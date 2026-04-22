Banu Alkan canlı yayında müjdeyi duyurdu: “Yakında düğün var”

Afrodit lakaplı ünlü oyuncu Banu Alkan, 4 yıldır kalbini mühürlediği Hollandalı iş insanı Kemal Yıldız ile nikah masasına oturmak için gün sayıyor. Canlı yayında aşkını haykıran Afrodit; Hollanda’da aldığı teklifi, Belçika’dan gelen servet değerindeki yüzüğü ve "nazlandığı" düğün sürecini ilk kez anlattı. İşte Afrodit'in 17 yaş küçük aşkıyla gündemi sarsan o kararı!

  • Yeşilçam oyuncusu Banu Alkan, 4 yıldır birlikte olduğu iş insanı Kemal Yıldız ile yakında düğün yapacağını canlı yayında açıkladı.
  • Alkan, evlilik teklifini Hollanda'da aldığını ve pırlanta yüzüğünün Belçika'dan özel olarak geldiğini belirtti.
  • Kemal Yıldız, Hollanda'da ikamet eden bir iş insanı olup Banu Alkan ile 17 yaş farkı bulunuyor.
  • Banu Alkan, 17 yıl önce yumurtalıklarını dondurduğunu ve anne olma ihtimalini düşündüğünü daha önce açıklamıştı.
  • Alkan, sevgilisinin yurt dışına gittiğinde onu çok özlediğini ve hasret kaldığını ifade etti.

Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan, katıldığı canlı yayında özel hayatına dair bugüne kadar saklı kalmış tüm sırları bir bir döktü. 4 yıllık sessizliğini bozarak "Kemal'imi çok özlüyorum" diyen Afrodit, sadece düğün tarihini müjdelemekle kalmadı; evlilik teklifinin detaylarını da anlattı.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve sosyal medyadan alınmıştır.)

SESSİZ SEDASIZ EVLENMİŞLER MİYDİ?

Magazin kulislerinde 2024 yılında sessiz sedasız nikah masasına oturdukları iddia edilen ikiliden ilk resmi açıklama geldi. Banu Alkan, bu iddiaların gölgesinde aslında her şeyin yeni başladığının sinyalini verdi. Düğün hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor!

"YAKINDA DÜĞÜN VAR"

Banu Alkan, 4 yıldır aşk yaşadığı Kemal Yıldız ile dünyaevine girmeye hazırlanıyor. Gel Konuşalım adlı magazin programına telefonla bağlanan canlı yayına bağlanarak "Yakında düğün var, çok yakın bebeğim" diyen Alkan, hazırlıkların başladığını duyurdu.

Kemal Yıldız.

"ONU ÇOK ÖZLÜYORUM!"

Alkan, sevgilisiyle yaptığı son sosyal medya paylaşımının hatırlatılması üzerine Kemal Yıldız ile arasındaki mesafelerden dert yandı: "Sevgilim Kemal'i çok özlüyorum. Yurt dışına gittiğinde hemen paylaşım yapıyorum, hasret kalıyorum. Ona her kelimeyi söylüyorum, çok tatlı!"

TEKLİF HOLLANDA'DAN, YÜZÜK BELÇİKA'DAN!

Evlilik teklifini Hollanda'da alan Afrodit, pırlanta yüzüğünün ise Belçika'dan özel olarak geldiğini açıkladı. Süreci esprili bir dille anlatan sanatçı, "Muhteşem bir delikanlı… 'Al bu yüzüğü tak' dediler ama fiyatları duyunca kıyamadım" dedi.

"BİRAZ NAZLANIYORUM"

Yüzüğünün hazır olduğunu belirten Banu Alkan, düğün için gün sayarken gelin nazını elden bırakmıyor: "Yüzüğüm geldi ama ben biraz nazlanıyorum."

GEÇMİŞTEN NOTLAR: 17 YILLIK HAZIRLIK

Evlilik itirafıyla çok konuşulan Alkan'ın çocuk açıklaması da bir kez daha gündem oldu. Çocuk özlemini her fırsatta dile getiren Alkan, 17 yıl önce yumurtalıklarını dondurduğunu ve anne olma ihtimalini her an düşündüğünü belirtmişti.

Alkan, konuk olduğu bir programda "Her an düşünüyorum. Her an böyle bir haber alabilirsin" diyerek yeşil ışık yakmıştı. "Babası (Kemal Yıldız) genç, 17 yaş fark var. Bana bir şey olursa babası genç o bakar diyorum." diyen Alkan'ın "Bir cesaretle yap Banucuğum yap. Bu adama değer" sözleriyse epey dikkat çekti.

KEMAL YILDIZ KİMDİR?

Banu Alkan ile evlenen iş insanı Kemal Yıldız, Hollanda'da ikamet eden bir iş insanıdır.

