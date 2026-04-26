Oyuncu Gülsim Ali İlhan “'Ülkene git' sözleriyle büyüdüm” diyerek geçmişini anlattı

A Para’da yayınlanan programa konuk olan Gülsim Ali, çocukluk yıllarında yaşadığı aidiyet sorunlarını paylaştı. Yer aldığı “Geçmişin Kokusu” filmiyle kendi hayatından izler bulduğunu ifade etti. Yıllar sonra Balkanlar’a projelerle dönmenin kendisi için anlamlı olduğunu dile getiren güzel oyuncu, setlerde yaşadığı ilginç anıları da samimi bir dille anlattı.

  • Oyuncu Gülsim Ali, Balkanlar'da yaşayan Türklerin aidiyet mücadelesini anlatan 'Geçmişin Kokusu' filminde rol aldı.
  • Bulgaristan doğumlu Gülsim Ali, çocukluğunda 'ülkene git' baskılarıyla büyüdüğünü ve filmdeki karakterde kendi yaşadıklarını bulduğunu belirtti.
  • Film, 1990'lı yıllarda Makedonya'daki Türklerin yaşadığı zorlukları konu alıyor.
  • Gülsim Ali, 2012 yılında Makedonya'da başladığı kariyerinin ardından 15 proje deneyimiyle aynı topraklara döndü.
  • Çekimler sırasında oyuncu ilk sahnede arı tarafından sokuldu ve bunu setlerinin uğuru olarak nitelendirdi.

Gülsim Ali, önceki gün A Para'da Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla yayınlanan 'Biz Bize'ye konuk oldu.

Gülsim Ali / Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

"'ÜLKENE GİT' BASKILARIYLA BÜYÜDÜM"

Balkanlar'da yaşayan Türklerin yıllardır süregelen "aidiyet" mücadelesini konu alan 'Geçmişin Kokusu' filminde rol alan Gülsim Ali, çok özel açıklamalar yaptı. Bulgaristan doğumlu olan ve çocukluğu boyunca benzer baskılara maruz kaldığını belirten başarılı oyuncu, filmin kendisi için neden bu kadar kıymetli olduğunu şu sözlerle özetledi:

Bulgaristan'da doğup büyümemize, isimlerimizin Türkçe olmasına rağmen bize hep yabancı gözüyle baktılar. 'Ülkene git, memleketine dön' baskılarıyla büyüdüm. Bu film, 1990'lı yıllarda Makedonya'daki Türklerin yaşadığı benzer zorlukları anlatıyor. Kendi yaşadıklarımı bu rolde bulmak benim için projeyi çok daha cazip kıldı.

TOPRAKLARINA 15 PROJE İLE DÖNDÜ

Kariyerine 2012 yılında yine Makedonya'da adım atan güzel oyuncu Gülsim Ali, yıllar sonra aynı topraklara 15 proje sığdırmış tecrübeli bir isim olarak döndü. Bölgedeki camiler ve Türk köyleri arasında kendini evinde gibi hissettiğini belirten başarılı oyuncu, aradan geçen yıllara rağmen değişmeyen samimiyetiyle hem set ekibinin hem de yerel halkın takdirini topladı.

SETLERİNİN UĞURU

Filmin çekimleri sırasında yaşanan ilginç bir tesadüf ise yüzleri gülümsetti. Çanakkale ve Marmaris'teki setlerinde olduğu gibi, bu projede de "arı sokması" geleneği bozulmadı. Henüz ilk sahnede arı tarafından sokulan oyuncu, bu durumu artık setlerinin bir "uğuru" olarak gördüğünü belirtti.

GÜLSİM ALİ KİMDİR?

Gülsim Ali İlhan, 18 Şubat 1995'te Bulgaristan'ın Rusçuk şehrinde doğmuş oyuncu ve modeldir. Bulgaristan'da yaşayan Türk bir ailenin çocuğu olarak büyüyen İlhan; Türkçe, Bulgarca ve İngilizce bilmektedir. Genç yaşta modellik kariyerine adım atmış ve düzenlenen bir yarışmada "Ford Modeli" seçilerek dikkat çekmiştir.

