2000'li yılların ortalarından bu yana çıkardığı hit şarkılarla müzik listelerinde zirveyi zorlayan Demet Akalın, hem kariyeri hem de özel hayatıyla gündemden düşmeyen isimler arasında yer alıyor.
54'ÜNCÜ YAŞ KUTLAMASI
2012 yılında iş insanı Okan Kurt ile görkemli bir düğünle dünyaevine giren ünlü sanatçı, 2014 yılında kızları Hira'yı kucaklarına alarak evliliklerini taçlandırmıştı. Mutlu birliktelikleriyle sık sık adlarından söz ettiren çift, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Akalın, özel hayatına dair samimi anları takipçileriyle paylaşmaktan çekinmezken, bu kez 54. yaş kutlamasıyla gündeme geldi.
ADETA KUĞU GİBİ OLDU
Ünlü şarkıcı için düzenlenen doğum günü partisinde adeta şıklık yarışı yaşandı. Gecede tercih ettiği beyaz elbisesiyle kuğuyu andıran Demet Akalın, zarif tarzıyla davetlilerden ve sosyal medya kullanıcılarından tam not aldı. Saç ve makyajındaki sadelikle şıklığını tamamlayan sanatçının bu görünümü, kısa sürede en çok konuşulan detaylar arasında yer aldı.
ÜNLÜ SANATÇILAR SAHNEYE ÇIKTI
Doğum günü kutlaması sadece şıklıkla değil, müzik dolu anlarla da öne çıktı. Geceye katılan Alişan, Sinan Akçıl ve Berkay sahneye çıkarak sevilen şarkılarını seslendirdi. Ünlü isimlerin performansları davetlilere unutulmaz anlar yaşatırken, eğlence gece boyunca hız kesmeden devam etti.
OKAN KURT'TAN ROMANTİK YANIT
Çift arasında geçen samimi diyaloglar da sosyal medyada ilgi gördü. Akalın'ın "Bugünlerde senin doğum günün hep gümbürtüye gidiyor" sözlerine Kurt'un "Benim doğum günüm senin doğduğun gündür" şeklinde yanıt vermesi, çiftin birbirine karşı olan romantikliğini bir kez daha ortaya koydu.
DUYGUSAL DOĞUM GÜNÜ MESAJI
Öte yandan Akalın'ın eşi Okan Kurt ile arasındaki romantik bağ da bir kez daha gözler önüne serildi. Ünlü şarkıcı, birkaç gün önce eşinin doğum gününü duygusal bir mesajla kutlamış ve "Canım eşim, diğer yarım, iyi ki doğdun… Gücüme güç katan canım kocam, seni çok seviyoruz" sözleriyle dikkat çekmişti. Romantik paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen ikili, güçlü ilişkileri ve aile bağlarıyla hayranlarının beğenisini toplamaya devam ediyor.
SÜRPRİZ BARIŞMA
Magazin dünyasının yakından takip ettiği iki isim Demet Akalın ve Işın Karaca, yıllar sonra aynı sahnede bir araya geldi. Demet Akalın'ın doğum günü kutlaması sırasında sahneye çıkan Işın Karaca, ünlü şarkıcıya sürpriz yaparak geceye damga vurdu. Uzun süredir aralarının açık olduğu bilinen ikilinin bu karşılaşması, davetliler ve izleyenler için de beklenmedik bir an oldu.