Provokasyoncu Murat Övüç'e 11 ay hapis cezası: Takdiri indirim uygulanmadı

Başörtüsü takarak paylaştığı video nedeniyle “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla yargılanan Murat Övüç hakkında mahkeme kararını açıkladı. Küçükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Övüç 11 ay hapis cezasına çarptırıldı. Savcılık, eylemin “dini değerleri alenen aşağılama” kapsamında değerlendirilmesini talep etmişti. Mahkeme, sanık hakkında takdiri indirim uygulanmasına yer olmadığına hükmetti.

  • Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, başörtüsü takarak paylaştığı video nedeniyle 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçundan 11 ay hapis cezasına çarptırıldı.
  • Küçükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesi, Övüç'ün sabıka geçmişi ve suç işlemeye meyilli kişiliği nedeniyle cezada indirim uygulanmamasına karar verdi.
  • Cumhuriyet savcısı, Övüç'ün paylaştığı videonun ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğini belirtti.
  • Övüç savcılık ifadesinde, videoyu yaklaşık 2 yıl önce başörtülü takipçilerini eğlendirmek amacıyla mizah amaçlı çektiğini söyledi.
  • Övüç duruşmada son sözünde beraatini talep etti.

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün, kendisine ait sosyal medya hesabında başörtü takarak söylediği sözler gerekçesiyle 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçundan yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme Övüç'ün 11 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Murat Övüç / Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

DAVADA KARAR ÇIKTI

Kendisine ait sosyal medya hesabı üzerinden başına başörtüsü takarak söylediği sözler nedeniyle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan yargılanan Murat Övüç'ün davasından karar çıktı. Küçükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, bir önceki celse tahliye edilen tutuksuz sanık Murat Övüç ile tarafların avukatları hazır bulundu. Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Övüç'ün, 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

BERAAT TALEBİ

Duruşmada son sözü sorulan sanık Övüç, mahkemeden beraatini talep etti. Kararını açıklayan mahkeme, sanık Murat Övüç'ün, 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçundan 11 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Mahkeme, sanığa verilen cezada, 'sanığın sabıka geçmişi, suç işlemeye meyilli kişiliği nazara alındığında, sanığın yararına cezayı hafifletecek taktiri indirim uygulanmasına yer olmadığına' karar verdi.

İDDİANAMEDEN

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Övüç'ün görüntüsünü paylaşan bir sitenin, "Parmağındaki pırlanta yüzüğü adeta kameranın içine soktu" şeklinde paylaşım yapıldığının tespit edilmesi üzerine soruşturma işlemlerine başlandığı aktarıldı. Murat Övüç'ün savcılık ifadesinde, "Video yaklaşık 2 yıl önce çekildi. Benim bir sanatçı olmam nedeniyle birçok takipçim bulunuyor. Bunların arasında başörtülü kadınlar da vardır. Benim videodaki amacım, bu videoyu onlar için mizah amaçlı çekmek ve onları eğlendirmektir" şeklindeki beyanları iddianamede yer aldı.

1 YILDAN 3 YILA HAPİS CEZASI

Şüphelinin paylaştığı videonun ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğinin belirtildiği iddianamede, sanığın başörtüsü ile sosyal medya platformunda alay ettiği ve başörtüsü kullanan kesime yönelik halkın diğer kesimini alenen tahrik ettiği vurgulandı. İddianamede, Murat Övüç hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

