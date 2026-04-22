Ünlü oyuncu Selahattin Paşalı ve eşi Lara Paşalı hakkında çıkan "boşanma" haberleri gündeme bomba gibi düştü. Sessizliğini koruyan çiftten, spekülasyonların önünü kesmek adına beklenen o resmi açıklama geldi.
İHANET Mİ, KRİZ Mİ?
Selahattin Paşalı'nın sosyal medya hesabından paylaşılan ortak açıklamada, çift hakkında ortaya atılan "ihanet nedeniyle kriz yaşadıkları" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. Ancak evliliklerinde zorlu bir süreçten geçtiklerini de gizlemediler.
"ZORLU BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ"
Her evlilikte yaşanabilecek fırtınalara dikkat çeken Paşalı çifti, krizin sinyalini verdi.
''BAZI KONULARI ÇÖZMEYE ÇALIŞIYORUZ''
Çift, yaptıkları açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Son günlerde hakkımızda ortaya atılan iddialara ilişkin kısa bir açıklama yapmak isteriz. Her evlilikte zaman zaman zorlu dönemler yaşanabilir; biz de şu anda kendi içimizde bazı konuları çözmeye ve ilişkimizi daha sağlıklı bir noktaya taşımaya çalıştığımız bir süreçten geçiyoruz.''
''SPEKÜLATİF HABERLER ARTTI''
''Bu dönemde sessiz kalmayı tercih ettik; çünkü kişisel süreçlerimizi kendi içimizde, sakinlikle yönetmek istedik. Ancak bu sessizliğimizin yanlış anlaşılması farklı spekülatif haberlerin artmasına neden oldu. Sürece dair kamuoyuna yansıyan detayların gerçeği yansıtmadığını özellikle belirtmek isteriz. Özel hayatımıza gösterilen hassasiyet ve anlayış için teşekkür ederiz."
PARTNER İDDİALARI ORTALIĞI KARIŞTIRDI!
Peki, ne olmuştu? Selahattin Paşalı'nın adı ilk olarak "Masumiyet Müzesi"ndeki rol arkadaşı Lize Kandemir ile anılmıştı. Ancak asıl iddia, gazeteci Akif Yaman'dan geldi: Paşalı'nın "Kıskanmak" projesindeki partneri Hafsanur Sancaktutan ile yakınlaştığı öne sürüldü.
GÜNDEM DEĞİŞTİRME HAMLESİ Mİ?
Sancaktutan'ın tam bu iddialar sırasında eski sevgilisi Kubilay Aka'yı askerde ziyaret etmesi, sosyal medyada "gündem değiştirme çabası" olarak yorumlanmıştı. İddialar ayyuka çıkarken Lara Paşalı'nın, yalnızca Selahattin Paşalı ile olan düğün fotoğraflarını sosyal medyadan kaldırdığı görüldü.
MERAK EDİLENLER
Selahattin Paşalı ve Lara Paşalı boşanıyor mu?
Ünlü çift, yaptıkları ortak açıklamada boşanma iddialarını doğrulamadı ancak evliliklerinde "zorlu bir süreçten" geçtiklerini ve bazı sorunları çözmeye çalıştıklarını itiraf etti.
Selahattin Paşalı ne zaman evlendi?
Yakışıklı oyuncu, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Büşra Dilara (Lara) Tümer ile 16 Nisan 2022 tarihinde Bodrum'da düzenlenen sade bir törenle dünyaevine girdi.
Selahattin Paşalı'nın çocuğu var mı?
Evet. Selahattin ve Lara Paşalı çiftinin, evlendikten kısa bir süre sonra, 1 Temmuz 2022 tarihinde Leyla Pera ismini verdikleri bir kızları dünyaya geldi.