Hande Yener, 15 Mayıs 2025'te Muğla'da konser verdi. Konserdeki konuşmasında Yener'in "Zıplamayan Tayyipçi" ve "Bu devri çok güzel devireceğiz" dediği iddia edildi. Bir vatandaşın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) yaptığı başvurunun ardından Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli süreç başlatıldı. Soruşturma kapsamında şarkıcı Yener hakkında herhangi bir gözaltı işlemi uygulanmadı. Yener'in 'şüpheli' sıfatıyla ifadesinin alınmasına karar verildi. İstanbul'da yaşayan Yener'in ifadesinin alınması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na talimat yazısı gönderildi. Hande Yener, savcılığa verdiği ifadesinde; sahnede zıplamasının siyasi bir duruş değil, o anki müziğin ritmine ve kalabalığın coşkusuna verilen anlık bir konser refleksi olduğunu anlattı.

Fotoğraflar: Sosyal medya İDDİALARI REDDETTİ İfadesinde; farklı zaman ve mekanlarda gerçekleşen olayların tek bir olaymış gibi sunulduğunu ileri süren eden Yener, "Zıplama olayı ile 'Bu devri devireceğiz' şeklinde iddia edilen söz aynı ana ilişkin değildir. 'Bu devri devireceğiz' ifadesi, Harbiye'deki başka bir konserimde, 'Bodrum' isimli şarkımdaki 'Senle ben hep yoktan zamandık' sözlerine atıf yaparak, gençlere kendi hayatımdan örnekler verdiğim bir motivasyon konuşmasıydı. Bu iki ayrı olayın birleştirilip, sanki bir çağrı yapılmış gibi yansıtılması bilinçli bir saptırmadır" dedi.