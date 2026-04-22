Oyuncu Ferdi Atuner 82 yaşında vefat etti!

Pek çok dizi ve filmde rol alan, aynı zamanda İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçısı olan Ferdi Atuner, 82 yaşında vefat etti. Acı haber, oyuncunun yakınları tarafından sosyal medya üzerinden duyuruldu.

  • 82 yaşındaki oyuncu Ferdi Atuner, uzun süredir mücadele ettiği sağlık sorunları nedeniyle kalp krizi geçirerek vefat etti.
  • Ferdi Atuner, 'Çocuklar Duymasın', 'Reyting Hamdi', 'En Son Babalar Duyar', 'Ayrılsak da Beraberiz' ve 'Çılgın Bediş' gibi dizilerde rol aldı.
  • 1 Ocak 1944 yılında Erzincan'da doğan sanatçı, kariyerine Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu'nda başladı.
  • Atuner, İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin vazgeçilmez sanatçılarından biri oldu.
  • Sanatçı, Levent Kırca ile birlikte rol aldığı 'Olacak O Kadar' skeçleriyle geniş kitlelerce tanındı.

'Çocuklar Duymasın', 'Reyting Hamdi', 'En Son Babalar Duyar', 'Ayrılsak da Beraberiz' ve 'Çılgın Bediş' gibi dizilerle de izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu Ferdi Atuner'den acı haber geldi.

82 yaşındaki sanatçı, uzun süredir mücadele ettiği sağlık sorunlarına yenik düşerek vefat etti. Sanatçının kalp krizi nedeniyle vefat ettiğini bildirdi.

SOSYAL MEDYADAKİ SON PAYLAŞIM

Ünlü oyuncunun sosyal medya hesabındaki son paylaşımını 2022 yılında "BİRİCİK KIZIM. HER ZAMAN YANINDAYIM" notuyla yaptığı görüldü.

FERDİ ATUNER KİMDİR?
1 Ocak 1944 yılında Erzincan'da dünyaya gelen Ferdi Atuner, birçok önemli yapımda rol aldı.. Kariyerine Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu'nda attığı adımlarla başlayan usta isim, çok geçmeden İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin vazgeçilmez sanatçılarından biri oldu. Sanat hayatı boyunca birçok önemli projede yer alan Atuner, özellikle Levent Kırca ile birlikte rol aldığı 'Olacak O Kadar' skeçleriyle geniş kitleler tarafından tanındı. Çocuklar Duymasın, Reyting Hamdi, En Son Babalar Duyar, Ayrılsak da Beraberiz ve Çılgın Bediş gibi yapımlarda rol alan usta isim, seslendirme çalışmalarıyla da hafızalarda yer etti.

MERAK EDİLENLER

Ferdi Atuner neden öldü?

Usta sanatçının ailesi tarafından yapılan açıklamaya göre Ferdi Atuner, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiştir.

erdi Atuner kaç yaşındaydı?

1 Ocak 1944 doğumlu olan usta oyuncu, vefat ettiğinde 82 yaşındaydı.

Ferdi Atuner aslen nerelidir?

Ferdi Atuner aslen Erzincanlıdır.

Ferdi Atuner hangi dizilerde oynadı?

Kariyeri boyunca pek çok projede yer alan Atuner; Olacak O Kadar, Çocuklar Duymasın, Çılgın Bediş, En Son Babalar Duyar, Reyting Hamdi ve Ayrılsak da Beraberiz gibi unutulmaz dizilerle tanınmıştır.

Survivor Didem Ceran'ın zorlu yüz nakli süreci! Acı gerçekleri anlattı: Aylar sonra ilk defa rimel sürdü
SONRAKİ HABER

Survivor Didem Ceran'ın zorlu yüz nakli süreci

 Banu Alkan canlı yayında müjdeyi duyurdu: “Yakında düğün var”
ÖNCEKİ HABER

“Yakında düğün var”

