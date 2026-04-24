Eski güzellik kraliçesi Carolina Flores Gomez (27), 15 Nisan'da Mexico City'nin Polanco semtindeki lüks rezidansında başından vurulmuş halde ölü bulundu.

Kayınvalidesi Erika Herrera, gelinine altı el ateş ederek öldürdüğü iddiasıyla firari olarak aranıyor.

Olay anına ait görüntülerde Herrera'nın 'Sen benimsin, o seni benden çaldı' dediği ve kıskançlık nedeniyle cinayet işlediği öne sürülüyor.

Cinayetin işlendiği yüksek güvenlikli rezidansa dışarıdan zorla giriş izi bulunmaması, failin içeriden biri olduğunu gösteriyor.

2017'de Baja California Miss Teen Universe unvanını kazanan Gomez'in ölümü, Meksika'da kadın cinayetlerine karşı tepkileri artırdı.

Meksika, genç yaşta elde ettiği başarılarla tanınan eski güzellik kraliçesi Carolina Flores Gomez'in (27) vahşice katledilmesiyle sarsıldı. Başkent Mexico City'nin en lüks bölgelerinden biri olan Polanco'daki yüksek güvenlikli rezidansta işlenen cinayet, magazin dünyasından öte bir toplumsal travmaya dönüştü. BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU! El Pais'in paylaştığı bilgilere göre, 15 Nisan günü Gomez'in cansız bedeni lüks dairesinde başından vurulmuş halde bulundu. Olayın öğrenilmesiyle birlikte bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede genç kadının hayatını kaybettiği kesinleşti. Cinayetin işlendiği rezidansın yüksek güvenlikli olması ve ilk incelemelerde daireye dışarıdan zorla giriş izine rastlanmaması, cinayetin "içeriden" biri olabileceği ihtimalini güçlendirdi.

Fotoğraflar: Sosyal medya CİNAYETİN ARKASINDAKİ "KAYNANA" GÖLGESİ! Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, tüm okları tek bir kişiye çevirdi: Kayınvalide! İddialara göre olay, bir süredir devam eden aile içi gerilimin patlama noktasıydı. Olayın perde arkasında ise akıllara durgunluk veren bir kıskançlık hikayesi çıktı. İddialara göre kayınvalide, gelini Gomez'i oğlunu elinden almakla ve onu kendisinden "çalmakla" suçluyordu. FİRAR ETTİ, HER YERDE ARANIYOR! İddialara göre Herrera, genç kadına altı el ateş etti. Olayın hemen ardından evden ayrılan Herrera'nın firari olduğu bildirildi.