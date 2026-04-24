"BABAM YÜZÜNDEN ANLAŞMALARIM İPTAL OLDU" Sadece hastalıkla değil, ailevi krizlerle de boğuşan Dilan Çıtak, babası İbrahim Tatlıses'in kendisi hakkındaki beyanlarının iş hayatını baltaladığını iddia etti.

Tatlıses ile çalışan menajerlerin kendisiyle çalışmak istemediğini belirten Çıtak,şu ifadeleri kullandı: "Magazin figürünün çocuğusun. Mecburen magazin hayatının bir bölümünde bulunuyor. Bulaşmak istemeyerek magazine bulaştım. Artık ne söylerse söylesin. Haksızlığa uğramayı sevmiyorum, adil davranılmıyor. İbrahim Tatlıses ile çalışan menajerler benimle çalışmak istemiyor. Bazı marka anlaşmalarım onun beyanlarından sonra iptal oldu. Televizyonda hakkımda ithamlarda bulununca hoş olmuyor. Hiçbir kötü beyanım olamaz kendisiyle alakalı."

GEÇMİŞTEN NOTLAR: "DEZAVANTAJ YARATIYOR" Bu açıklamalar Dilan Çıtak'ın "Tatlıses'in kızı" olarak tanınmanın sanılanın aksine bir engel olduğunu ilk dile getirişi değil. Çıtak, daha önce konuk olduğu bir programda "Tanındığım için insanların bir kalıbı oluyor. O kalıbın içinden çıkmak ve kendini göstermek kolay olmuyor. Hatta dezavantaj yaratıyor. Yeteneksiz olduğumu düşünenler var. Bence yetenekliyim" demişti.

DİLAN ÇITAK'IN HASTALIĞI HAKKINDA MERAK EDİLENLER Dilan Çıtak Tatlıses'in hastalığı nedir? Ünlü şarkıcı, katıldığı programda ciddi düzeyde OKB (Obsesif Kompulsif Bozukluk) hastası olduğunu ve bu konuda profesyonel tedavi gördüğünü açıkladı. Dilan Çıtak'ın titizlik derecesi ne boyutta? Dilan Çıtak, günde ortalama 10 kez ev süpürdüğünü, kedileri kumu eşelediğinde uykusundan uyanıp temizlik yaptığını ve evinde çorap izi görmeye tahammül edemediğini belirtti. Neden evine misafir kabul etmek istemiyor? Titizlik obsesyonu nedeniyle misafirlerin yerde iz bırakmasından rahatsız olduğunu ifade eden Çıtak, eve birileri geldiğinde anksiyete nöbetleri geçirdiğini itiraf etti.