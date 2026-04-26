Kafalar dağıldı mı? Ekip üyesi Fatih Yasin ayrılık iddialarını doğruladı I Eski eşten dikkat çeken açıklama

YouTube’un popüler ekibi Kafalar’da ayrılık iddiaları doğrulandı. Fatih Yasin yaptığı açıklamada ekibin eski düzeninde devam etmediğini söyledi. Bilal Hancı ve Atakan Özyurt ile ilgili tartışmalar sosyal medyada gündem olurken, eski eş Esin Çepni’nin iddiaları da tartışmaya yeni boyut kazandırdı. Eski eş Çepni'nin Atakan Özyurt ve eşi hakkında "Umarım kendi aldatıldığında sosyal medyaya yansıtmaz." sözleri dikkat çekti

  • Kafalar ekibi üyesi Fatih Yasin, Amerika'ya taşındığını duyurarak grubun eski düzeninde devam etmediğini açıkladı.
  • Yasin, ekip üyeleriyle konuşmaya çalıştıklarını ancak eski defterlerin açılması nedeniyle tartışmaların çıktığını belirtti.
  • Bilal Hancı'nın Youtuber Burak Güngör'ün paylaşımını yeniden yayınlaması ayrılık iddialarını güçlendirdi.
  • Bilal Hancı'nın eski eşi Esin Çepni, aldatıldığı dönemde Selen Özyurt'un kendisine işlerin iptal olduğu mesajı attığını iddia etti.
  • Kafalar ekibi yıllar boyunca YouTube'da milyonlarca izlenmeye ulaşmış ancak son dönemde bireysel projelerin artması ayrılık iddialarını güçlendirmişti.

YouTube'da milyonlara ulaşan içerikleriyle tanınan Kafalar ekibi, uzun süredir devam eden ayrılık iddialarının ardından gündemin merkezine yerleşti.

Kafalar ekibi: Fatih Yasin, Bilal Hancı ve Atakan Özyurt / Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

EKİP ÜYESİNDEN AÇIKLAMA

Kafalar ekibinin üyelerinden Fatih Yasin, yaptığı yayınla hem Amerika'ya taşındığını duyurdu hem de Kafalar grubunun eski düzeninde devam etmediğini açıkladı.

"KONUŞMAYA ÇALIŞTIK AMA KONUŞULMUYOR"

Yasin, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bundan sonra ne olur? Bundan sonra Kafalar eskisi gibi olur mu, olmaz mı? Bunların hepsi birer soru işareti. Bunların inanın cevabını ben de merak ediyorum. Tartışmak lazım konuşmak lazım. Biz konuşmaya çalıştık ama konuşulmuyor. Konuşmaya çalıştığın zaman bütün eski defterler bir anda açılınca konu çok fazla uzuyor. E doğal olarak böyle patlaklar vermeye başlıyor, bir anda tartışma çıkıyor, hararetleniyor.

"NE YAPTIYSAK KENDİMİZE YAPTIK"

Sürecin zorlaştığını belirten Yasin, "Kafalar çok büyük bir markaydı. Beni Kafalar var etti, şu an ne yaşıyorsam onun sayesinde. Son zamanlarda linçler yedik, ekmeğimizle çok oynandı. Mücadele ettiğimiz şeylerin üstesinden gelmek kolay değil. Evet içimizi döktük rahatladık. Videoda da bahsettiğim gibi ne yaptıysak kendimize yaptık. Önüme bakacağım, hatalarımı gözden geçireceğim." sözlerini ifade etti.

BİLAL HANCI'DAN GİZLİ MESAJ

Ayrılık iddiaları ilk olarak Kafalar ekibinden Bilal Hancı'nın, Youtuber Burak Güngör'e ait "Bu hayatta yapılan tüm fedakarlıklar eninde sonunda 'yapmasaydın'a dönüşür." paylaşımını yeniden yayınlamasıyla daha da güçlendi. Bu hareket sosyal medyada "gizli mesaj" olarak yorumlandı.

Bilal Hancı ve eski eşi Esin Çepni

"KARMA VURUR TEKLEMEZ"

Tartışmalar sürerken Bilal Hancı'nın eski eşi Esin Çepni de gündeme geldi. Çepni, TikTok'ta bir videonun altına yaptığı yorumda dikkat çeken ifadeler kullandı ve Atakan Özyurt'un eşi Selen Özyurt hakkında da iddialarda bulundu. Çepni yorumunda şu ifadeleri kullandı:

Ah bir de ben konuşsam. Odağın ne kadar para olduğuna bir örnek vereyim. Aldatıldım, ağlıyorum ve bana mesaj attı 'senin yüzünden işlerimiz iptal oldu kendi aranızda halletseydiniz olmaz mıydı?' Umarım kendi aldatıldığında sosyal medyaya yansıtmaz ve kocası ile kendi arasında halleder. Karma vurur teklemez.

HANCI'NIN ESKİ EŞİ DE DAHİL OLDU

Esin Çepni ayrıca yaşadığı süreci "Selen Özyurt'un bana mesaj atıp kızdığı söylendi. Ben aldatıldığımda ağlarken bile bana işlerin iptal olduğunu söylediler." sözleriyle ifade etti. Öte yandan Özyurt çiftinden ve diğer ekip üyelerinden konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

AYRILIK İDDİALARI GÜÇLENDİ

Kafalar ekibi, yıllar boyunca YouTube'da "24 Saat Challenge" ve kışkırtma videolarıyla milyonlarca izlenmeye ulaşmış, Türkiye'nin en bilinen dijital içerik gruplarından biri haline gelmişti. Ancak son dönemde bireysel projelerin artması ve içerik üretimindeki yavaşlama, ayrılık iddialarını güçlendirmişti.

TARAFLARDAN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Sosyal medyada geniş yankı uyandıran gelişmeler sonrası "Kafalar tamamen dağıldı mı?" sorusu gündemdeki yerini korurken, taraflardan gelecek yeni açıklamalar merakla bekleniyor.

