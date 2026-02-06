Başörtüsünü aşağılamıştı: Murat Övüç’e hapis istemi

Kendisine ait sosyal medya hesabından başörtüsü takarak paylaştığı video gerekçesiyle tutuklanan sosyal medya fenomeni Murat Övüç hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Övüç'ün 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. İddianame, mahkeme tarafından kabul edildi.

Övüç daha önce de gözaltına alınmıştı (Fotoğraf: Takvim)

"VİDEO İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEMEZ"

İddianamede, sanığın videosunu paylaşan bir internet sitesinde yer alan "Parmağındaki pırlanta yüzüğü adeta kameranın içine soktu" ifadesine dikkat çekilerek, bu paylaşımın ardından soruşturma işlemlerinin başlatıldığı aktarıldı.

Savcılık ifadesine de yer verilen iddianamede Övüç'ün, "Video yaklaşık 2 yıl önce çekildi. Benim bir sanatçı olmam nedeniyle birçok takipçim bulunuyor. Bunların arasında başörtülü kadınlar da vardır. Benim videodaki amacım, bu videoyu onlar için mizah amaçlı çekmek ve onları eğlendirmektir" şeklindeki beyanları hatırlatıldı.

Ancak iddianamede, söz konusu videonun ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği vurgulanarak, sanığın başörtüsü ile sosyal medya platformunda alay ettiği, bu yolla başörtüsü kullanan kesime yönelik olarak halkın diğer kesimini alenen tahrik ettiği değerlendirmesine yer verildi.