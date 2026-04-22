SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ Sosyal medyada bazı kullanıcılar Hathaway'in bu ifadeyi kullanmasını kültürel bir yakınlık ve evrensel bir dile ait bir temenni olarak değerlendirirken, bazıları ise oyuncunun dini inancını sorgulamaya başladı. 2026 yılında "dünyanın en güzel kadını" seçildiğine dair paylaşımlarla birlikte, "Anne Hathaway Müslüman mı oldu?" sorusu da gündemde yer aldı.

DİNDAR DEĞİL SPİRİTÜEL Ancak Hathaway'in daha önce verdiği röportajlar, bu tartışmalara açıklık getiriyor. Ünlü oyuncu, herhangi bir dine bağlı olmadığını belirtirken, kendisini dindar değil spiritüel olarak tanımladığını ifade etmişti. Katolik bir ailede yetiştiğini söyleyen Hathaway, bir dönem Episkopal Kilisesi'ne katıldığını da dile getirmişti.

FARKLI KÜLTÜR VE İNANÇLARA AÇIK Öte yandan Hathaway, eşi Adam Shulman aracılığıyla Yahudi inancına ait bazı kültürel etkinliklerde yer aldığını da daha önce açıklamıştı. Oyuncunun farklı kültür ve inançlara açık yaklaşımı, bu tür ifadeleri kullanmasının arkasındaki nedenlerden biri olarak değerlendiriliyor.