CANLI YAYIN
Geri

Kobra Murat hakkında “öldü” iddiası ortalığı karıştırdı! Gerçek ortaya çıktı: "Manisa'da evinde ölü bulunmuş"

Sosyal medyada yayılan “Kobra Murat öldü” iddiaları kısa sürede gündem olurken, roman müziğinin sevilen ismi Kobra Murat’tan açıklama geldi. Ünlü isim, haberlerin isim benzerliğinden kaynaklandığını belirterek sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu. Kobra Murat, sosyal medya hesabından "Duyuru yanlış haber. Haberdeki abimizin de lakabı 'Kobra Murat' imiş. Manisa'da evinde ölü bulunmuş." açıklamasını yaptı.

Giriş Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Roman müziğinin sevilen isimlerinden Kobra Murat, sosyal medyada hakkında çıkan ölüm iddialarını yalanladı.
  • Manisa'da evinde hayatını kaybeden ve 'Kobra Murat' lakabıyla tanınan bir vatandaşın ölümü, sanatçıyla karıştırıldı.
  • Sanatçı Kobra Murat, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek sosyal medyadan açıklama yaptı.
  • Kobra Murat, 1973 yılında İstanbul Balat'ta doğdu ve asıl mesleği terziliktir.
  • Sanatçı, evli ve üç çocuk babasıdır.

Roman müziğinin sevilen isimlerinden Kobra Murat, bu kez hakkında çıkan "öldü" iddialarıyla gündeme geldi.

Kobra Murat / Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

MANİSA'LI KOBRA MURAT

Sosyal medya platformlarında hızla yayılan haberler, kısa sürede büyük bir bilgi kirliliğine neden oldu. Yapılan incelemelerde, Manisa'da yaşayan ve çevresinde "Kobra Murat" lakabıyla tanınan bir vatandaşın evinde hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Yerel basına yansıyan bu acı olayın ardından, vefat eden kişinin ünlü sanatçı olduğu yönünde yanlış bir algı oluştu.

Kobra Murat'ın açıklaması

İDDİALARI YALANLADI

Gündemin büyümesi üzerine açıklama yapan Kobra Murat, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek iddiaları net bir dille yalanladı. Ünlü isim açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Duyuru yanlış haber. Haberdeki abimizin de lakabı 'Kobra Murat' imiş. Manisa'da evinde ölü bulunmuş. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun, kabri nurla dolsun. Peygamber efendimizin komşusu olsun inşallah. Sizleri seviyorum. Arayan, soranlardan Allah razı olsun. Kobra Murat'tan sonsuz sevgiler, saygılar sunuyorum canlarım.

KOBRA MURAT KİMDİR?

Kobra Murat, 1973 yılında İstanbul'un Balat semtinde dünyaya geldi. Gerçek adı Murat Divandiler olan sanatçı, yaşamını uzun yıllardır İstanbul'da sürdürmektedir. Asıl mesleği terzilik olan Kobra Murat, müzik kariyerine genç yaşlarda adım attı.

SAHNEYE TAŞINAN RENKLİ KİMLİK

Roman kökenli olan Kobra Murat, sahneye taşıdığı renkli kimliği ve enerjik performanslarıyla kısa sürede geniş bir kitleye ulaştı. Geleneksel Roman müziği ritimlerini pop ve oryantal ögelerle harmanlayan sanatçı, özellikle gösterişli kostümleri, dikkat çekici aksesuarları ve kendine özgü sahne tarzıyla tanınmaktadır.

ÜÇ ÇOCUK BABASI

Sosyal medyada da aktif olan Kobra Murat, hem sahne performansları hem de özel hayatına dair paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelmektedir. Özel hayatında ise evli olan Kobra Murat, üç çocuk babasıdır.

SONRAKİ HABER

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler