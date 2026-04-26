Ünlü müzisyen ve DJ Ozan Doğulu, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla Arnavutköy'deki yol sorununa dikkat çekti.

Elektrik arızası için kazıldı ve çok kötü durumda bırakıldı. Güzelim Arnavutköy'ün en işlek sokağı (Dere Sok.)

Doğulu, CHP'li Beşiktaş Belediyesi'ni etiketleyerek bölgede yapılan kazı çalışmasının ardından sokağın kötü durumda bırakıldığını öne sürdü. Paylaşımda bozuk taş yollar, çukurlar ve yağmur suyu birikintileri dikkat çekerken, Doğulu şu ifadeleri kullandı:

Ozan Doğulu

BÖLGE SAKİNLERİNDEN DESTEK

Günaydın'dan Hakan Uç'un haberine göre sanatçının paylaşımı kısa sürede sosyal medyada ilgi görürken, bölge sakinleri de benzer şikayetlerini dile getirdi. Özellikle Arnavutköy gibi yoğun yaya trafiğinin olduğu bir bölgede yolun bu şekilde bırakılmasının hem görüntü kirliliği yarattığı hem de güvenlik açısından risk oluşturduğu yorumları yapıldı.