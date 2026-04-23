Alişan 2021’de kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş'ın son anlarını ilk kez anlattı! “Koridordaki bağırışlar çağırışlar...”

2021 yılında kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle toprağa veren Alişan, o geceye dair sessizliğini bozdu. Hastane koridorlarında yankılanan çığlıkları ve kalp masajı anında yaşadığı çaresizliği anlatan ünlü sanatçı; "Hiçbir şey konuşamadık ya, çünkü böyle bir şeyi kimse beklemiyordu" diyerek izleyenleri hüzne boğdu.

  • Şarkıcı Alişan, 2021 yılında koronavirüs nedeniyle kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş'ın ölüm sürecini ilk kez detaylı şekilde anlattı.
  • Selçuk Tektaş hastanede bir ay boyunca makineye bağlı kaldı ve doktorlara göre öldüğünü anlamadan vefat etti.
  • Alişan, kardeşinin vefatının ardından yeğenleri Eyşan ve Ceylan'ın sorumluluğunu üstlenerek onları kendi çocuklarından ayırmadı.
  • Alişan, kardeşinin her doğum gününde sosyal medyadan duygusal paylaşımlar yaparak özlemini dile getiriyor.

Ünlü şarkıcı Alişan, 2021 yılında koronavirüs nedeniyle kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş'ın ardından yaşadığı büyük yas sürecini ilk kez bu kadar net kelimelere döktü. Acısı hala taze olan sanatçı, o günleri anlatırken gözyaşlarına hakim olmakta zorlandı.

Alişan sessizliğini bozdu: "Kalp masajı yapılırken yaşadığım çaresizliği unutamıyorum"

HASTANE KORİDORUNDAKİ O ÇIĞLIKLAR...

Alişan, sunuculuğunu üstlendiği programda "Göremedim ama kalp masajı yapılırken doktorlarla o koridordaki bağırışlar çağırışlar..." sözleriyle hafızasından silinmeyen o korkunç anları paylaştı.

Ünlü türkücü, yaşananları şöyle anlattı: "Göremedim ama kalp masajı yapılırken doktorlarla o koridordaki bağırışlar çağırışlar... Ve bir ay makineye bağlı olduğu için hiçbir şekilde konuşamadık, öldüğünü bile anlamadı. Hani doktorlara sorduk, öldüğünü anlamadan vefat etti. Hiçbir şey konuşamadık ya, çünkü böyle bir şeyi kimse beklemiyordu."

DİNMEYEN KARDEŞ ACISI!

Teşvikiye Camii'nden ebediyete uğurlanan Selçuk Tektaş'ın ardından hayata tutunmaya çalışan Alişan, uzun süredir ekranlardan ve neşesinden uzak bir yas süreci geçirmişti. Yapılan bu son açıklama, acının ilk günkü gibi taze olduğunu bir kez daha gösterdi.

"İYİ Kİ BENİM KARDEŞİM OLMUŞSUN!"

Alişan, 12 Mayıs 1983 doğumlu kardeşi Selçuk Tektaş'ın her yaş gününde, acısını ve özlemini sosyal medyadan paylaştığı satırlarla adeta mühürlüyor. Geçtiğimiz yılki doğum gününde de geleneği bozmayan sanatçı, yarım kalan hikayelerine şu sözlerle seslenmişti:

"Bugün günlerden sensin kardeşim... Seni çok seviyorum ve çok özlüyorum... Hayat devam ediyor ama sadece zaman geçiyor... Birlikte yapacağımız yarım kalan, keşke dediğim o kadar çok şeyimiz var ki... Fiziken yanımda olmayabilirsin ama kalbimde beynimde hep varsın, hep bizimlesin biliyorum... İyi ki doğmuşsun, iyi ki benim kardeşim olmuşsun canım Selçuk'um."

EMANETE SİPER OLDU: "ARTIK 4 ÇOCUĞUM VAR"

Kardeş acısını kalbine gömen Alişan, Selçuk Tektaş'ın vefatının ardından yeğenleri Eyşan ve Ceylan'ı bir an olsun yalnız bırakmadı. Onları kendi çocuklarından ayırmayan sanatçı, bu büyük sorumluluğu şu sözlerle mühürledi:

"2 çocuğum vardı, şimdi 4 çocuğum var"

Okul alışverişinden doğum günü pastasına, tatil planlarından günlük ihtiyaçlara kadar her detayla bizzat ilgilenen Alişan, "amca" kelimesinin içini "babalık" mertebesinde doldurarak örnek bir duruş sergiliyor.

SELÇUK TEKTAŞ KİMDİR?

Selçuk Tektaş (1980-2021), ünlü şarkıcı Alişan'ın kardeşi ve menajeri olarak tanınan, COVID-19 nedeniyle Temmuz 2021'de hayatını kaybeden iş insanıdır. Merve Tektaş ile evli olan Selçuk Tektaş'ın, Eyşan ve Ceylan adında iki kız çocuğu vardır.

MERAK EDİLENLER

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş ne zaman öldü?

Selçuk Tektaş, 2021 yılında dünyayı sarsan koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetmiştir.

Selçuk Tektaş'ın ölüm nedeni ne?

Tedavi gördüğü hastanede Covid-19'a bağlı komplikasyonlar nedeniyle vefat etmiştir.

Selçuk Tektaş nerede defnedildi?

Teşvikiye Camii'nde kılınan namazın ardından Feriköy Mezarlığı'na defnedilmiştir.

