Ardından eşine dönen Sayan, "Sen benden razı mısın?" diye sordu. Çağlar Ökten'in "Razıyım" yanıtı salonda alkış alırken, bu kez aynı soruyu Ökten eşine yöneltti. Seda Sayan'ın verdiği "Herhalde" cevabı ise izleyicileri kahkahaya boğdu.

"BEKARLIK SULTANLIK DEĞİLDİR"

Sahnedeki samimi ve eğlenceli anlar kısa sürede gündem olurken, çiftin uyumu da dikkat çekti. Öte yandan Seda Sayan, geçtiğimiz günlerde evliliğe dair yaptığı açıklamalarla da konuşulmuştu. Sanatçı, doğru kişiyle yapılan evliliğin hayatı tamamen değiştirdiğini vurgulayarak, "Eğer doğru evlilik yaptıysanız, krallık ve kraliçelik. Bekarlık sultanlık değil" sözleriyle evlilik kurumuna bakışını net bir şekilde ifade etmişti.