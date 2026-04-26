"NE YAPTIYSAK KENDİMİZE YAPTIK" Sürecin zorlaştığını belirten Yasin, "Kafalar çok büyük bir markaydı. Beni Kafalar var etti, şu an ne yaşıyorsam onun sayesinde. Son zamanlarda linçler yedik, ekmeğimizle çok oynandı. Mücadele ettiğimiz şeylerin üstesinden gelmek kolay değil. Evet içimizi döktük rahatladık. Videoda da bahsettiğim gibi ne yaptıysak kendimize yaptık. Önüme bakacağım, hatalarımı gözden geçireceğim." sözlerini ifade etti.

BİLAL HANCI'DAN GİZLİ MESAJ Ayrılık iddiaları ilk olarak Kafalar ekibinden Bilal Hancı'nın, Youtuber Burak Güngör'e ait "Bu hayatta yapılan tüm fedakarlıklar eninde sonunda 'yapmasaydın'a dönüşür." paylaşımını yeniden yayınlamasıyla daha da güçlendi. Bu hareket sosyal medyada "gizli mesaj" olarak yorumlandı.

Bilal Hancı ve eski eşi Esin Çepni "KARMA VURUR TEKLEMEZ" Tartışmalar sürerken Bilal Hancı'nın eski eşi Esin Çepni de gündeme geldi. Çepni, TikTok'ta bir videonun altına yaptığı yorumda dikkat çeken ifadeler kullandı ve Atakan Özyurt'un eşi Selen Özyurt hakkında da iddialarda bulundu. Çepni yorumunda şu ifadeleri kullandı: Ah bir de ben konuşsam. Odağın ne kadar para olduğuna bir örnek vereyim. Aldatıldım, ağlıyorum ve bana mesaj attı 'senin yüzünden işlerimiz iptal oldu kendi aranızda halletseydiniz olmaz mıydı?' Umarım kendi aldatıldığında sosyal medyaya yansıtmaz ve kocası ile kendi arasında halleder. Karma vurur teklemez.

HANCI'NIN ESKİ EŞİ DE DAHİL OLDU Esin Çepni ayrıca yaşadığı süreci "Selen Özyurt'un bana mesaj atıp kızdığı söylendi. Ben aldatıldığımda ağlarken bile bana işlerin iptal olduğunu söylediler." sözleriyle ifade etti. Öte yandan Özyurt çiftinden ve diğer ekip üyelerinden konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi.