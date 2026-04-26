Furkan Kızılay eşiyle birlikte İstanbul’a veda ediyor: Yeni hayatını sosyal medyada duyurdu

“Çocuklar Duymasın” dizisindeki “Havuç” karakteriyle tanınan Furkan Kızılay, eşiyle birlikte İstanbul'dan taşınma kararı aldı. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla yeni bir maceraya atıldığını duyurdu. Gelen yorumlara samimi yanıtlar veren oyuncu, yeni hayatında doğayla iç içe bir yaşam kurmayı planlıyor.

  • Çocuklar Duymasın dizisindeki Havuç karakteriyle tanınan oyuncu Furkan Kızılay, eşi Tutku Yılmaz ile birlikte İstanbul'dan Sakarya'ya taşınma kararı aldı.
  • Kızılay taşınma haberini sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile duyurdu ve yeni evlerine dair planlarından bahsetti.
  • Oyuncu gelen eleştirilere yanıt vererek altı yaşından beri çalıştığını ve bir şeyler alabilme hakkına sahip olduğunu belirtti.
  • Babası Emin Kızılay'ın Sakarya Akçay doğumlu olduğunu ve çocukluğundan beri ailenin orada bahçesi bulunduğunu açıkladı.
  • Kızılay yeni hayatında doğayla iç içe yaşamayı, ekip biçmeyi ve babasıyla birlikte çalışmayı planladığını ifade etti.

Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımlarından biri olan "Çocuklar Duymasın" dizisinde canlandırdığı "Havuç" karakteriyle milyonların sevgisini kazanan Furkan Kızılay, hayatında yepyeni bir sayfa açıyor.

Furkan Kızılay ve eşi Tutku Yılmaz / Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

İSTANBUL'DAN TAŞINIYORLAR

Geçtiğimiz dönemde Tutku Yılmaz ile hayatını birleştiren ve mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu, eşiyle birlikte radikal bir karar aldı. Kızılay, İstanbul'dan taşınacaklarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bir video ile duyurdu. Heyecanını takipçileriyle paylaşan oyuncu, yayınladığı videonun altına, "Evet yeni macera yükleniyor. Bu sürecimizde neler yaşayacağız? Yeni evimize neler yapmayı planlıyoruz? Heyecanlıyız" notunu düştü.

Furkan Kızılay yeni evinin önünde

"BEN ALTI YAŞIMDAN BERİ ÇALIŞIYORUM"

Paylaşımın ardından gelen yorumlara da kayıtsız kalmayan Kızılay, takipçilerine şu sözlerle yanıt verdi:

Valla o kadar güzel mesajlar atmışsınız ki, yorumlar atmışsınız ki teşekkür ederim. Hem hemşehrilerimizden Sakaryalı hemde orada yaşayan arkadaşlardan çok güzel mesajlar gelmiş. Herkes yardımcı olmak istemiş. Tabi arada çıkıntılar da var böyle 'Para var huzur var' diye saçma sapan konuşanlar. İşte bir tane gördüm hatta 'Bu yaşında ne bunalması stresi yaşıyorsun' diye konuşmuş. Ya ben altı yaşımdan beri çalışıyorum. Bırakın da bir şeyler alabileyim. Siz bir anda bir şeyler alabilenleri sorgulayın bence.

Furkan Kızılay ve babası Emin Kızılay

"DAHA GÜZEL ŞEYLER YAPACAĞIZ"

Babasıyla birlikte çektiği bir başka videoda ise Sakarya'da geçirdiği küçüklüğüne değinen oyuncu, yanlış bilinen bir bilgiyi düzelterek çocukluk anılarını anlattı. Kızılay, "Yanlış bilinen bir bilgiyi düzelteyim. Babam Emin Kızılay, Akçay doğumludur zaten Sakaryalıdır. Benim çocukluğumdan beri bizim orada bahçemiz var. Giderim köyde erik toplarım kiraz toplarım incir toplarım... Şimdi hatta daha da güzel şeyler yapacağız, ekip biçeceğiz. Babam da bana yardım eder inşallah" sözlerini ifade etti.

DOĞAYLA İÇ İÇE YAŞAM

Kızılay'ın bu açıklamaları, yeni hayatında doğayla iç içe bir yaşam kurmayı planladığını da gözler önüne serdi.

