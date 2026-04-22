'Çocuklar Duymasın', 'Reyting Hamdi', 'En Son Babalar Duyar', 'Ayrılsak da Beraberiz' ve 'Çılgın Bediş' gibi dizilerle de izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu Ferdi Atuner'den acı haber geldi.
82 yaşındaki sanatçı, uzun süredir mücadele ettiği sağlık sorunlarına yenik düşerek vefat etti. Sanatçının kalp krizi nedeniyle vefat ettiğini bildirdi.
SOSYAL MEDYADAKİ SON PAYLAŞIM
Ünlü oyuncunun sosyal medya hesabındaki son paylaşımını 2022 yılında "BİRİCİK KIZIM. HER ZAMAN YANINDAYIM" notuyla yaptığı görüldü.
FERDİ ATUNER KİMDİR?
1 Ocak 1944 yılında Erzincan'da dünyaya gelen Ferdi Atuner, birçok önemli yapımda rol aldı.. Kariyerine Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu'nda attığı adımlarla başlayan usta isim, çok geçmeden İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin vazgeçilmez sanatçılarından biri oldu. Sanat hayatı boyunca birçok önemli projede yer alan Atuner, özellikle Levent Kırca ile birlikte rol aldığı 'Olacak O Kadar' skeçleriyle geniş kitleler tarafından tanındı. Çocuklar Duymasın, Reyting Hamdi, En Son Babalar Duyar, Ayrılsak da Beraberiz ve Çılgın Bediş gibi yapımlarda rol alan usta isim, seslendirme çalışmalarıyla da hafızalarda yer etti.
MERAK EDİLENLER
Ferdi Atuner neden öldü?
Usta sanatçının ailesi tarafından yapılan açıklamaya göre Ferdi Atuner, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiştir.
erdi Atuner kaç yaşındaydı?
1 Ocak 1944 doğumlu olan usta oyuncu, vefat ettiğinde 82 yaşındaydı.
Ferdi Atuner aslen nerelidir?
Ferdi Atuner aslen Erzincanlıdır.
Ferdi Atuner hangi dizilerde oynadı?
Kariyeri boyunca pek çok projede yer alan Atuner; Olacak O Kadar, Çocuklar Duymasın, Çılgın Bediş, En Son Babalar Duyar, Reyting Hamdi ve Ayrılsak da Beraberiz gibi unutulmaz dizilerle tanınmıştır.
