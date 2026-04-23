CANLI YAYIN
Geri

Demet Akalın’dan 54. yaşa kuğu zarafeti! Eşi Okan Kurt'tan romantik sözler: Ünlü isimler sahne aldı I Sürpriz barışma

Demet Akalın, 54. yaşını görkemli bir doğum günü partisiyle kutladı. Beyaz elbisesiyle geceye damga vuran ünlü şarkıcı, şıklığıyla sosyal medyada büyük beğeni topladı. Demet Akalın'ın doğum günü kombini adeta kuğuya benzetildi. Gecede Alişan, Sinan Akçıl ve Berkay sahne aldı. Eşi Okan Kurt ile arasındaki romantik diyalog ise geceye damga vurdu. Demet Akalın ve Işın Karaca yıllar sonra barıştı, birlikte sahne aldı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Şarkıcı Demet Akalın, 54. yaş günü için düzenlenen doğum günü partisinde beyaz elbisesiyle dikkat çekti.
  • Doğum günü kutlamasında Alişan, Sinan Akçıl ve Berkay sahne alarak şarkılar seslendirdi.
  • Demet Akalın, 2012 yılında iş insanı Okan Kurt ile evlendi ve 2014 yılında kızları Hira dünyaya geldi.
  • Okan Kurt, eşinin doğum günü kutlamasında romantik sözler söyleyerek dikkat çekti.
  • Demet Akalın daha önce eşi Okan Kurt'un doğum gününü sosyal medyadan duygusal bir mesajla kutlamıştı.

2000'li yılların ortalarından bu yana çıkardığı hit şarkılarla müzik listelerinde zirveyi zorlayan Demet Akalın, hem kariyeri hem de özel hayatıyla gündemden düşmeyen isimler arasında yer alıyor.

Okan Kurt ve Demet Akalın'ın doğum günü partisinden görüntüsü / Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

54'ÜNCÜ YAŞ KUTLAMASI

2012 yılında iş insanı Okan Kurt ile görkemli bir düğünle dünyaevine giren ünlü sanatçı, 2014 yılında kızları Hira'yı kucaklarına alarak evliliklerini taçlandırmıştı. Mutlu birliktelikleriyle sık sık adlarından söz ettiren çift, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Akalın, özel hayatına dair samimi anları takipçileriyle paylaşmaktan çekinmezken, bu kez 54. yaş kutlamasıyla gündeme geldi.

Demet Akalın 54. yaşını kuğular gibi karşıladı

Demet Akalın’dan 54. yaşa kuğu zarafeti! Eşi Okan Kurt'tan romantik sözler: Ünlü isimler sahne aldı I Sürpriz barışma-3

ADETA KUĞU GİBİ OLDU

Ünlü şarkıcı için düzenlenen doğum günü partisinde adeta şıklık yarışı yaşandı. Gecede tercih ettiği beyaz elbisesiyle kuğuyu andıran Demet Akalın, zarif tarzıyla davetlilerden ve sosyal medya kullanıcılarından tam not aldı. Saç ve makyajındaki sadelikle şıklığını tamamlayan sanatçının bu görünümü, kısa sürede en çok konuşulan detaylar arasında yer aldı.

Doğum günü partisinde Alişan'ın sahneye çıktığı anlar

ÜNLÜ SANATÇILAR SAHNEYE ÇIKTI

Doğum günü kutlaması sadece şıklıkla değil, müzik dolu anlarla da öne çıktı. Geceye katılan Alişan, Sinan Akçıl ve Berkay sahneye çıkarak sevilen şarkılarını seslendirdi. Ünlü isimlerin performansları davetlilere unutulmaz anlar yaşatırken, eğlence gece boyunca hız kesmeden devam etti.

Demet Akalın’dan 54. yaşa kuğu zarafeti! Eşi Okan Kurt'tan romantik sözler: Ünlü isimler sahne aldı I Sürpriz barışma-5

OKAN KURT'TAN ROMANTİK YANIT

Çift arasında geçen samimi diyaloglar da sosyal medyada ilgi gördü. Akalın'ın "Bugünlerde senin doğum günün hep gümbürtüye gidiyor" sözlerine Kurt'un "Benim doğum günüm senin doğduğun gündür" şeklinde yanıt vermesi, çiftin birbirine karşı olan romantikliğini bir kez daha ortaya koydu.

Demet Akalın'ın Okan Kurt'a duygusal sözler söylediği andan bir kare

DUYGUSAL DOĞUM GÜNÜ MESAJI

Öte yandan Akalın'ın eşi Okan Kurt ile arasındaki romantik bağ da bir kez daha gözler önüne serildi. Ünlü şarkıcı, birkaç gün önce eşinin doğum gününü duygusal bir mesajla kutlamış ve "Canım eşim, diğer yarım, iyi ki doğdun… Gücüme güç katan canım kocam, seni çok seviyoruz" sözleriyle dikkat çekmişti. Romantik paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen ikili, güçlü ilişkileri ve aile bağlarıyla hayranlarının beğenisini toplamaya devam ediyor.

Demet Akalın ve Işın Karaca

SÜRPRİZ BARIŞMA

Magazin dünyasının yakından takip ettiği iki isim Demet Akalın ve Işın Karaca, yıllar sonra aynı sahnede bir araya geldi. Demet Akalın'ın doğum günü kutlaması sırasında sahneye çıkan Işın Karaca, ünlü şarkıcıya sürpriz yaparak geceye damga vurdu. Uzun süredir aralarının açık olduğu bilinen ikilinin bu karşılaşması, davetliler ve izleyenler için de beklenmedik bir an oldu.

Alişan 2021'de kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş'ın son anlarını ilk kez anlattı! "Koridordaki bağırışlar çağırışlar..."
SONRAKİ HABER

Kardeşinin son anlarını anlattı

 Ünlülerden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımları!
ÖNCEKİ HABER

Ünlülerden 23 Nisan paylaşımları!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler