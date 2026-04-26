Seda Sayan ve eşi sahnede evliliklerinin dördüncü yılını kutladı: “Benden razı mısın?”

Seda Sayan, eşi Çağlar Ökten ile evliliklerinin 4. yılını sahnede kutladı. Gelinlik tarzı kıyafetiyle dikkat çeken sanatçı, eşine yönelttiği soruyla izleyicileri güldürdü. Ünlü sanatçı, "Erkekler eşlerine ‘benden razı mısın’ demeli, kadınlar da eşlerine ‘benden razı mısın’ demeli." sözlerini ifade etti. Sayan'ın evliliğe dair sözleri de yeniden gündeme geldi.

  • Seda Sayan, 2022 yılında evlendiği 25 yaş küçük eşi Çağlar Ökten ile evliliklerinin 4. yıl dönümünü sahne performansı sırasında kutladı.
  • 62 yaşındaki şarkıcı, gelinlik tarzı kıyafetle çıktığı sahnede eşine 'benden razı mısın' diye sordu ve 'razıyım' yanıtını aldı.
  • Çağlar Ökten'in aynı soruya Seda Sayan'ın verdiği 'herhalde' cevabı izleyicileri güldürdü.
  • Seda Sayan, evlilikte her yıl eşlerin birbirinden rızasını alması gerektiğini söyledi.
  • Sanatçı daha önce yaptığı açıklamada doğru evliliğin hayatı değiştirdiğini ve bekarlığın sultanlık olmadığını belirtmişti.

Ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, hem projeleri hem de özel hayatıyla magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.

Seda Sayan'ın çok konuşulan sahne kostümü / Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

EVLİLİKLERİNİN 4. YIL DÖNÜMÜ

2022 yılında kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile dünyaevine giren sanatçı, mutlu evliliğiyle sık sık adından söz ettiriyor. 62 yaşındaki Sayan, bu kez sahne performansıyla dikkat çekti. Gelinlik tarzı kıyafetiyle sahneye çıkan ünlü isim, evliliklerinin 4. yıl dönümünü izleyicilerinin önünde kutladı.

Seda Sayan ve eşi Çağlar Ökten

"BENDEN RAZI MISIN"

Sahne sırasında evlilik üzerine esprili bir konuşma yapan Sayan, şu ifadeleri kullandı:

Her yıl eşler birbirinden rızasını almalı. Erkekler eşlerine 'benden razı mısın' demeli, kadınlar da eşlerine 'benden razı mısın' demeli. 4'üncü yılda ben bunu sizin huzurunuzda soruyorum…

EŞİNİN RIZASINI ALDI

Ardından eşine dönen Sayan, "Sen benden razı mısın?" diye sordu. Çağlar Ökten'in "Razıyım" yanıtı salonda alkış alırken, bu kez aynı soruyu Ökten eşine yöneltti. Seda Sayan'ın verdiği "Herhalde" cevabı ise izleyicileri kahkahaya boğdu.

"BEKARLIK SULTANLIK DEĞİLDİR"

Sahnedeki samimi ve eğlenceli anlar kısa sürede gündem olurken, çiftin uyumu da dikkat çekti. Öte yandan Seda Sayan, geçtiğimiz günlerde evliliğe dair yaptığı açıklamalarla da konuşulmuştu. Sanatçı, doğru kişiyle yapılan evliliğin hayatı tamamen değiştirdiğini vurgulayarak, "Eğer doğru evlilik yaptıysanız, krallık ve kraliçelik. Bekarlık sultanlık değil" sözleriyle evlilik kurumuna bakışını net bir şekilde ifade etmişti.

