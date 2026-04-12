2006 yılında katıldığı Oryantal Star ve 2011'de yer aldığı Survivor Türkiye ile tanınan Didem Ceran, yıllar sonra bu kez geçirdiği estetik operasyonla gündeme geldi.
BÜYÜK ÇAPLI OPERASYON
Şubat 2026'da Güney Kore'de özel bir klinikte kapsamlı bir yüz ameliyatı geçiren Ceran, yüz kemiklerinin kesildiğini, çene hattının yeniden şekillendirildiğini ve yüz simetrisinin büyük ölçüde değiştiğini açıkladı. Operasyon sonrası süreci sosyal medya hesabından gün gün paylaşan Ceran, takipçilerinin yakın takibine girdi.
"KENDİ SINIRLARINI DA AŞAR"
Ameliyatın üzerinden yaklaşık 90 gün geçtikten sonra son halini paylaşan Ceran, yüzünde hala ödem ve asimetri olduğunu belirterek iyileşme sürecinin devam ettiğini vurguladı. Didem Ceran sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma şu notu düştü:
22 ve 23 Ocak'ta, iki gün üst üste tek başıma ameliyat oldum. Şimdi ikinci ayımı tamamlıyorum. Kendimi tebrik ediyorum çünkü bu gerçekten büyük bir cesaretti. Daha önce tek başıma yan mahalleye bile gidemeyen ben, dilini bilmediğim bir ülkede, hiçbir örneğini görmeden bu kadar büyük ameliyatların altına yattım. Korktum ama geri dönmedim. Çünkü bazen insanın içindeki acı, dışarıdaki korkudan daha büyük oluyor. Bu süreçte Kore'ye, doktorlarıma, bana destek olan takipçilerime ve burada olmamı mümkün kılan, adını söylemesem de payı çok büyük olan o özel güce teşekkür ederim. Bazı kadınlar sadece değişmez, kendi sınırlarını da aşar.
TAKİPÇİLERİNDEN YAPAY ZEKA ÇIKIŞI
Ancak paylaşılan fotoğrafların pürüzsüz görünümü bazı takipçilerin dikkatini çekti. Çok sayıda kullanıcı, görüntülerin yapay zeka (AI) ile oluşturulduğunu veya yoğun filtre kullanıldığını iddia etti. Eleştiriler bununla da sınırlı kalmadı Ceran'ın operasyon sürecine dair yaptığı detaylı açıklamalar da bazı kullanıcılar tarafından "yapay zeka metni" olarak yorumlandı.
"İŞİMİ ANLADIĞIMI GÖSTERİR"
Gelen yorumlar üzerine sessizliğini bozan Ceran, iddialara sert yanıt verdi. "Fotoğrafıma yapay zeka diye suçlamayla karşılaştım. Hanginiz kendinizle oynamadan fotoğraf paylaşıyorsunuz? Benim yapay zeka araçlarını kullanmam işimi anladığımı gösterir" ifadelerini kullandı.
FİLTRESİZ PAYLAŞIM
Tartışmaların büyümesi üzerine filtresiz bir video da paylaşan Ceran, yüzündeki şişliklerin hala devam ettiğini gösterdi. Tüm eleştirilere rağmen operasyonun başarılı olduğunu savunan Ceran, "Bebeksiyim, yapay zeka değil" sözleriyle iddialara noktayı koydu.