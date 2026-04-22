Geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Fatih Ürek'in ardından başlayan miras tartışmalarına ablası Selvi Ürek son noktayı koydu. Sanatçının mal varlığının sadece iki kız kardeşi arasında bölündüğü iddialarını yalanlayan Selvi Ürek, çıkan haberlere yanıt vererek hak sahiplerini ve sürecin nasıl ilerleyeceğini tek tek açıkladı.
Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; Selvi Ürek, aile içindeki paylaşımın adil olacağını belirterek; "Ben, kız kardeşim Nurgül Ürek ve vefat eden ablam Sevgi Salgın'ın iki kızı hak sahibidir. Aile içinde ne varsa her şey 4 eşit paya bölünecek" dedi. İntikal işlemlerine henüz başlanmadığını söyleyen Ürek, önceliğin sanatçının vergi ve kredi borçları olduğunu vurguladı.
Abla Ürek, "İntikale bile daha başvurmadık. Borçları da vardı. Önceliğimiz vergi ve kredi borçlarını ödemek. Kazancının yüzde 70'ini kostümlerine harcamış. Bodrum'daki evinin üst katını ise penthouse'a çevirmiş ve büyük harcamalar yapmış. Milyonlarca dolarlık eşyalarla donatmış" ifadelerini kullandı.
"TEK KOSTÜME 100 BİN TL ÖDERDİ"
Kardeşinin yardımseverliğini ve sahne tutkusunu anlatan Selvi Ürek, kostümlerin akıbetiyle ilgili de vasiyet tadında bir karar aldıklarını belirtti:
"Tek sahne kostümüne 100 bin TL'ye yakın öderdi. 40 yıldır da sahnedeydi. Ayrıca yardımseverdi ve çok öğrenci okuttu. Kendi kazandı, kendi harcadı. Kostümleri satılıp, eğitim kurumları ve hayvanlara yardım edilecek. Sanatçı dostlarıyla bir yardım gecesi düzenleyeceğiz. Hastalığı öncesi hazırladığı 2 şarkıyı yayınlayıp elde edilecek geliri ise çocukların eğitimine bağışlayacağız."
İŞTE FATİH ÜREK'İN GERİDE BIRAKTIĞI SERVET
Vefatının ardından kamuoyunda merak konusu olan mal varlığı hakkında paylaşılan detaylar ise dudak uçuklatıyor. Ürek'in mirası; Bodrum Yokuşbaşı'nda yaklaşık 170 milyon TL değerinde görkemli bir malikane, Ataşehir'de 5 adet daire, bankada yüklü miktarda nakit varlık, yaklaşık 6 milyon TL değerinde lüks araç ve kıymetli mücevher koleksiyonundan oluşuyor. Taşınmazların satışına ilişkin bürokratik işlemler ise devam ediyor.
MİRASIN HARİTASI VE DETAYLAR
Varlık / Durum
Bilgi
Bodrum Malikane
170 Milyon TL
Ataşehir Mülkleri
5 Adet Daire
Paylaşım Oranı
4 Eşit Pay
Öncelik
Sanatçının Borçları
Kostüm Gideri
Kazancının %70'i
MERAK EDİLENLER
Fatih Ürek'in mirası kime kaldı?
Ablası Selvi Ürek'in açıklamasına göre miras; kendisi, kız kardeşi Nurgül Ürek ve vefat eden ablası Sevgi Salgın'ın iki kızı arasında paylaşılacak.
Fatih Ürek'in ne kadar borcu vardı?
Net bir rakam verilmemekle birlikte, ablası önceliklerinin vergi ve kredi borçlarını ödemek olduğunu belirtti.
Fatih Ürek'in kostümleri ne olacak?
Sanatçının 40 yıllık sahne hayatından kalan kostümler satılacak ve elde edilen gelir eğitim kurumlarına ve hayvanlara bağışlanacak.
Penthouse (Çatı katı) nedir?
Penthouse (çatı katı), genellikle bir binanın, kat mülkiyetinin veya otelin en üst katında bulunan geniş ve iyi donanımlı bir dairedir.
OLAYIN GEÇMİŞİ: VASİYET AÇIKLAMASI
Katıldığı programda samimi açıklamalarda bulunan Fatih Ürek, kendisine bir belgesel teklifi geldiğini belirtmiş ve bu vesileyle vasiyetinden söz etmişti. "Vasiyetini yazdın mı?" sorusuna içtenlikle yanıt veren Ürek, düşüncelerinin zaman içinde değiştiğini ifade etmişti.
Ürek, "Aslında bir yerde yazdım, bir yerlerde duruyor galiba ama her sene bir şey değişiyor. Kendi adıma bir vakıf istiyorum. Bir şey olsun, bir hayır olsun. Hayatımda en çok istediğim şey, benim adıma bir okul yaptırmak. Okul olsun istiyorum. Okullarımıza ihtiyacımız var. Ben çocukları görünce ağlıyorum. Yaşım geçti ondan mı acaba..." demişti.
"BENİM GÖNLÜMÜ ÇOK KIRDILAR"
Ürek, "Sana bir şey olursa mezarıma gelmesini istemeyeceğin insanlar var mı?" sorusuna da şu yanıtı vermişti: "Diyebilirim. Camiadan değil, camiayı saymıyorum bile. Gönlümü kıran çok insanlar var. Camiadan değil ama benim gönlümü çok kırdılar. Çünkü ben salaklık derecesinde safım."
(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)
