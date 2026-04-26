Şarkıcı Melike Şahin'in yeni yaşında imaj değişikliği: Sosyal medya ikiye bölündü

Güçlü sesi ve sahne performanslarıyla tanınan Melike Şahin, yeni yaşına radikal bir imaj değişikliğiyle girdi. Saçlarını kısacık kestirerek görünümünü yenileyen sanatçı, bu anları sosyal medyada takipçileriyle paylaştı. “Yeni yaş, yeni Melike yüklendi” sözleriyle yaptığı paylaşım kısa sürede gündem oldu. Yeni imajı hayranlarını ikiye bölerken, Şahin’in yeni tarzı çok konuşuldu.

  • Melike Şahin doğum gününe girerek saçlarını kısa kestirdi ve sosyal medyada yeni görünümünü paylaştı.
  • Şarkıcı paylaşımında 'Yeni yaş, yeni Melike yüklendi' ifadelerini kullandı.
  • Paylaşım binlerce yorum ve beğeni alırken takipçiler arasında farklı görüşler oluştu.
  • Bir kesim yeni imajı beğenirken bazı kullanıcılar uzun saçlı halinin daha yakıştığını belirtti.
  • İmaj değişikliği sanatçının yeni döneminin işareti olarak yorumlandı.

Güçlü sesi, sahne enerjisi ve son dönemdeki başarısıyla adından sıkça söz ettiren Melike Şahin, imajında dikkat çeken bir değişikliğe gitti.

Melike Şahin'in yeni imajı / Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

YENİ YAŞ YENİ MELİKE

Uzun süredir kullandığı saç stilini değiştirerek kısa kestiren sanatçı, yeni yaşına girerken yeni görünümüyle sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kuaförde saçlarının kesildiği anları da paylaşan ünlü şarkıcı, takipçilerine yaptığı gönderide "Yeni yaş, yeni Melike yüklendi" ifadelerini kullandı.

Melike Şahin'in saçlarını kestirdiği anlar

KULLANICILAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Paylaşım kısa sürede binlerce yorum ve beğeni alırken, hayran kitlesi arasında farklı görüşler oluştu. Bir kesim sanatçının yeni imajını çok beğendiğini ve modern bir hava kattığını belirtirken, bazı kullanıcılar ise uzun saçlı halinin kendisine daha çok yakıştığını savundu. Melike Şahin'in yeni görünümü sosyal medyayı ikiye böldü.

Melike Şahin'in son paylaşımı

MÜZİKTE YENİ DÖNEM

"Deli Kan", "Nasır" ve "Diva Yorgun" gibi şarkılarla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan sanatçının bu imaj değişikliği, sadece estetik bir tercih olmanın ötesinde yeni döneminin de bir işareti olarak yorumlandı.

