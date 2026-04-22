Roman müziğinin sevilen isimlerinden Kobra Murat, bu kez hakkında çıkan "öldü" iddialarıyla gündeme geldi.
MANİSA'LI KOBRA MURAT
Sosyal medya platformlarında hızla yayılan haberler, kısa sürede büyük bir bilgi kirliliğine neden oldu. Yapılan incelemelerde, Manisa'da yaşayan ve çevresinde "Kobra Murat" lakabıyla tanınan bir vatandaşın evinde hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Yerel basına yansıyan bu acı olayın ardından, vefat eden kişinin ünlü sanatçı olduğu yönünde yanlış bir algı oluştu.
İDDİALARI YALANLADI
Gündemin büyümesi üzerine açıklama yapan Kobra Murat, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek iddiaları net bir dille yalanladı. Ünlü isim açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Duyuru yanlış haber. Haberdeki abimizin de lakabı 'Kobra Murat' imiş. Manisa'da evinde ölü bulunmuş. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun, kabri nurla dolsun. Peygamber efendimizin komşusu olsun inşallah. Sizleri seviyorum. Arayan, soranlardan Allah razı olsun. Kobra Murat'tan sonsuz sevgiler, saygılar sunuyorum canlarım.
KOBRA MURAT KİMDİR?
Kobra Murat, 1973 yılında İstanbul'un Balat semtinde dünyaya geldi. Gerçek adı Murat Divandiler olan sanatçı, yaşamını uzun yıllardır İstanbul'da sürdürmektedir. Asıl mesleği terzilik olan Kobra Murat, müzik kariyerine genç yaşlarda adım attı.
SAHNEYE TAŞINAN RENKLİ KİMLİK
Roman kökenli olan Kobra Murat, sahneye taşıdığı renkli kimliği ve enerjik performanslarıyla kısa sürede geniş bir kitleye ulaştı. Geleneksel Roman müziği ritimlerini pop ve oryantal ögelerle harmanlayan sanatçı, özellikle gösterişli kostümleri, dikkat çekici aksesuarları ve kendine özgü sahne tarzıyla tanınmaktadır.
ÜÇ ÇOCUK BABASI
Sosyal medyada da aktif olan Kobra Murat, hem sahne performansları hem de özel hayatına dair paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelmektedir. Özel hayatında ise evli olan Kobra Murat, üç çocuk babasıdır.