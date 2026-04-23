Doğum günü partisinde Alişan'ın sahneye çıktığı anlar ÜNLÜ SANATÇILAR SAHNEYE ÇIKTI Doğum günü kutlaması sadece şıklıkla değil, müzik dolu anlarla da öne çıktı. Geceye katılan Alişan, Sinan Akçıl ve Berkay sahneye çıkarak sevilen şarkılarını seslendirdi. Ünlü isimlerin performansları davetlilere unutulmaz anlar yaşatırken, eğlence gece boyunca hız kesmeden devam etti.

OKAN KURT'TAN ROMANTİK YANIT Çift arasında geçen samimi diyaloglar da sosyal medyada ilgi gördü. Akalın'ın "Bugünlerde senin doğum günün hep gümbürtüye gidiyor" sözlerine Kurt'un "Benim doğum günüm senin doğduğun gündür" şeklinde yanıt vermesi, çiftin birbirine karşı olan romantikliğini bir kez daha ortaya koydu.

Demet Akalın'ın Okan Kurt'a duygusal sözler söylediği andan bir kare DUYGUSAL DOĞUM GÜNÜ MESAJI Öte yandan Akalın'ın eşi Okan Kurt ile arasındaki romantik bağ da bir kez daha gözler önüne serildi. Ünlü şarkıcı, birkaç gün önce eşinin doğum gününü duygusal bir mesajla kutlamış ve "Canım eşim, diğer yarım, iyi ki doğdun… Gücüme güç katan canım kocam, seni çok seviyoruz" sözleriyle dikkat çekmişti. Romantik paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen ikili, güçlü ilişkileri ve aile bağlarıyla hayranlarının beğenisini toplamaya devam ediyor.