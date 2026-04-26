Şarkıcı Merve Özbey, 2020 yılında Kenan Koçak ile dünyaevine girdi.
ANNE BABA OLMA SEVİNCİ
Çift, 2021 yılında kızları Elif Özüm'ü kucaklarına alarak ilk kez anne baba olmanın sevincini yaşadı. Bir yıl sonra ise ikinci çocukları dünyaya geldi ve oğullarına Emir adını verdiler.
MUTLU AİLE TABLOSU
Özel hayatında da mutlu bir tablo çizen Merve Özbey, bu kez çocukları Elif Özüm ve Emir ile birlikte objektif karşısına geçti. Sahne öncesinde çekilen karelerde ailece verdikleri pozlar sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü. Paylaşılan fotoğraflar çok sayıda beğeni alırken, hayranları tarafından "aile mutluluğu" yorumları yapıldı. Özbey'in samimi aile kareleri, sosyal medyada günün en çok konuşulan paylaşımları arasında yer aldı.
GÜÇLÜ SAHNE PERFORMANSI
Yıllardır müzik dünyasında istikrarlı bir şekilde yer alan Özbey, hem sahne performansları hem de güçlü yorumuyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı. "Duman", "Helal Ettim" ve "Geçsin Yıllar" gibi şarkılarla listelerde uzun süre üst sıralarda yer alan sanatçı, duygusal ve hareketli parçalarıyla müzik dünyasında kalıcı bir yer edindi. Sahnedeki enerjisi ve samimi tavırlarıyla da dikkat çekmeye devam ediyor.