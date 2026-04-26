Gülsim Ali, önceki gün A Para'da Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla yayınlanan 'Biz Bize'ye konuk oldu.
"'ÜLKENE GİT' BASKILARIYLA BÜYÜDÜM"
Balkanlar'da yaşayan Türklerin yıllardır süregelen "aidiyet" mücadelesini konu alan 'Geçmişin Kokusu' filminde rol alan Gülsim Ali, çok özel açıklamalar yaptı. Bulgaristan doğumlu olan ve çocukluğu boyunca benzer baskılara maruz kaldığını belirten başarılı oyuncu, filmin kendisi için neden bu kadar kıymetli olduğunu şu sözlerle özetledi:
Bulgaristan'da doğup büyümemize, isimlerimizin Türkçe olmasına rağmen bize hep yabancı gözüyle baktılar. 'Ülkene git, memleketine dön' baskılarıyla büyüdüm. Bu film, 1990'lı yıllarda Makedonya'daki Türklerin yaşadığı benzer zorlukları anlatıyor. Kendi yaşadıklarımı bu rolde bulmak benim için projeyi çok daha cazip kıldı.
TOPRAKLARINA 15 PROJE İLE DÖNDÜ
Kariyerine 2012 yılında yine Makedonya'da adım atan güzel oyuncu Gülsim Ali, yıllar sonra aynı topraklara 15 proje sığdırmış tecrübeli bir isim olarak döndü. Bölgedeki camiler ve Türk köyleri arasında kendini evinde gibi hissettiğini belirten başarılı oyuncu, aradan geçen yıllara rağmen değişmeyen samimiyetiyle hem set ekibinin hem de yerel halkın takdirini topladı.
SETLERİNİN UĞURU
Filmin çekimleri sırasında yaşanan ilginç bir tesadüf ise yüzleri gülümsetti. Çanakkale ve Marmaris'teki setlerinde olduğu gibi, bu projede de "arı sokması" geleneği bozulmadı. Henüz ilk sahnede arı tarafından sokulan oyuncu, bu durumu artık setlerinin bir "uğuru" olarak gördüğünü belirtti.
Gülsim Ali İlhan, 18 Şubat 1995'te Bulgaristan'ın Rusçuk şehrinde doğmuş oyuncu ve modeldir. Bulgaristan'da yaşayan Türk bir ailenin çocuğu olarak büyüyen İlhan; Türkçe, Bulgarca ve İngilizce bilmektedir. Genç yaşta modellik kariyerine adım atmış ve düzenlenen bir yarışmada "Ford Modeli" seçilerek dikkat çekmiştir.