Türk televizyonlarının tanınan isimlerinden Mehmet Ali Erbil, katıldığı bir YouTube programında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.
EN BÜYÜK ÜÇ TRAVMASI
Her zamanki esprili tavrının arkasındaki duygusal yönünü ortaya koyan Erbil, hayatı boyunca yaşadığı üç büyük travmayı anlattı. Ünlü şovmen, yaşadığı zorlukları dile getirdi. Erbil, "Birincisi annemi kaybettim. İkincisi eşimden ayrıldım. Üçüncü neydi?" diyerek hem duygulandırdı hem de esprili üslubuyla izleyenleri güldürdü.
"EVLİLİKLERİME EMEK HARCAYAMADIM"
Son olarak Gülseren Ceylan ile olan evliliğini sonlandıran Erbil, boşanma süreciyle ilgili de dikkat çeken bir açıklama yaptı. Ünlü şovmen, "Boşanma konusunda konuşmama maddesi var. O parayı tekrar veremem. Fakat evliliklerime emek harcayamadım." dedi.
CENAZE TÖRENİNE KATILMADI
Öte yandan Erbil'in geçmişte annesi Yurdagül Eken'in vefatı sonrası yaşananlar da yeniden gündeme geldi. 91 yaşında hayatını kaybeden Eken, İzmir'de toprağa verilmiş ancak Mehmet Ali Erbil cenaze törenine katılmamıştı
VEFATININ ARDINDAN GELEN PAYLAŞIM
Törene ailesi ve yakınları katılırken, Erbil'in yokluğu dikkat çekmişti. Annesinin vefatının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erbil, "Canım annemizi 91 yaşında kaybettik. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullanmıştı.
"İKİ YILDIR GÖRMÜYORDUM ANNEMİ"
Daha sonra açtığı canlı yayında ise annesiyle olan ilişkisine dair şu sözleri dile getirmişti:
İki yıldır görmüyordum annemi. Genç yaşta, küçük yaşta problemler yaşadık üvey baba olduğu için arada... Ama yine de ben vicdanen, evlat olarak maddi manevi elimden gelen her şeyi yaptım, son güne kadar. Sağlıktan ötesi yalan arkadaşlar, yalan; her şey yalan. Sevgiler, dostluklar... hepsi yalanmış.