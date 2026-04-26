CANLI YAYIN
Geri

Model Özge Ulusoy’dan estetik ve podyum itirafı: “Aslında burnumda bir şey yoktu”

Genç yaşta başladığı kariyerinde uzun yıllardır podyumların önde gelen isimlerinden olan Özge Ulusoy, dikkat çeken açıklamalar yaptı. Estetik operasyonlarını açıkça anlatan Ulusoy, ekran önünde kendisini sık sık görmenin etkisi ile burnunu yaptırdığını dile getirdi. Güzellik algısının zamanla değiştiğini belirten ünlü isim, artık daha sade bir tarzı tercih ettiğini ifade etti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Model Özge Ulusoy’dan estetik ve podyum itirafı: “Aslında burnumda bir şey yoktu”
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Özge Ulusoy 2001 yılında modellik yarışmasında üçüncü, 2003 yılında Miss Turkey'de ikinci seçildi ve Kainat Güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil etti.
  • Ulusoy 4 yıl önce burun ameliyatı geçirdiğini, burnunda sorun olmamasına rağmen sürekli ekranda kendini gördüğü için operasyon geçirdiğini açıkladı.
  • Özge Ulusoy dudak dolgusu, botoks ve mezoterapi yaptırdığını ve bu konulardaki merakını saklamadığını belirtti.
  • Ulusoy modellik, oyunculuk ve sunuculuk kariyerinin yanı sıra 20 yıldır podyumlarda yer almaya devam ediyor.
  • Özge Ulusoy yıllar içinde giyim tarzının değiştiğini ve artık fazla dekolteli kıyafetlerin kendisini rahatsız ettiğini söyledi.

Uzun yıllardır en gözde mankenlerden biri olan Özge Ulusoy'un şöhret yolculuğu henüz 19 yaşındayken başladı.

Özge Ulusoy / Fotoğraflar Takvim arşiv ve sosyal medyadan alınmıştır.

PRESTİJLİ MARKALARDA BAŞ MANKEN

Günaydın'dan Merve Yurtyapan'ın haberine göre Özge Ulusoy modellik yarışmasında üçüncü oldu. Ardından 2 sene sonra 2003 yılında Miss Turkey'de ikinci seçildi. Kainat Güzellik yarışmasında da Türkiye'yi temsil etti. Bu başarıların ardından Ulusoy'a podyumların kapısı açıldı. Hem de en prestijli markaların ve modacıların baş mankeni oldu.

Model Özge Ulusoy’dan estetik ve podyum itirafı: “Aslında burnumda bir şey yoktu”-3

20 YILLIK DOSTLARIYLA AYNI DEFİLEDE

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra sunuculuk da yaptı. Ancak podyumları hiç bırakmadı. Herkesle iletişimi iyi oldu. Hem meslektaşları hem de basın tarafından en sevilen ünlülerin başında geldi. Sıcak, samimi ve doğal tavrıyla da izleyicinin sevgisini kazandı. Meslektaşlarıyla hiçbir polemiğe girmedi. Hatta döneminin mankenleriyle hep iyi geçindi. 20 yıllık dostlarıyla hala aynı defilelerde podyuma çıkıp biriktirdiği güzel anıları paylaştı.

Özge Ulusoy'un yıllar içindeki değişimi

"BURNUMDA BİR ŞEY YOKTU"

Ulusoy, yıllar içerisinde geçirdiği estetik operasyonlarla da dikkat çekti. İşi gereği güzellik konusundaki tüm gelişmeleri yakından takip eden ünlü manken, zaman içerisinde birçok uygulama yaptırdı. Burnu küçük olmasına rağmen yine de ameliyat masasına yatıp kendisini yenileyen Ulusoy, bu konuda samimi bir itirafta bulundu:

4 sene önce burnumu yaptırdım. Aslında burnumda bir şey de yoktu. Sürekli kendimizi çekiyoruz, ekranda görüyoruz o nedenle değiştirmek istedim. Böyle bir iş yapmıyor olsaydım burnuma estetik yaptırmayı düşünmez, böyle bir operasyon geçirmezdim. Ama sürekli kendimi gördüğüm için bu görüntümden hoşlanmamaya başlamıştım ve bu nedenle de burnumu yaptırdım.

Özge Ulusoy'un gençliği

ESTETİK OPERASYONLARINI AÇIKLADI

Yaptırdığı işlemleri de saklamadığını belirten Özge Ulusoy, "Dudağımda dolgu var. Botoks ve mezoterapi yaptırıyorum ve bu konulara olan merakımı hiç saklamıyorum" dedi. Özge Ulusoy, sanat dünyasının en güzel kadınlarından biri. Bence de estetiğe hiç ihtiyacı olmayanlardan. Gençlere de tavsiyemiz bu tarz operasyonları büyük bir gereklilik olmadıkça yaptırmamaları çünkü herkesin doğal hali en güzeli.

Model Özge Ulusoy’dan estetik ve podyum itirafı: “Aslında burnumda bir şey yoktu”-6

FAZLA DEKOLTE RAHATSIZ EDİYOR

Özge Ulusoy, yıllar içinde giyim tarzının değişip estetik algısının farklılaştığını da söyledi. Bir zamanlar daha dekolteli giyinmenin kendisine güzel göründüğünü söyleyen Ulusoy, "Artık dekoltenin fazla kaçması beni rahatsız ediyor. Dekoltesi yerinde ve mümkün olduğunca az olan kıyafetlerin daha dişi göründüğünü düşünüyorum" diye yorum yaptı.

SONRAKİ HABER

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler