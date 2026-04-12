Didem Ceran'ın yapay zeka kullandığı paylaşım

"KENDİ SINIRLARINI DA AŞAR"

Ameliyatın üzerinden yaklaşık 90 gün geçtikten sonra son halini paylaşan Ceran, yüzünde hala ödem ve asimetri olduğunu belirterek iyileşme sürecinin devam ettiğini vurguladı. Didem Ceran sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma şu notu düştü:

22 ve 23 Ocak'ta, iki gün üst üste tek başıma ameliyat oldum. Şimdi ikinci ayımı tamamlıyorum. Kendimi tebrik ediyorum çünkü bu gerçekten büyük bir cesaretti. Daha önce tek başıma yan mahalleye bile gidemeyen ben, dilini bilmediğim bir ülkede, hiçbir örneğini görmeden bu kadar büyük ameliyatların altına yattım. Korktum ama geri dönmedim. Çünkü bazen insanın içindeki acı, dışarıdaki korkudan daha büyük oluyor. Bu süreçte Kore'ye, doktorlarıma, bana destek olan takipçilerime ve burada olmamı mümkün kılan, adını söylemesem de payı çok büyük olan o özel güce teşekkür ederim. Bazı kadınlar sadece değişmez, kendi sınırlarını da aşar.