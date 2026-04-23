Teşvikiye Camii'nden ebediyete uğurlanan Selçuk Tektaş'ın ardından hayata tutunmaya çalışan Alişan, uzun süredir ekranlardan ve neşesinden uzak bir yas süreci geçirmişti. Yapılan bu son açıklama, acının ilk günkü gibi taze olduğunu bir kez daha gösterdi.

"Bugün günlerden sensin kardeşim... Seni çok seviyorum ve çok özlüyorum... Hayat devam ediyor ama sadece zaman geçiyor... Birlikte yapacağımız yarım kalan, keşke dediğim o kadar çok şeyimiz var ki... Fiziken yanımda olmayabilirsin ama kalbimde beynimde hep varsın, hep bizimlesin biliyorum... İyi ki doğmuşsun, iyi ki benim kardeşim olmuşsun canım Selçuk'um."

Alişan, 12 Mayıs 1983 doğumlu kardeşi Selçuk Tektaş'ın her yaş gününde, acısını ve özlemini sosyal medyadan paylaştığı satırlarla adeta mühürlüyor. Geçtiğimiz yılki doğum gününde de geleneği bozmayan sanatçı, yarım kalan hikayelerine şu sözlerle seslenmişti:

EMANETE SİPER OLDU: "ARTIK 4 ÇOCUĞUM VAR"

Kardeş acısını kalbine gömen Alişan, Selçuk Tektaş'ın vefatının ardından yeğenleri Eyşan ve Ceylan'ı bir an olsun yalnız bırakmadı. Onları kendi çocuklarından ayırmayan sanatçı, bu büyük sorumluluğu şu sözlerle mühürledi:

"2 çocuğum vardı, şimdi 4 çocuğum var"

Okul alışverişinden doğum günü pastasına, tatil planlarından günlük ihtiyaçlara kadar her detayla bizzat ilgilenen Alişan, "amca" kelimesinin içini "babalık" mertebesinde doldurarak örnek bir duruş sergiliyor.