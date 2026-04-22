MERAK EDİLENLER

Selahattin Paşalı ve Lara Paşalı boşanıyor mu?

Ünlü çift, yaptıkları ortak açıklamada boşanma iddialarını doğrulamadı ancak evliliklerinde "zorlu bir süreçten" geçtiklerini ve bazı sorunları çözmeye çalıştıklarını itiraf etti.

Selahattin Paşalı ne zaman evlendi?

Yakışıklı oyuncu, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Büşra Dilara (Lara) Tümer ile 16 Nisan 2022 tarihinde Bodrum'da düzenlenen sade bir törenle dünyaevine girdi.

Selahattin Paşalı'nın çocuğu var mı?

Evet. Selahattin ve Lara Paşalı çiftinin, evlendikten kısa bir süre sonra, 1 Temmuz 2022 tarihinde Leyla Pera ismini verdikleri bir kızları dünyaya geldi.