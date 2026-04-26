Ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, hem projeleri hem de özel hayatıyla magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.
EVLİLİKLERİNİN 4. YIL DÖNÜMÜ
2022 yılında kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile dünyaevine giren sanatçı, mutlu evliliğiyle sık sık adından söz ettiriyor. 62 yaşındaki Sayan, bu kez sahne performansıyla dikkat çekti. Gelinlik tarzı kıyafetiyle sahneye çıkan ünlü isim, evliliklerinin 4. yıl dönümünü izleyicilerinin önünde kutladı.
"BENDEN RAZI MISIN"
Sahne sırasında evlilik üzerine esprili bir konuşma yapan Sayan, şu ifadeleri kullandı:
Her yıl eşler birbirinden rızasını almalı. Erkekler eşlerine 'benden razı mısın' demeli, kadınlar da eşlerine 'benden razı mısın' demeli. 4'üncü yılda ben bunu sizin huzurunuzda soruyorum…
EŞİNİN RIZASINI ALDI
Ardından eşine dönen Sayan, "Sen benden razı mısın?" diye sordu. Çağlar Ökten'in "Razıyım" yanıtı salonda alkış alırken, bu kez aynı soruyu Ökten eşine yöneltti. Seda Sayan'ın verdiği "Herhalde" cevabı ise izleyicileri kahkahaya boğdu.
"BEKARLIK SULTANLIK DEĞİLDİR"
Sahnedeki samimi ve eğlenceli anlar kısa sürede gündem olurken, çiftin uyumu da dikkat çekti. Öte yandan Seda Sayan, geçtiğimiz günlerde evliliğe dair yaptığı açıklamalarla da konuşulmuştu. Sanatçı, doğru kişiyle yapılan evliliğin hayatı tamamen değiştirdiğini vurgulayarak, "Eğer doğru evlilik yaptıysanız, krallık ve kraliçelik. Bekarlık sultanlık değil" sözleriyle evlilik kurumuna bakışını net bir şekilde ifade etmişti.