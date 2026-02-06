Başörtüsünü aşağılamıştı: Murat Övüç’e hapis istemi
Başörtüsü takarak paylaştığı video nedeniyle tutuklanan sözde sosyal medya fenomeni Murat Övüç hakkında hazırlanan iddianamede, paylaşılan içeriğin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği belirtilerek 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Hızlı Özet Göster
- Sosyal medya fenomeni Murat Övüç hakkında, paylaştığı başörtülü video nedeniyle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.
- Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame, Küçükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
- İddianamede, söz konusu videonun ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği ve halkı alenen tahrik ettiği belirtildi.
- Murat Övüç, soruşturma kapsamında aynı suçlama gerekçesiyle daha önce tutuklanmıştı.
- Övüç, savcılık ifadesinde videoyu mizah amaçlı çektiğini ve başörtülü takipçilerini eğlendirmeyi amaçladığını belirtti.
Kendisine ait sosyal medya hesabından başörtüsü takarak paylaştığı video gerekçesiyle tutuklanan sosyal medya fenomeni Murat Övüç hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Övüç'ün 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. İddianame, mahkeme tarafından kabul edildi.
'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla 20 Aralık 2025'te tutuklanan Murat Övüç hakkında yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, sanık Övüç'ün paylaştığı videonun ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği belirtildi.
"VİDEO İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEMEZ"
İddianamede, sanığın videosunu paylaşan bir internet sitesinde yer alan "Parmağındaki pırlanta yüzüğü adeta kameranın içine soktu" ifadesine dikkat çekilerek, bu paylaşımın ardından soruşturma işlemlerinin başlatıldığı aktarıldı.
Savcılık ifadesine de yer verilen iddianamede Övüç'ün, "Video yaklaşık 2 yıl önce çekildi. Benim bir sanatçı olmam nedeniyle birçok takipçim bulunuyor. Bunların arasında başörtülü kadınlar da vardır. Benim videodaki amacım, bu videoyu onlar için mizah amaçlı çekmek ve onları eğlendirmektir" şeklindeki beyanları hatırlatıldı.
Ancak iddianamede, söz konusu videonun ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği vurgulanarak, sanığın başörtüsü ile sosyal medya platformunda alay ettiği, bu yolla başörtüsü kullanan kesime yönelik olarak halkın diğer kesimini alenen tahrik ettiği değerlendirmesine yer verildi.
3 YILA KADAR HAPİS TALEBİ
Hazırlanan iddianamede, Murat Övüç'ün 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.
Öte yandan iddianame, Küçükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Murat Övüç'ün önümüzdeki günlerde ilk kez hâkim karşısına çıkacağı bildirildi.