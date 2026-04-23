Ulusal Egemenliğimizin 106. yılında, sanat camiası çocukların bayramını unutmadı. Sosyal medya hesaplarını Türk bayraklarıyla donatan ünlü isimler, 23 Nisan heyecanını takipçileriyle paylaştı. İşte Ebru Gündeş'ten Murat Boz'a, Yasemin Şefkatli'den Hadise'ye kadar 23 Nisan 2026'ya damga vuran o paylaşımlar...
HÜLYA AVŞAR
Kırmızı-beyaz bir gurur tablosu... Avşar kızı, Atatürk ve Türk bayrağıyla bezeli bu anlamlı kolajla bayramı selamladı.
YASEMİN ŞEFKATLİ
İkizlerle bayram heyecanı! Şefkatli, Atatürk illüstrasyonu eşliğinde 'Çok duygusal bir sabah' notuyla vefasını gösterdi.
SEDA BAKAN
Bayram neşesi bulutların üzerinde! Seda Bakan, kızlarıyla uçaktan paylaştığı bu kareyle neşeyi gökyüzüne taşıdı.
SİNEM ÜNSAL
Siyah-beyaz bir anı, sonsuz bir saygı... Ünsal, Atatürk'ün çocuklarla olan nostaljik karesiyle bayramı mühürledi.
ESRA EROL
Atatürk'ün çocuk sevgisini 'Yaşasın 23 Nisan' etiketiyle paylaşan Erol, Parla marşı eşliğinde milli duyguları zirveye taşıdı.
MÜGE ANLI
Nostaljik bir bayram korteji... Anlı, 'Çocuk çiçek gibidir, iyi bakım ister' yazılı tarihi kareyle anlamlı bir hatırlatma yaptı.
HADİSE
Hadise, Atatürk'ün bir çocuğun çiçeğini kabul ettiği o meşhur kareyi paylaşarak, bayramın masumiyetine vurgu yaptı.
HAKAN URAL
Hakan Ural, Atatürk ve bir çocuğun yer aldığı illüstrasyonla, bayramın manevi ruhuna uygun vakur bir kutlama yaptı.
DEMET ŞENER
Şener, Atatürk'ün bir çocukla el ele yürüdüğü simge kareyle takipçilerini selamladı.
SİBEL CAN
Sibel Can, 'Yarınlar çocuklarla güzel' notu düşülen bu tarihi fotoğrafla, kutladı.
EBRU GÜNDEŞ
Ebru Gündeş, Atatürk'ün siyah-beyaz bir karesiyle sosyal medyanın 23 Nisan coşkusuna ortak oldu.
MURAT BOZ
Murat Boz, 'Atamızın dünya çocuklarına armağanı' notuyla paylaştığı illüstrasyonda, bayramı kutladı.
