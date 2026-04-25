Kuruluş Orhan'ın Asporça'sı Alina Boz'dan set itirafı: "Kendimi özgüvenli hissediyorum"

ATV’de yayınlanan Kuruluş Orhan dizisinin güzel oyuncusu Alina Boz, Kadıköy’de tiyatro izlerken objektiflere yansıdı. Kendi oyunu Palamut Zamanı hakkında konuşan oyuncu, sahneden büyük keyif aldığını dile getirdi. Yoğun set temposuna rağmen işini severek yaptığını vurgulayan Boz, Kuruluş Orhan'ın set ortamından memnun olduğunu söyledi.

  • Oyuncu Alina Boz, ATV'de her çarşamba yayınlanan 'Kuruluş Orhan' dizisinde 'Prenses Asporça' karakterini canlandırıyor.
  • Boz, Kadıköy'de bir tiyatro oyununu izlemeye gitti ve kendi oyunu 'Palamut Zamanı' hakkında konuştu.
  • Alina Boz, sahnenin kendisini hiç yormadığını ve tiyatro oyunculuğundan keyif aldığını belirtti.
  • Oyuncu, 'Kuruluş Orhan' setinin kendisini yormadığını ve sevdiği işi yaptığı için zorlanmadığını söyledi.
  • Boz, hayatında her şeyin yolunda olduğunu ve kendini özgüvenli hissettiğini ifade etti.

ATV'de her çarşamba saat 20.00'de yayınlanan 'Kuruluş Orhan' dizisinde 'Prenses Asporça' karakterini canlandıran ekranların sevilen oyuncusu Alina Boz, önceki gün bir tiyatro oyununu izlemek için Kadıköy'deydi.

"SAHNE BEN HİÇ YORMUYOR"

Doğan Savaş'ın haberine göre tarzı ve güzelliği ile herkesi hayran bırakan Alina Boz, kendi tiyatro oyunu 'Palamut Zamanı' hakkında konuştu. Boz, "Bizim de tiyatro oyunumuz var. Sahne beni hiç yormuyor, aksine çok keyif alıyorum" diyerek işine olan saygısını gösterdi.

"SEVDİĞİM İŞİ YAPIYORUM"

'Kuruluş Orhan' dizisinden de bahseden ve iş hayatındaki başarılı gidişatını sürdüren güzel oyuncu, "Set sizi yoruyor mu?" sorusuna, "Sevdiğim işi yapıyorum o yüzden beni hiç zorlamıyor. Çok güzel set ortamımız var. Setlere alışkınım bana pratik geliyor. Hayatımda her şey yolunda... Böyle olunca da kendimi özgüvenli hissediyorum" ifadelerini kullandı.

SIK SORULAN SORULAR

Alina Boz kimdir?
➡Alina Boz, 14 Haziran 1998'de Rusya'da doğmuş, çocuk yaşta Türkiye'ye gelerek burada büyümüş bir oyuncudur. Annesi Rus, babası Bulgaristan göçmeni Türk'tür. İstanbul'da eğitim almış ve Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur.

Oyunculuk kariyerine nasıl başladı?
Küçük yaşta Barış Manço Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı. İlk olarak 2013'te Cesur Hemşire ile ekranlara çıktı ve ardından Paramparça dizisindeki Hazal rolüyle geniş kitlelerce tanındı.

Öne çıkan dizi ve film projeleri nelerdir?
➡Elimi Bırakma, Aşk 101, Maraşlı ve Vatanım Sensin gibi yapımlarda başrol veya önemli roller üstlenmiştir. Ayrıca Kaçma Birader ve Bölük gibi filmlerde de yer almıştır.

Tiyatro alanındaki çalışması nedir?
➡2025 yılında Çağan Irmak'ın yazıp yönettiği Palamut Zamanı adlı tiyatro oyununda Ayda Aksel ile birlikte sahne almaya başlamıştır.

