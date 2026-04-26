Burcu Özberk, önceki gün Etiler'de görüntülendi.
YAZ DİZİLERİ AÇIKLAMASI
Uzun süredir ekranlardan uzak olan Özberk, yaz dizilerinde yer alıp almayacağı hakkında, "Bence ben o yaşı geçtim. Yaz dizilerinde daha genç, güzel kızlarımız var. Onlar güzel de oynuyorlar. Ben çok yazlık iş yaptım. Yazlık ve kışlık ayırmıyorum. Yaz dizilere daha gençlik enerjisi lazım" diyerek güldü.
"AYRILDIK AMA 6-7 AY KADAR OLDU"
Aydın Hamza'nın haberine göre Özberk, özel hayatı hakkındaki sorulara ise, "Ben mutluyum, bir buçuk seneye yakın ilişkim vardı. Yabancı birisiydi, orada yaşadım. Sosyal medyada da hiç paylaşmadım. Ayrıldık ama 6-7 ay kadar oldu" diyerek herkesi şaşırttı.
"ÇOCUĞUM DAHA ÖNEMLİ OLUR"
İlişkilerini her daim gözlerden uzak yaşamaya çalışan oyuncu, basın mensuplarının "Evlenince oyunculuk ikinci plana düşer mi?" sorusuna, "Çocuk olursa tabii ki ikinci plan düşer. Çocuğum daha önemli olur. İnsanların istekleri ve ihtiyaçları dönem dönem değişebilir. Çocuğum olursa onun büyümesi öncelikli olur ama mesleğimi bırakmam söz konusu olamaz. Çocukluğumda bir kız bir erkek istiyordum. Umarım da öyle olur" diye yanıt verdi.
VAKTİNİ SEVDİKLERİYLE GEÇİRİYOR
Güzel oyuncu, son dönemlerde ailesi ve sevdikleriyle vakit geçirdiğini söyledi.
Burcu Özberk, özel hayatını göz önünde yaşamamayı tercih ettiği için ilişkileri hakkında sınırlı bilgi bulunuyor. Bilinen tek doğrulanmış ilişkisi, 2017–2018 yılları arasında Alperen Duymaz ile yaşadığı birlikteliktir ve çift yollarını sakin bir şekilde ayırmıştır.
Bunun dışında Murat Kazancıoğlu, Serkay Tütüncü İlhan Şen ve Gökhan Alkan ile adı anılsa da bu ilişkiler doğrulanmamış, çoğu iddia veya arkadaşlık düzeyinde kalmıştır.