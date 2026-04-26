Güçlü sesi, sahne enerjisi ve son dönemdeki başarısıyla adından sıkça söz ettiren Melike Şahin, imajında dikkat çeken bir değişikliğe gitti.
YENİ YAŞ YENİ MELİKE
Uzun süredir kullandığı saç stilini değiştirerek kısa kestiren sanatçı, yeni yaşına girerken yeni görünümüyle sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kuaförde saçlarının kesildiği anları da paylaşan ünlü şarkıcı, takipçilerine yaptığı gönderide "Yeni yaş, yeni Melike yüklendi" ifadelerini kullandı.
KULLANICILAR İKİYE BÖLÜNDÜ
Paylaşım kısa sürede binlerce yorum ve beğeni alırken, hayran kitlesi arasında farklı görüşler oluştu. Bir kesim sanatçının yeni imajını çok beğendiğini ve modern bir hava kattığını belirtirken, bazı kullanıcılar ise uzun saçlı halinin kendisine daha çok yakıştığını savundu. Melike Şahin'in yeni görünümü sosyal medyayı ikiye böldü.
MÜZİKTE YENİ DÖNEM
"Deli Kan", "Nasır" ve "Diva Yorgun" gibi şarkılarla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan sanatçının bu imaj değişikliği, sadece estetik bir tercih olmanın ötesinde yeni döneminin de bir işareti olarak yorumlandı.