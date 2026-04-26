Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımlarından biri olan "Çocuklar Duymasın" dizisinde canlandırdığı "Havuç" karakteriyle milyonların sevgisini kazanan Furkan Kızılay, hayatında yepyeni bir sayfa açıyor.
İSTANBUL'DAN TAŞINIYORLAR
Geçtiğimiz dönemde Tutku Yılmaz ile hayatını birleştiren ve mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu, eşiyle birlikte radikal bir karar aldı. Kızılay, İstanbul'dan taşınacaklarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bir video ile duyurdu. Heyecanını takipçileriyle paylaşan oyuncu, yayınladığı videonun altına, "Evet yeni macera yükleniyor. Bu sürecimizde neler yaşayacağız? Yeni evimize neler yapmayı planlıyoruz? Heyecanlıyız" notunu düştü.
"BEN ALTI YAŞIMDAN BERİ ÇALIŞIYORUM"
Paylaşımın ardından gelen yorumlara da kayıtsız kalmayan Kızılay, takipçilerine şu sözlerle yanıt verdi:
Valla o kadar güzel mesajlar atmışsınız ki, yorumlar atmışsınız ki teşekkür ederim. Hem hemşehrilerimizden Sakaryalı hemde orada yaşayan arkadaşlardan çok güzel mesajlar gelmiş. Herkes yardımcı olmak istemiş. Tabi arada çıkıntılar da var böyle 'Para var huzur var' diye saçma sapan konuşanlar. İşte bir tane gördüm hatta 'Bu yaşında ne bunalması stresi yaşıyorsun' diye konuşmuş. Ya ben altı yaşımdan beri çalışıyorum. Bırakın da bir şeyler alabileyim. Siz bir anda bir şeyler alabilenleri sorgulayın bence.
"DAHA GÜZEL ŞEYLER YAPACAĞIZ"
Babasıyla birlikte çektiği bir başka videoda ise Sakarya'da geçirdiği küçüklüğüne değinen oyuncu, yanlış bilinen bir bilgiyi düzelterek çocukluk anılarını anlattı. Kızılay, "Yanlış bilinen bir bilgiyi düzelteyim. Babam Emin Kızılay, Akçay doğumludur zaten Sakaryalıdır. Benim çocukluğumdan beri bizim orada bahçemiz var. Giderim köyde erik toplarım kiraz toplarım incir toplarım... Şimdi hatta daha da güzel şeyler yapacağız, ekip biçeceğiz. Babam da bana yardım eder inşallah" sözlerini ifade etti.
DOĞAYLA İÇ İÇE YAŞAM
Kızılay'ın bu açıklamaları, yeni hayatında doğayla iç içe bir yaşam kurmayı planladığını da gözler önüne serdi.