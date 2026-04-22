FERDİ ATUNER KİMDİR?

1 Ocak 1944 yılında Erzincan'da dünyaya gelen Ferdi Atuner, birçok önemli yapımda rol aldı.. Kariyerine Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu'nda attığı adımlarla başlayan usta isim, çok geçmeden İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin vazgeçilmez sanatçılarından biri oldu. Sanat hayatı boyunca birçok önemli projede yer alan Atuner, özellikle Levent Kırca ile birlikte rol aldığı 'Olacak O Kadar' skeçleriyle geniş kitleler tarafından tanındı. Çocuklar Duymasın, Reyting Hamdi, En Son Babalar Duyar, Ayrılsak da Beraberiz ve Çılgın Bediş gibi yapımlarda rol alan usta isim, seslendirme çalışmalarıyla da hafızalarda yer etti.