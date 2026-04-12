Ama mesele rimel değil… Mesele sabır, iyileşme ve kimsenin açık açık konuşmadığı süreçler. 3 ay oldu diye 'tam geçti' sanma. Derin dokular hala toparlanıyor. Güneş en büyük düşman. Leke istemiyorsan güneş kremi zorunluluk.

Operasyon sonrası iyileşme sürecine dair detayları da paylaşan Ceran, estetik ameliyatların yalnızca "güzel sonuçlarını" değil, zorlu süreçlerini de anlattı. Ünlü isim, üç ay sonra ilk kez rimel sürdüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

Geçirdiği operasyonun detaylarını da ilk kez açıklayan Ceran, Türkiye'deki estetik deneyimiyle Güney Kore'deki süreci kıyaslayarak "Türkiye'de geçirdiğim ameliyat daha basit bir işlemdi ve buna rağmen 5. güne kadar ciddi ağrılar yaşadım. Kore'de ise çene kemiklerim yeniden yapılandırıldı, kemikler kesildi, dolgu olarak kullanıldı." sözlerini ifade etti.

Didem Ceran'ın estetik olmadan önceki hali

"GÖĞÜS KANSERİ SÜRECİNİN İÇERİSİNDEYİM"

Ceran ayrıca derin yüz germe, göz büyütme, dudak şekillendirme ve lifting gibi birçok işlemin uygulandığını belirterek, operasyonun iki güne bölündüğünü ve toplamda saatler süren ağır bir cerrahi geçirdiğini ifade etti. Öte yandan ünlü isim, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamayla göğüs kanseriyle mücadele ettiğini de duyurdu. Bu süreci gizlemek istemediğini belirten Ceran, şu sözlerle yaşadıklarını paylaştı:



Biyopsi sonucumu bugüne kadar açıklamıyordum çünkü kimseyi üzmek istemiyordum. Ama artık susmak istemiyorum: Göğüs kanseri sürecinin içindeyim. İnsan en zor zamanında kimin yanında olduğunu anlıyor. Hem sağlık mücadelesi hem de geçirdiği büyük dönüşümle gündemden düşmeyen Didem Ceran'ın paylaşımları, sosyal medyada tartışılmaya devam ediyor.