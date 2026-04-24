Meksika, genç yaşta elde ettiği başarılarla tanınan eski güzellik kraliçesi Carolina Flores Gomez'in (27) vahşice katledilmesiyle sarsıldı. Başkent Mexico City'nin en lüks bölgelerinden biri olan Polanco'daki yüksek güvenlikli rezidansta işlenen cinayet, magazin dünyasından öte bir toplumsal travmaya dönüştü.
BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU!
El Pais'in paylaştığı bilgilere göre, 15 Nisan günü Gomez'in cansız bedeni lüks dairesinde başından vurulmuş halde bulundu. Olayın öğrenilmesiyle birlikte bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede genç kadının hayatını kaybettiği kesinleşti. Cinayetin işlendiği rezidansın yüksek güvenlikli olması ve ilk incelemelerde daireye dışarıdan zorla giriş izine rastlanmaması, cinayetin "içeriden" biri olabileceği ihtimalini güçlendirdi.
CİNAYETİN ARKASINDAKİ "KAYNANA" GÖLGESİ!
Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, tüm okları tek bir kişiye çevirdi: Kayınvalide! İddialara göre olay, bir süredir devam eden aile içi gerilimin patlama noktasıydı. Olayın perde arkasında ise akıllara durgunluk veren bir kıskançlık hikayesi çıktı. İddialara göre kayınvalide, gelini Gomez'i oğlunu elinden almakla ve onu kendisinden "çalmakla" suçluyordu.
FİRAR ETTİ, HER YERDE ARANIYOR!
İddialara göre Herrera, genç kadına altı el ateş etti. Olayın hemen ardından evden ayrılan Herrera'nın firari olduğu bildirildi.
"NE YAPTIN DELİ?" DİYALOGLARI ORTAYA ÇIKTI
Soruşturma dosyasını sarsan en büyük delil ise olay anına ait görüntüler oldu. Sosyal medyaya düşen videolarda, silah seslerinin hemen ardından eve gelen eş Alejandro Gomez'in şoku görülüyor. Kucağında bebeğiyle neye uğradığını şaşıran eşin "Bu neydi?" sorusuna, evdeki kimliği belirsiz bir kadının "Ne yaptın, deli?" diye bağırdığı duyuluyor. Şüpheli Herrera'nın ise "Hiçbir şey… Beni kızdırdı" dediği öne sürülüyor.
"SEN BENİMSİN, O SENİ BENDEN ÇALDI!"
Görüntülerin devamında eş Alejandro'nun "O benim ailem" sözlerine karşılık, katil zanlısı Herrera'nın "Sen benimsin, o seni benden çaldı" ifadesini kullanması, cinayetin takıntılı bir anne sevgisi ve kıskançlık patlaması olduğunu gözler önüne serdi.
İHBAR GECİKMESİ ŞÜPHE UYANDIRDI
Polisi şüphelendiren bir diğer detay ise zamanlama oldu. Cinayet işlendikten hemen sonra değil, ancak ertesi gün ihbar yapılması "Firar için zaman mı yaratıldı?" sorusunu gündeme getirdi. Herrera bu süre zarfında sırra kadem bastı.
TAÇTAN TRAJEDİYE BİR HAYAT
2017'de Baja California Miss Teen Universe unvanını kazanan Carolina Flores Gomez, sadece güzelliğiyle değil, sosyal sorumluluk projeleriyle de sevilen bir isimdi. Sosyal medyada binlerce takipçisi olan genç annenin ölümü, Meksika'da kadın cinayetlerine karşı öfkeyi yeniden alevlendirdi. Yetkililer, olay anı videolarının doğruluğunu incelerken, firari kayınvalide Herrera her yerde aranıyor.
BAŞLIK
DETAYLAR
Maktul
Carolina Flores Gomez (Taçlı Kraliçe - 27)
Katil Şüphelisi
Kayınvalide Erika Herrera
Suç Aleti
Tabanca (6 el ateş edildi)
Cinayet Yeri
Mexico City - Polanco (Lüks Rezidans)
Sözde Sebep
Kıskançlık: "O seni benden çaldı!"