman zaman ilişkilerine yansıdığını ifade etmişti.

Çiftin barışma ihtimali konuşulmuştu

BARIŞMA İDDİALARI SONUÇSUZ

Son dönemde çiftin ailelerinin arayı düzeltmeye çalıştığına dair iddialar ortaya atılsa da süreç boşanma ile sonuçlandı. Milas-Bodrum Havalimanı'nda birlikte görüntülenmeleri sonrası "barışma" ihtimali konuşulmuştu ancak bu süreç anlaşmalı boşanmayla neticelendi.