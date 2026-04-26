CANLI YAYIN
Geri

Herkes projelerini beklerken oyuncu Burcu Özberk aşkı seçmiş: "Yabancı birisiydi orada yaşadım"

Etiler’de görüntülenen Burcu Özberk, yaz dizileriyle ilgili dikkat çeken bir değerlendirme yaptı. Uzun süredir gözlerden uzak yaşadığı ilişkisini ilk kez açıkladı ve ayrılığın aylar önce gerçekleştiğini söyledi. Özel hayatını gizli tutmayı tercih ettiğini vurgulayan oyuncu, aile ve çocuk konusundaki düşüncelerini de paylaştı. Özberk, şu sıralar zamanını sevdikleriyle geçirdiğini ifade etti.

Giriş Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Burcu Özberk, bir buçuk yıl süren ve sosyal medyada paylaşmadığı yabancı biriyle olan ilişkisinin 6-7 ay önce sona erdiğini açıkladı.
  • Özberk, yaz dizilerinde yer almayacağını belirterek bu işler için daha genç oyunculara ihtiyaç olduğunu söyledi.
  • Oyuncu, çocuğu olması durumunda onun büyümesinin öncelikli olacağını ancak mesleğini bırakmayacağını ifade etti.
  • Burcu Özberk, son dönemlerde ailesi ve sevdikleriyle vakit geçirdiğini belirtti.
  • Özberk'in bilinen tek doğrulanmış ilişkisi 2017-2018 yılları arasında Alperen Duymaz ile yaşadığı birliktedir.

Burcu Özberk, önceki gün Etiler'de görüntülendi.

YAZ DİZİLERİ AÇIKLAMASI

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Özberk, yaz dizilerinde yer alıp almayacağı hakkında, "Bence ben o yaşı geçtim. Yaz dizilerinde daha genç, güzel kızlarımız var. Onlar güzel de oynuyorlar. Ben çok yazlık iş yaptım. Yazlık ve kışlık ayırmıyorum. Yaz dizilere daha gençlik enerjisi lazım" diyerek güldü.

"AYRILDIK AMA 6-7 AY KADAR OLDU"

Aydın Hamza'nın haberine göre Özberk, özel hayatı hakkındaki sorulara ise, "Ben mutluyum, bir buçuk seneye yakın ilişkim vardı. Yabancı birisiydi, orada yaşadım. Sosyal medyada da hiç paylaşmadım. Ayrıldık ama 6-7 ay kadar oldu" diyerek herkesi şaşırttı.

"ÇOCUĞUM DAHA ÖNEMLİ OLUR"

İlişkilerini her daim gözlerden uzak yaşamaya çalışan oyuncu, basın mensuplarının "Evlenince oyunculuk ikinci plana düşer mi?" sorusuna, "Çocuk olursa tabii ki ikinci plan düşer. Çocuğum daha önemli olur. İnsanların istekleri ve ihtiyaçları dönem dönem değişebilir. Çocuğum olursa onun büyümesi öncelikli olur ama mesleğimi bırakmam söz konusu olamaz. Çocukluğumda bir kız bir erkek istiyordum. Umarım da öyle olur" diye yanıt verdi.

VAKTİNİ SEVDİKLERİYLE GEÇİRİYOR

Güzel oyuncu, son dönemlerde ailesi ve sevdikleriyle vakit geçirdiğini söyledi.

Burcu Özberk'in ilişki geçmişi

Burcu Özberk, özel hayatını göz önünde yaşamamayı tercih ettiği için ilişkileri hakkında sınırlı bilgi bulunuyor. Bilinen tek doğrulanmış ilişkisi, 2017–2018 yılları arasında Alperen Duymaz ile yaşadığı birlikteliktir ve çift yollarını sakin bir şekilde ayırmıştır.

Bunun dışında Murat Kazancıoğlu, Serkay Tütüncü İlhan Şen ve Gökhan Alkan ile adı anılsa da bu ilişkiler doğrulanmamış, çoğu iddia veya arkadaşlık düzeyinde kalmıştır.

SONRAKİ HABER

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler