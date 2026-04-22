Dünyaca ünlü oyuncu Anne Hathaway “İnşallah” dedi: Müslüman mı oluyor?

Oscar ödüllü ve 2026 yılı dünyanın en güzel kadını seçilen oyuncu Anne Hathaway, The Devil Wears Prada 2 tanıtımı sırasında verdiği röportajda kullandığı “İnşallah” ifadesiyle gündem oldu. Kısa sürede viral olan kesit, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

  • Oscar ödüllü oyuncu Anne Hathaway, The Devil Wears Prada 2 tanıtımı kapsamında verdiği röportajda 'İnşallah' ifadesini kullanması nedeniyle sosyal medyada gündem oldu.
  • 43 yaşındaki oyuncunun 'Uzun ve sağlıklı bir hayat yaşamak istiyorum, inşallah umarım' sözleri milyonlarca kez izlendi ve dini inancının sorgulanmasına yol açtı.
  • Hathaway daha önce verdiği röportajlarda herhangi bir dine bağlı olmadığını belirterek kendisini dindar değil spiritüel olarak tanımlamıştı.
  • Katolik bir ailede yetişen Hathaway, eşi Adam Shulman aracılığıyla Yahudi inancına ait kültürel etkinliklerde yer aldığını açıklamıştı.
  • Drake, Joe Biden ve Lindsay Lohan gibi isimler de daha önce 'inşallah' ifadesini kullanan Amerikalı ünlüler arasında yer alıyor.

Dünyaca ünlü Oscar ödüllü oyuncu Anne Hathaway, yeni filmi The Devil Wears Prada 2'nin tanıtımı kapsamında bir dergiye yılröportaj verdi.

EN ÇOK KONUŞULAN İSİMLERDEN BİRİ

43 yaşındaki oyuncu, röportaj sırasında yaş alma ve gelecek planları hakkında konuşurken kullandığı bir ifade ile sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.

MİLYONLARCA KEZ İZLENDİ

Hathaway, "Uzun ve sağlıklı bir hayat yaşamak istiyorum. İnşallah, umarım" sözleriyle dikkat çekti.

Ünlü oyuncunun özellikle "İnşallah" ifadesini kullanması, röportajın kısa sürede sosyal medya platformlarında yayılmasına neden oldu. Paylaşılan video kesitleri milyonlarca kez izlenirken, kullanıcılar arasında farklı yorumlar yapıldı.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Sosyal medyada bazı kullanıcılar Hathaway'in bu ifadeyi kullanmasını kültürel bir yakınlık ve evrensel bir dile ait bir temenni olarak değerlendirirken, bazıları ise oyuncunun dini inancını sorgulamaya başladı. 2026 yılında "dünyanın en güzel kadını" seçildiğine dair paylaşımlarla birlikte, "Anne Hathaway Müslüman mı oldu?" sorusu da gündemde yer aldı.

DİNDAR DEĞİL SPİRİTÜEL

Ancak Hathaway'in daha önce verdiği röportajlar, bu tartışmalara açıklık getiriyor. Ünlü oyuncu, herhangi bir dine bağlı olmadığını belirtirken, kendisini dindar değil spiritüel olarak tanımladığını ifade etmişti. Katolik bir ailede yetiştiğini söyleyen Hathaway, bir dönem Episkopal Kilisesi'ne katıldığını da dile getirmişti.

FARKLI KÜLTÜR VE İNANÇLARA AÇIK

Öte yandan Hathaway, eşi Adam Shulman aracılığıyla Yahudi inancına ait bazı kültürel etkinliklerde yer aldığını da daha önce açıklamıştı. Oyuncunun farklı kültür ve inançlara açık yaklaşımı, bu tür ifadeleri kullanmasının arkasındaki nedenlerden biri olarak değerlendiriliyor.

İLK ÜNLÜ DEĞİL

Öte yandan Hathaway, "İnşallah" ifadesini kullanan ilk Amerikalı ünlü değil. Daha önce Drake bir şarkısında bu kelimeye yer verirken, Joe Biden da 2020 yılındaki başkanlık tartışmaları sırasında aynı ifadeyi kullanmıştı. Ayrıca Lindsay Lohan gibi isimler de benzer şekilde bu kelimeyi kullanan ünlüler arasında gösteriliyor.

İbrahim Tatlıses mirasını kime bıraktı? Çocuklarını şoke eden vasiyet açıklaması
İbrahim Tatlıses mirasını kime bıraktı?

